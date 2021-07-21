Фитоэстрогены: где содержатся и как помогают облегчить менопаузу

В последние годы внимание было обращено на способность фитоэстрогенов облегчать или даже предотвращать симптомы менопаузы.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает можно ли облегчить симптомы менопаузы и предотвратить развитие некоторых заболеваний, выбирая растительные продукты, содержащие соединения, аналогичные человеческим гормонам? Скорее всего. Фитоэстрогены, поскольку мы говорим о них, похожи по структуре на природные эстрогены и в некоторых случаях могут быть полезны при значительном снижении концентрации гормонов.

"Кто" такие фитоэстрогены?

Фитоэстрогены представляют собой растительные вещества, входящие в группу изофлавонов и лигнанов. Они не являются эстрогенами в химическом смысле, но имеют с ними структурное сходство и, как следствие, похоже, но слабее воздействуют на организм.

Самыми известными фитоэстрогенами являются изофлавоны под названием генистеин, даидзеин и куместрол. Генистеин встречается в соевых бобах и красном клевере. Даидзеин содержится в ряде растений, но прежде всего в соевых бобах и соевых продуктах, таких как тофу и соевое мясо. А куместрол – в люцерне, брюссельской капусте и шпинате. Отметим, что клевер и соя содержат самые высокие концентрации фитоэстрогенов.

При этом у растений фитоэстрогены играют защитную роль – защищают их от бактериальных атак, проявляют фунгицидные, противовирусные и антиоксидантные свойства. Поэтому существует мнение, что и на организм человека фитогормоны могут оказывать подобное действие.

Активность фитоэстрогенов намного ниже, чем у химических эстрогенов. Но вместе с тем фитоэстрогены могут работать в обе стороны – проявлять антиэстрогенное действие, когда уровень эстрогена высок, и эстрогенное, когда имеется нехватка гормона.

Как действуют фитоэстрогены

Говоря простым языком, фитоэстрогены – это вещества, замещающие гормоны в женском организме. Они связываются с рецепторами эстрогенов нейронов гипоталамуса и тем самым влияют на работу яичников. Таким образом, они действуют аналогично эстрогенам, помогают бороться с их дефицитом и в то же время облегчают симптомы менопаузы.

Однако стоит помнить, что фитоэстрогены – не чудодейственное решение всех проблем. Они не могут полностью заменить человеческие гормоны или заместительную гормональную терапию.

В последние годы внимание было обращено на способность фитоэстрогенов облегчать или даже предотвращать симптомы менопаузы. Этот интерес возник в результате наблюдения, что у женщин из азиатских стран климактерический период гораздо мягче, чем у европеек. Оказалось, что причины этого явления следует искать в питании. Азиатские женщины ежедневно употребляют практически 200 мг фитоэстрогенов, что обусловлено типом восточной кухни. Когда у европейских женщин ежедневное употребление фитоэстрогенов – не более 10 мг.

Влияние фитоэстрогенов на климакс и рак груди

До недавнего времени термин "фитоэстрогены" практически не существовал в сознании общества и был известен лишь небольшой группе ученых.

Результаты некоторых исследований показывают, что диета, богатая растительными эстрогенами, способна минимизировать симптомы менопаузы почти на 40%. Но тем временем существуют и другие исследования, отчеты которых не подтверждают эти наблюдения. Причины несоответствия, скорее всего, кроются в различном питании женщин, с особым акцентом на продолжительность соевой диеты и дозах фитоэстрогенов.

Другие многие научные результаты показывают взаимосвязь между использованием диеты, богатой фитогормонами, и заболеваемостью раком груди. Согласно эпидемиологическим данным, у женщин из азиатских стран в четыре раза меньше шансов заболеть раком груди, чем у дам из Европы или США. Ученые предполагают, что подобное явление связано с длительным употреблением продуктов, богатых фитоэстрогенами, особенно в молодом возрасте (13-15 лет).

Фитоэстрогены при остеопорозе и атеросклерозе

Оказалось, что диета, богатая фитоэстрогенами, может предотвратить развитие остеопороза. Было замечено, что те же азиатки, чья диета богата фитоэстрогенами, гораздо реже страдают от переломов тазобедренной кости.

Такая особенность была связана с тем, что эстрогены растительного происхождения, в частности изофлавоны, обладают способностью подавлять образование остеокластов и стимулировать активность остеобластов. Результаты исследований показывают, что диета, богатая соей, вызывает реминерализацию и увеличение минеральной плотности костей, дополнительно предотвращая вымывания кальция из организма.

Что касается атеросклероза, то и здесь было выявлено положительное влияние фитоэстрогенов. Соевые бобы и соевые продукты, богатые изофлавонами, обладают множественными свойствами, но, в частности, снижают плохой холестерин и одновременно повышают концентрацию хорошего холестерина. В результате чего тормозится процесс образования атеросклеротических бляшек.

Фитоэстрогены и кожа

Некоторые исследования показали, что повышенное употребление фитоэстрогенов и применение косметических средств с таким же веществом, значительно замедляет потерю коллагена, улучшая состояние кожи и уменьшая морщины. Однако некоторые ученые настроены скептически и подчеркивают, что большая часть соединений с эстрогеноподобной активностью образуется именно в желудочно-кишечном тракте. По этой причине ждать омолаживающего эффекта от фитоэстрогенов, нанесенных на кожу, не следует.

Фитоэстрогены – это вещества, полученные из растений, поэтому они мягко воздействуют на наш организм в соответствии с нашим естественным ритмом. Однако это не меняет того факта, что они проявляют биологическую активность, влияют на эндокринную систему и многочисленные процессы, происходящие в организме. Как правило, они являются безопасными веществами и не несут риска побочных эффектов для здоровья. Тем не менее, если речь идет о серьезных гормональных нарушениях, перед началом приема фитоэстрогенов обязательно нужно проконсультироваться с врачом.





Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку