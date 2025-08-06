Это - нормально: эксперты объяснили, когда должна начаться менопауза и почему она может быть раньше или позже

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Менопауза не происходит по определенному сценарию. У кого-то она начинается раньше, а у кого-то — позже.

Woman`sWorld спросил экспертов, когда она чаще всего начинается и почему это нормально, если у вас все идет по другому графику.

В современном мире мы ведем больше разговоров о женском здоровье и о всем, что с ним связано, включая основные этапы развития, такие как менопауза. Хотя некоторым женщинам, возможно, повезло узнать, что происходит с их телом, благодаря образованию, друзьям или медицинскому работнику, который целенаправленно делился знаниями, многие другие не знают много об этом состоянии, которое влияет на качество жизни.

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Если вы еще не пережили менопаузу или вы только начали ее и переживаете раньше или позже, чем ваши подруги или близкие, у вас, вероятно, есть вопросы о том, в каком возрасте начинается менопауза и можно ли войти в нее «рано» или «поздно». Вот ответы, одобренные экспертами.

Когда начинается менопауза

Сначала давайте напомним, что такое менопауза. Официальное начало менопаузы определяется как момент, когда женщина провела 12 месяцев подряд без менструации, что знаменует конец естественного репродуктивного периода и прекращение выработки гормонов яичниками, говорит Кейт Маклин, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения.

Когда именно наступит менопауза, зависит от многих обстоятельств.

Средний возраст, в который женщины обычно вступают в менопаузу, составляет 51 год, но у большинства женщин она может наступить где угодно между 45 и 55 годами», — говорит доктор Маклин.

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Что такое ранняя менопауза

Как мы уже установили, менопауза может начаться в определенном возрастном диапазоне, а не в определенном возрасте, существует медицинское понимание того, что считается ранней менопаузой.

Если менопауза наступает до 45 лет, она считается ранней — и она встречается чаще, чем вы думаете, у примерно до 10% женщин, утверждает Уилл Хаас, доктор медицинских наук. У некоторых признаки проявляются незаметно в конце 30-ти или в начале 40-ка лет, что может затруднить их не заметить.

Если вам интересно, почему у кого-то менопауза может начаться рано, может быть несколько возможных причин:

Генетика . Если ваша мама или сестры пережили раннюю менопаузу, у вас она также может наступить, говорит доктор Маклин.

Медикаментозное лечение Химиотерапия, лучевая терапия или удаление яичников также могут спровоцировать ее, повреждая фолликулы, вырабатывающие гормоны.

Аутоиммунные заболевания. Аутоиммунные заболевания, такие как заболевания щитовидной железы или волчанка, могут привести к атаке организма на яичники, что приводит к более ранним гормональным изменениям.

Что такое поздняя менопауза

Так же, как некоторые женщины переживают раннюю менопаузу, другие переживают то, что считается поздней менопаузой.

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Поздняя менопауза обычно определяется как начинающаяся после 55 лет, говорит доктор Маклин. Хотя большинство людей переживают менопаузу между 45 и 55 годами, примерно 5-10% переживают ее позже. Это не норма, но и точно не редкость.

Есть несколько причин, почему кто-то может пережить позднюю менопаузу:

Влияние эстрогена в течение жизни. Люди, у которых менструация началась рано, имели больше беременностей или использовали гормональные контрацептивы в течение многих лет, могут пережить менопаузу позже, говорит доктор. Этот опыт может помочь сохранить функцию яичников и задержать гормональный спад.

Факторы образа жизни. Такие привычки, как курение, а точнее, некурение, могут иметь большое значение. Курение ускоряет потерю эстрогена и повреждает фолликулы яичников, поэтому его избежание может помочь немного продлить ваш репродуктивный возраст.

Генетика, опять же, может играть определенную роль — некоторые женщины просто запрограммированы на более длинный цикл, говорит доктор Хаас .

Наличие большего количества жирав организме. Наличие большего количества жира в организме также может поддерживать более высокий уровень эстрогена, что может задержать переход.

Что нужно знать о ранней или поздней менопаузе

Как пояснили эксперты, нет ничего ненормального в том, что вы переживаете менопаузу раньше или позже среднего, но есть важные соображения относительно здоровья, которые следует учитывать, если вы попадаете в любую из этих категорий.

Независимо от того, наступает ли менопауза раньше или позже среднего, она может иметь уникальные последствия для здоровья, и понимание этих изменений помогает вам контролировать свое самочувствие.

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Если вы вступаете в менопаузу рано

Если вы вступаете в менопаузу раньше среднего (особенно до 45 лет), ваш организм имеет меньше времени на выработку защитных гормонов, таких как эстроген, говорит доктор Маклин. Это может повлиять на такие вещи, как плотность костей, здоровье сердца и вагинальное здоровье. Это также может быть эмоционально тяжелым, особенно если это внезапное или неожиданное. Вот почему поддержка, будь то через гормональную терапию или через понимание микробиома, является ключевой.

Если вы вступаете в менопаузу поздно

С другой стороны, поздняя менопауза часто означает больше лет воздействия эстрогена, говорит доктор Маклин. Это может быть определенным образом защитным фактором, но также может быть связано с несколько повышенным риском таких заболеваний, как рак молочной железы или эндометрия. Не стоит из-за этого паниковать — это просто означает, что вашему плану медицинского обслуживания может потребоваться более персонализированный подход.

Если у вас есть вопросы или сомнения относительно вашего индивидуального графика наступления менопаузы, обязательно проконсультируйтесь с врачом.