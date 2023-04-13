Это – не рак: какие возможны причины уплотнения в молочной железе

Если уплотнение в груди не зависит от цикла и имеет вид небольшого узелка или утолщения, это может быть одна из многих доброкачественных опухолей. Какие опухоли бывают и как с ними бороться?

Большинство образований и изменений, проявляющихся в молочных железах, представляют собой безвредные аномалии, которые могут возникнуть у любой женщины, чаще всего в пременопаузальном возрасте. Часто уплотнения в беспокоящей груди являются результатом действия гормонов или генов. Многие женщины могут быть удивлены, узнав, что не каждая опухоль в груди способна перерастать в злокачественную опухоль и приводить к раку. Однако нужно всегда быть начеку и при появлении уплотнения в груди записаться на прием к маммологу.

О том, какие опухоли бывают в молочных железах и как с ними бороться, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко

Какие бывают доброкачественные уплотнения в груди

Существует множество типов доброкачественных образований молочной железы. Доброкачественные новообразования обычно называют типом ткани, из которой они возникают. Таким образом, мы различаем такие изменения, как:

Фибромы и фиброаденомы. Обычно представляют собой четко очерченные подвижные узелки в молочных железах, обычно возникающие в одиночку, чаще всего у молодых девушек и женщин. Это твердый ком, который вряд ли повлечет за собой боль в груди или любой другой дискомфорт. Фиброаденома очень редко переходит в злокачественное образование. Фибромы чаще всего возникают на фоне нарушения гормональной функции.

Липомы. Доброкачественные изменения, возникающие, как следует из названия, в жировой ткани молочной железы. Обычно они не нуждаются в хирургическом вмешательстве; реже, когда липома быстро растет или являет собой болезненное уплотнение в груди, может рекомендоваться ее удаление. Как и фибромы, чаще является следствием нарушения гормонального фона, диабета и генетической предрасположенности.

Кисты. Относительно частые изменения возникают вследствие разрастания эпителия молочных протоков и их зарастания. Они значительно не увеличивают риск рака молочной железы. Причинами кист служат гормональные нарушения, воспалительные заболевания репродуктивных органов и эндокринной системы.

Внутрипротоковые папилломы. Возникают при чрезмерном разрастании эпителиальных клеток. Папилломы могут проявляться кровянистыми или серозными выделениями из сосков. Главные причины таких образований: дисфункция яичников, воспаление придатков, частые прерывания беременности, сильные стрессы.

Листовые опухоли. Это плохо отграниченные от здоровой ткани и "расслоенные" опухоли, обычно показывают достаточно высокую скорость роста, а также характеризуются относительно высоким (по сравнению с другими доброкачественными образованиями) риском малигнизации (озлокачественения). Чаще всего такие опухоли встречаются после 40 лет, а точные причины их образования неизвестны.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом о любых изменениях. Помните, что даже доброкачественные новообразования в груди могут иногда стать злокачественными, и хотя это происходит не так часто, это не невозможно. Поэтому большие образования обычно удаляют профилактически, а более мелкие можно оставить под наблюдением врача. Решение об удалении новообразования принимает врач после осмотра и проведения необходимых анализов.

Когда нужно срочно обратиться к врачу

Тревожными симптомами, которые являются наиболее частой причиной обращения к врачу, являются боль в молочных железах и ощущение кома или уплотнение в груди. Но следует срочно обратиться к врачу и пройти обследование в таких ситуациях как:

увеличение подмышечных лимфатических узлов;

выделение из сосков у некормящих женщин;

смена внешнего вида соска, появление язв, язв;

признаки воспаления, например, покраснение молочной железы, повышение температуры, отек, болезненность.

Однако не все изменения в молочной железе, особенно в исходной фазе, дают видимые или заметные симптомы. А как известно, во многих случаях время имеет решающее значение. Поэтому следует позаботиться о профилактических осмотрах и не игнорировать посещение врача. Благодаря хорошо развитой диагностике в последние годы выявляется значительно больше изменений молочных желез, даже на ранних этапах. Как известно, раннее выявление патологии позволяет ее максимально эффективно лечить.

Насколько распространены уплотнения молочной железы

Заболевания молочной железы встречаются в любом возрасте, но чаще всего страдают женщины старше 50 лет. Некоторые типы изменений груди более специфичны для возраста, например:

Кисты — встречаются у половины женщин старше 40 лет (но могут и раньше).

Фиброаденомы – наиболее распространенные доброкачественные изменения у молодых женщин до 35 лет.

Внутрипротоковые папилломы обычно появляются у женщин в возрасте от 30 до 50 лет.

Есть причины, повышающие риск развития новообразований молочной железы. К ним относятся бездетность, первые роды после 35 лет, диета с высоким содержанием жиров, злоупотребление алкоголем, длительная гормональная терапия (5 лет).

Диагноз "фиброаденома"

Одним из наиболее часто диагностированных доброкачественных образований молочной железы является фиброаденома. Этот узел может иметь размер от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров и чаще встречается у молодых женщин. Фиброма молочной железы обычно легко скользит под пальцами, поэтому ее несложно распознать. Фиброаденомы часто оставляют "под наблюдением", однако, если они велики, врач может назначить так называемое профилактическое удаление опухоли. Фиброаденома — самая частая опухоль молочной железы у женщин репродуктивного возраста, возникающая в возрасте до 30 лет. Редко встречается у женщин в постменопаузе и не способен к перерождению в рак.

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