Гинекологический чекап: зачем идти к врачу, если ничего не болит

Гинекологический чекап: зачем идти к врачу, если ничего не болит

Это комплексный ежегодный осмотр при участии гинеколога, терапевта или семейного врача, эндокринолога, дерматовенеролога, маммолога.

В нашем организме все взаимосвязано. Работа щитовидной железы влияет на работу яичников. Хронический стресс – на возникновение молочницы и сексуальное влечение. Гормональный дисбаланс – на развитие эндометриоза и возможность забеременеть. Поэтому традиционного гинекологического осмотра на кресле для современной активной женщины недостаточно.

О том, зачем проходить чекап и ходить к врачу, когда ничего не тревожит, рассказал акушер-гинеколог в клинике R+ Medical Network Ольга Соломенко.

Преимущества чекапа

Гинекологический чекап – это комплексный ежегодный осмотр при участии гинеколога, терапевта или семейного врача, эндокринолога, дерматовенеролога, маммолога. Чекап позволяет:

контролировать состояние женского здоровья из года в год, отслеживая динамику изменений;

выявлять болезни на этапе развития даже при отсутствии симптомов;

укреплять здоровье, профилактируя развитие заболеваний, особенно при наличии генетической предрасположенности;

диагностировать и начинать лечение уже существующих нарушений или болезней – нерегулярный менструальный цикл, болезненные менструации, эндометриоз, бесплодие и др.

На протяжении жизни у женщины может развиться рак шейки матки, миома матки, синдром преждевременного истощения яичников, эндометриоз. Может сбиться гормональный фон, образоваться функциональная киста. Думать и говорить о таких вещах не приятно. Принято думать "если у меня ничего не болит, то все нормально".

Особенности развития женских заболеваний

Женщина замечает, когда ее менструальный цикл становится нерегулярным на фоне стресса. Отмечает появление зуда в области внешних половых органов и увеличение вагинальных выделений при молочнице.

Но, например, развитие рака шейки матки на начальных стадиях происходит бессимптомно и незаметно для женщины. Боль при половом акте, кровянистые выделения между менструациями, боль в малом тазу и в области влагалища, менструальные кровотечения свидетельствуют о прогрессировании болезни.

Основным возбудителем рака шейки матки является вирус папилломы человека (ВПЧ) онкогенных типов. Передается ВПЧ при сексуальном контакте. И либо безболезненно самоудаляется из организма, либо в некоторых случаях провоцирует предраковые состояния, которые могут трансформироваться в рак шейки матки. В зоне риска находится каждая женщина, имеющая защищенный и незащищенный секс.

Также не может женщина самостоятельно проконтролировать и работу щитовидной железы. Щитовидная железа вырабатывает тиреоидные гормоны, которые регулируют менструальную функцию и фертильность, то есть способность забеременеть и родить ребенка. Это тироксин и трийодтиронин. Вместе с яичниками эти гормоны готовят созревшую яйцеклетку к овуляции. Контролируют рост внутреннего слоя матки, эндометрия, к которому при наступлении беременности крепиться эмбрион. Ускоряют обмен веществ.

Щитовидная железа вырабатывает тироксин и трийодтиронин под влиянием тиреотропного гормона. Он синтезируется в гипофизе. Происходит это так: гипоталамус отправляет в гипофиз сигнал: "недостаточный уровень тироксина". Гипофиз вырабатывает тиреотропный гормон. И чувствительная к этому гормону щитовидная железа поднимает уровень тироксина в организме к нужному показателю. При нарушении работы щитовидной железы схема рушится.

Тиреоидные гормоны вырабатываются в избыточном или недостаточном количестве. Происходит гормональный сбой. Это приводит к нарушению менструального цикла – менструации становятся нерегулярными, болезненными, удлиняются или укорачиваются. При дефиците тиреоидных гормонов менструации могут и вовсе прекратиться, что делает наступление беременности невозможной из-за отсутствия овуляции и нарушения обменных процессов. В жизни женщины появляется головная боль, раздражительность, нервозность, лишний вес. Страдает не только репродуктивная система, но и весь организм.

О культуре хождения к врачу

Гинекологический чекап позволяет оценить уровень женского здоровья комплексно. Проверить работу эндокринных желез, органов малого таза, уровень половых гормонов. Найти причину нерегулярного менструального цикла, болей внизу живота, угревой сыпи, раздражительности, снижения сексуального влечения. А также укрепить женское здоровье, предотвратив развитие возможных болезней и отклонений.

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Например, можно подобрать комфортные комбинированные оральные контрацептивы, таким образом профилактируя образование функциональных кист и рака яичников. Нормализовать уровень половых гормонов и забыть о болезненных и нерегулярных менструациях. С помощью врача научиться справляться со стрессом, поскольку нервная система влияет на работу эндокринной системы. А хронический стресс способствует гормональному сбою.

В нашей стране культура хождения к врачу с профилактической целью еще формируется. Многие женщины проходят обследования и сдают анализы только тогда, когда болезнь уже стала частью их жизни. Или узнают о ней случайно, например, на профосмотре. Но если подойти к своему здоровью осознанно, многих болезней можно избежать.

Гинекологический чекап – это не пустая трата денег, а забота о женском здоровье сейчас ради здорового будущего.

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