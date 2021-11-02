Гормон пролактин: как его правильно сдавать, что норма, а что патология

Гормон пролактин: как его правильно сдавать, что норма, а что патология

Пролактин – важный гормон для репродуктивного здоровья женщин. Врач назначает анализ на пролактин, если трудно забеременеть и при нерегулярной менструации.

Сам по себе анализ на пролактин довольно прост, поскольку включает в себя взятие образца венозной крови с последующим его лабораторным исследованием. Однако для получения максимально точного результата понадобится правильно подготовиться и определить с врачом подходящий день для исследования. Стоит провести тест на уровень пролактина при болях в груди и внезапном прекращении менструации – цена анализа невысока, а результаты являются основанием для проведения соответствующего лечения.

Когда нужна диагностика пролактина

Пролактин, известный как лактотропный гормон, принадлежит к группе очень важных пептидов. Пролактин давно перестал рассматриваться как гормон, исключительно отвечающий за развитие лактации. Было выявлено, что его участие можно отметить в иммунных, репродуктивных, метаболических, осморегуляторных процессах и даже процессах контроля стресса.

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Рецепторы пролактина присутствуют в молочных железах, яичниках, гипофизе, сердце, легких, поджелудочной железе, почках, надпочечниках, матке и в некоторых областях центральной нервной системы.

Показаниями для определения пролактина у женщин являются:

трудности с зачатием;

нерегулярные менструации;

боль во время полового контакта;

повышенная чувствительность молочных желез;

ановуляторные циклы;

потеря или снижение либидо;

выделения жидкости из сосков (при отсутствии лактации);

доброкачественные изменения молочных желез (мастопатия, кисты);

подозрение на аденому гипофиза (у обоих полов);

головные боли и нарушение зрения.

В физиологических условиях пролактин увеличивается у женщин во втором периоде менструального цикла, во время беременности, кормления грудью, а также у обоих полов в результате физических нагрузок, сильного стресса, на фоне гипогликемии и незначительно с возрастом.

Как подготовиться к обследованию

Самый результативный анализ – это двухэтапный, который заключается в заборе крови утром, а затем через час. Однако чаще всего кровь берется один раз, и этого вполне достаточно для получения корректных данных.

Забор крови проводится утром натощак, после восьмичасового сна и желательно до 10:00.

За два дня до сдачи анализа обязательно исключаются любые физические нагрузки, а также половые контакты. Накануне важно не подвергать себя стрессовым ситуациям, поскольку любое перенапряжение может исказить результаты исследования.

Наиболее подходящим временем для сдачи анализа является 3-5-й день менструального цикла. Также тест может проводиться как в лютеиновой, так и в фолликулярной фазах (по назначению врача), но следует помнить, что для стадий менструального цикла используются разные эталонные значения.

Характеристики исследования пролактина и сложности анализа

Пролактин – гормон, который имеет выраженный циркадный ритм, поэтому максимальный его выброс отмечается во время ночного сна. Кроме этого, гормон колеблется в соответствии с уровнями эстрогена и прогестерона, происходит это так: увеличение в первой фазе менструального цикла – уменьшение во второй; увеличение во время беременности – уменьшение после родов; увеличение во время кормления грудью.

В случае повышения пролактина в периоды, когда его концентрация должна оставаться в норме, подразумевается наличие гиперпролактинемии. В таком случае продолжается исследование пролактина, но уже по другой методике – с применением специальных препаратов. Так, вначале проводится забор крови для стандартного определения уровня гормона. После чего пациентка принимает препараты на основе метоклопрамида или церукала, спустя 60-120 минут проводится повторный забор крови для определения концентрации пролактина.

Правильная реакция организма на введение препаратов должна заключаться в повышении концентрации пролактина примерно в 2-4 раза по отношению к концентрации гормона до лекарств. Когда увеличение концентрации пролактина в шесть раз больше, то мы имеем дело с функциональной гиперпролактинемией, при которой показана специфическая терапия. А при умеренном удвоении или отсутствии повышения концентрации – назначается дальнейшая диагностика с целью выявления возможной аденомы гипофиза.

Интерпретация результатов анализа: норма и патология

Нормы гормона для женщин различаются в зависимости от того, в какой фазе цикла проводится тест:

фолликулярная фаза – ниже 23 мкг/л;

лютеиновая фаза – ниже 40 мкг/л;

третий триместр беременности – до 400 мкг/л.

У мужчин норма пролактина – ниже 20 мкг/л.

Показатели, описанные ниже, могут (но не всегда) указывать на следующие проблемы:

5-25 нг/мл – норма пролактина;

более 25 нг/мл – нерегулярные менструации и ановуляторные циклы;

более 50 нг/мл – полное прекращение менструации;

выше 100 нг/мл – риск опухоли гипофиза.

Пониженный уровень пролактина в крови называется гипопролактинемией. К счастью, это состояние встречается довольно редко и вызвано недостаточной активностью гипофиза.

На сегодняшний день стандартные контрольные диапазоны для многих лабораторных определений не установлены. В связи с тем, что эти значения зависят от многих факторов, таких как возраст, пол, исследуемая популяция, метод определения, тип лаборатории и ее диагностические возможности. Поэтому настоятельно рекомендуется, получив результаты анализов, не пытаться самостоятельно их расшифровать, а проконсультироваться с врачом.

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