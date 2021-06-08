Интимная гигиена при беременности и после родов: основные правила

Узнайте, как правильно соблюдать интимную гигиену во время беременности и в послеродовой период.

Женщины, ожидающие ребенка, должны знать, что под влиянием гормональных изменений, происходящих в их организме в это исключительное время, они более подвержены интимным инфекциям. Следствием этого является не только дискомфорт, который испытывает будущая мама, но и риск для здоровья малыша. Поэтому, если вы ждете ребенка, вам просто необходимо обеспечить особый уход за своим телом.

Правила интимной гигиены при беременности

Во время беременности следует соблюдать особую осторожность в отношении интимной гигиены. Ожидание малыша – это период, когда в женском организме происходит гормональный переворот, а повышенная концентрация эстрогена и прогестерона изменяет pH влагалища с кислого на щелочной. Такие изменения pH благотворно влияют на жизнедеятельность патогенной микрофлоры и повышают риски развития интимной инфекции.

По этим причинам интимная гигиена и все процедуры, направленные на поддержание чистоты, очень важны во время беременности. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют придерживаться следующих правил:

проводить гигиену половых органов два раза в день;

использовать специальные средства интимной гигиены, в идеале – предназначенные для беременных;

не использовать для мытья слишком горячую или холодную воду;

при мытье интимной зоны следовать правильному направлению спереди назад (от влагалища к анальному отверстию). Таким образом минимизируется риск переноса опасных бактерий в область половых органов;

после душа тщательно вытереть область половых органов чистым сухим полотенцем. Для этой цели гинекологи рекомендуют приобрести одноразовые бумажные полотенца.

Вот еще несколько советов, к которым следует прислушиваться, особенно во время беременности:

по возможности исключить посещение общественных туалетов;

носить с собой специальные салфетки для интимной гигиены. Они пригодятся во время путешествий или после посещения общественного туалета;

свести к минимуму посещение бассейна;

при использовании ежедневных прокладок менять их как можно чаще;

не использовать дезодоранты и ароматические кремы для интимной гигиены.

Во время беременности усиливается работа сальных и потовых желез, что приводит к более интенсивному, чем обычно, потоотделению. Поэтому женщина также должна обращать внимание на свою одежду, особенно нижнее белье, которое должно быть из натуральных, деликатных и воздушных материалов, например, хлопка или шелка.

Интимная гигиена после родов

В послеродовой период женщине как никогда следует позаботиться об интимной гигиене. Поддержание чистоты интимных зон предотвращает рост бактерий и помогает избежать инфекций.

Основные правила послеродовой гигиены очень просты: мыть область промежности как можно чаще – после каждого посещения туалета. При этом необходимо использовать только средства для интимной гигиены или кипяченую воду с добавлением антисептического раствора (какого именно, подскажет врач-гинеколог).

Гигиена интимных зон женщины, особенно после родов, должна быть очень деликатной. Противопоказано применение мылосодержащих препаратов из-за их подсушивающего действия. Также следует избегать любой косметики, содержащей ароматизаторы и красители, поскольку их использование вызывает аллергию.

Как выбрать средство для интимной гигиены

Соблюдение принципов правильной интимной гигиены особенно важно как для беременных, так и для женщин в послеродовом периоде. Одно из правил – использовать правильные средства, снимающие раздражение, обладающие противовоспалительными свойствами и подходящим pH (3,8-4,5). Важно помнить, что такие средства обязательно должны содержать молочную кислоту, которая укрепляет естественную бактериальную флору, восстанавливает правильный pH и снижает риск заражения.

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pH интимной зоны во время беременности меняется с кислого на щелочной, что означает повышенный риск развития бактериальных и грибковых инфекций. По этой причине наиболее важным компонентом жидкости, используемой во время беременности, является молочная кислота, которая помогает восстановить кислую среду. В хорошей жидкости также должны быть ингредиенты с антибактериальными и успокаивающими свойствами, такие как шалфей, подорожник, ромашка, кора дуба или календула. Хорошо, если такое средство дополнительно будет содержать успокаивающий аллантоин, D-пантенол и гиалуроновую кислоту.

Нужно обратить внимание, что средства для интимной гигиены, содержащие салициловую кислоту или фруктовую, также триклозан и фторид, могут оказывать негативное воздействие на микрофлору влагалища и даже быть токсичными для ребенка. Кроме этого, желательно выбирать средства, где отсутствуют искусственные красители, консерванты, парабены, производные формальдегида и прежде всего раздражающий компонент SLS (лаурилсульфат натрия).

Помните, правильная интимная гигиена – это не только беспокойство о себе, но и забота о здоровье своего ребенка.

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