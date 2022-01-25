Интимная контурная пластика: кому нужна эстетическая гинекология и какие проблемы она решает

Современная женщина желает быть не только здоровой, но и красивой, причем для нее имеет значение не только привлекательное ухоженное лицо, пышные волосы и красивая фигура... Интимные органы не исключение! Ведь от их состояния зависит не только женское здоровье, но и качество сексуальной жизни пары, что очень важно.

Чтобы женщина чувствовала свою привлекательность, сексуальность, уверенность и комфорт в интимной жизни, существует эстетическая гинекология, которую условно можно разделить на интимную пластическую хирургию и интимную контурную пластику. О том, чем отличаются эти виды эстетической гинекологии и подробнее об интимной контурной пластике, рассказал врач-гинеколог Житомирского медицинского центра "Медибор" Людмила Невмержицкая.

Если интимная пластическая хирургия проводится с помощью скальпеля и анестезии, например, при выпадении половых органов (перинеопластика), или когда нужно изменить форму малых половых губ (лабиопластика), то интимная контурная пластика проводится без скальпеля, наркоза и антибиотиков, с помощью филлерво, плазмы и нитей.

Зачем вводится филлер?

Суть интимной контурной пластики – в добавлении объема в те зоны, где его не хватает. Например, для увеличения объема половых губ, при обвисании кожи, что бывает после резкого похудения или вследствие возрастных изменений. В область вульвы или влагалища вводится филлер (субстанция из гиалуроновой кислоты), восстанавливающий естественные формы. При стрессовом недержании мочи легкой степени (когда человек поднимает что-то тяжелое или кашляет, но при этом неконтролируемо выделяется моча), при зиянии уретры специалист вводит филлер вокруг уретры и отверстие становится уже. Благодаря филлеру можно сделать более узким и вход во влагалище. Такая манипуляция актуальна после родов или при врожденной избыточности тканей к растяжению.

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Филлер можно использовать и для повышения сексуальных ощущений женщины. Речь идет о так называемой элонгации капюшона клитора или аугментации точки G. То есть филлер вводится в область клитора или в точку G, которую еще называют "кнопкой удовольствия", это увеличивает их размеры, и во время полового акта названные зоны лучше стимулируются. Точка G находится на передней стенке влагалища за лоном, но в атласе анатомии вы ее не найдете, и сам факт существования этой точки – тема многих дискуссий. Но многие женщины используют такую услугу. Хотя для достижения оргазма одной стимуляции точки G недостаточно, необходимо настроение, желание и определенные субъективные ощущения.

Как омолаживает плазмолифтинг?

Плазмолифтинг – это инъекции из плазмы собственной крови женщины, обогащенной тромбоцитами. Инъекции вводятся в проблемные зоны тела, в том числе в интимные. Поскольку это собственная плазма женщины, полностью отсутствует риск инфицирования и гарантирована 100-процентная биологическая совместимость с собственными тканями пациента.

Плазмолифтинг еще называют безоперационным инъекционным омоложением. Сущность метода в том, что микроинъекции собственной плазмы стимулируют выработку организмом собственной гиалуроновой кислоты и коллагена. Препарат вводится в область гениталий (клитор, влагалище, половые губы, шейку матки). Инъекции способствуют более быстрому заживлению и регенерации тканей, поэтому актуальны при микротрещинах, сухости, рубцовых изменениях. Кроме того, процедура очень эффективна при ощущении дискомфорта в области интимных органов, потому что восстанавливает и увлажняет, повышает упругость, эластичность, чувствительность и сексуальность женщины. После процедуры исчезают воспаление, зуд, зуд, жжение слизистой, подтягиваются ткани вульвы. Женщина чувствует себя более сексуальной и молодой. Плазмолифтинг проводят один раз в 10-30 дней, необходимо 5-6 процедур.

Какие преимущества тредлифтинга?

Тредлифтинг – это подтягивание тканей вульвы с помощью рассасывающих нитей. Мезонитки очень тоненькие, как волосы, 10-20 нитей вводятся под кожу инъекционной иглой и формируется так называемый каркас для тканей вульвы. Нити потом рассасываются, не оставляя следов, и вокруг них появляется свой коллаген. За счет этого кожа разравнивается, подтягивается и немного осветляется. Нити рассасываются через 6-8 месяцев, а эффект подтяжки сохраняется до 2 лет. Перед процедурой наносится специальный обезболивающий крем, который гасит неприятные ощущения, если они возникают.

Как отбелить кожу половых органов?

В настоящее время широкую популярность (и у женщин, и у мужчин) приобрело отбеливание (освестление) кожи половых органов, внутренней поверхности бедер и области ануса. Это делается с помощью химических пилингов или того же тредлифтинга, потому что нити обладают легким осветительным эффектом.

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Девушкам нужно знать, что эстетическая гинекология подходит не всем и не всегда! Есть определенные показания и противопоказания, которые оценивает только врач-гинеколог. Но более 60% сексуальных и гинекологических нарушений корректируются именно с помощью интимной контурной пластики.

Будьте красивы, здоровы и любите себя!

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