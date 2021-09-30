Фертильность: почему возраст влияет на наступление беременности

Фертильность – это не сексуальность, а репродуктивная возможность зачать ребенка вместе со своим партнером без помощи врачей.

О том, что влияет на фертильность, как она связана с овуляцией и можно ли продлить репродуктивный возраст, рассказал акушер-гинеколог, репродуктолог клиники ISIDA Мороз Инна Владимировна.

О фертильности и овариальном резерве

Фертильность – это способность женщины забеременеть естественным путем, выносить и родить здорового ребенка. Фертильность на прямую связана с овуляцией, в ходе которой организм женщины готовится к оплодотворению. С возрастом количество овуляторных циклов уменьшается на фоне истощения овариального резерва. При этом снижается качество женских половых клеток яйцеклеток, а следовательно, и шансы забеременеть естественным путем. Наш организм устроен так, что в пик репродуктивных возможностей (до 30 лет) он расходует лучшие клетки, оставляя клетки невысокого качества или клетки с генетическими поломками на потом.

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Каждая женщина рождается с индивидуальным, генетически заложенным количеством яйцеклеток. Это и есть овариальный резерв. В промежутке между окончанием текущей менструации и до начала следующего овуляторного цикла в норме в яичниках созревает от 10 до 25 фолликулов. До овуляции доходит одна яйцеклетка, редко – две. При этом суммарно ежемесячно женщина теряет около 1000 фолликулов, которые не доходят до стадии созревания.

После 35 лет количество яйцеклеток, то есть овариальный резерв, начинает естественным образом уменьшаться. В 37-40 лет в яичниках женщины детородного возраста насчитывается в среднем около 25 тыс. яйцеклеток. Это примерно 1% от начального количества. Увеличить количество яйцеклеток невозможно, повлиять на их качество – также проблема.

Таким образом, возраст женщины:

ухудшает качество яйцеклеток, способных к созреванию и овуляции;

снижает общий запас яйцеклеток;

повышает риск выкидыша и развитие генетических заболеваний у ребенка (например, синдром Дауна);

истощает общий уровень здоровья для успешного вынашивания беременности.

Считается, что у пары есть проблемы с репродуктивным здоровьем, если беременность не наступает на протяжении года активной половой жизни без использования контрацептивов до 35 лет. После 35 лет – по истечению 6 месяцев. Под активной половой жизнью подразумевается 2-3 половых акта еженедельно.

Способы сохранения фертильности

Поскольку фертильность напрямую связана с овуляцией, мы не можем продлить репродуктивный возраст женщины до бесконечности. По данным статистики, в период с 30 до 37 лет способность к зачатию снижается каждый год примерно на 9%. А уже после 43-45 лет женщина не способна забеременеть естественным путем, хотя исключения бывают.

Фертильность с начала полового созревания до наступления климакса постоянно меняется. На нее кроме возрастных рамок влияет:

генетический фактор;

избыточный вес;

гормональный дисбаланс;

курение;

интоксикация алкоголем, наркотическими веществами или тяжелыми металлами;

воспалительные заболевания малого таза, например, хламидиоз, гонорея, генитальный герпес;

непроходимость маточных труб;

эндометриоз;

миома матки;

хронический стресс;

хирургическое лечение женских репродуктивных органов.

Повысить фертильность можно путем улучшения качества жизни женщины, что в свою очередь частично влияет на качество яйцеклеток. В первую очередь женщине необходимо пройти комплексный осмотр и заняться лечением существующих заболеваний, если такие имеются. Затем я советую:

наладить режим сна – спите минимум 8 часов в хорошо проветриваемой, темной комнате;

откажитесь от курения минимум за 3-4 месяца до планирования беременности;

минимизируйте употребление алкогольный напитков;

занимайтесь комфортным для вас видом спортом или соблюдайте хотя бы минимальную двигательную активность (пресловутые 10 тыс. шагов) – сидячая работа и обездвиженность нарушают микроциркуляцию крови в органах малого таза;

придерживайтесь сбалансированного рациона питания – ешьте сезонные овощи, фрукты, ягоды, зелень, диетические виды мяса, рыбу, орехи;

следите за гормональным фоном, уровнем витаминов и микроэлементов.

Еще один вариант сохранения возможности забеременеть без привязки ко времени – это заморозка яйцеклеток в период пика репродуктивных возможностей, то есть до снижения овариального резерва. Это называется отложенным материнством.

Яйцеклетки или эмбрионы замораживаются в жидком азоте и хранятся в специальных сосудах. Срок хранения – неограниченный. При этом длительное хранение не влияет на качество размороженных яйцеклеток или эмбрионов. После разморозки их биологические функции восстанавливаются.

Забеременеть естественным путем после 35 лет реально и возможно. Организм каждой женщины – индивидуален, поэтому не стоит сравнивать себя с подругами, у которых не получилось забеременеть самостоятельно. Но перед началом планирования беременности я советую все же пройти комплексный осмотр организма вместе с партнером и проконсультироваться с врачом-репродуктологом.

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