Известная гинеколог Наталья Лелюх дала советы, как сохранить здоровье женщинам, которых изнасиловали

Врач дала очень четкие и практические советы тем, кто не смог избежать изнасилования.

Известная гинекологиня Наталья Лелюх, "Ваша Доктор Наташа", в своем посту рассказала : что делать женщинам, которых изнасиловали российские оккупанты и у которых пока нет возможности обратиться к врачу.

Самое болезненное для меня то, что большинство женщин, для которых я пишу, уже не смогут это прочитать, потому что у нас нет связи, отжат мобильный телефон и отсутствует возможность сообщить о себе и своей беде.

Речь пойдет об изнасиловании. Очень "вежливые освободители" уничтожают украинцев не только физически, но и психологически. И да, мы этого им никогда не простим.

По специальности я не являюсь специалистом по физическому насилию, я работаю с его последствиями. Поэтому мои советы больше о сохранении здоровья и психологической целостности прошедшего через изнасилование человека.

Если изнасилование не избежать, и вы не уверены в своих физических силах по активному сопротивлению, старайтесь "заморозиться" внутри и извне. Для насильника этот процесс не о сексе, а об установлении власти и контроле, об унижении и обесценении. Активное сопротивление жертвы разжигает и подкармливает садизм. Поэтому женщина может постараться физически больше, получить травмы половых органов и тела. Также, оккупант может в процессе изнасилования мстить за свой страх смерти и ощущение заброшенности и беспомощности. Если сможете, постарайтесь "заморозить" свои реакции. Вы не здесь, это не ваше тело, этот изверг не заслуживает, чтобы вы его замечали и жалели.

Советы психологов:

Проговаривать: «Это только тело, моя душа больше, сильнее, ее схватить невозможно. Я в 1000 раз больше, чем тело. Это только тело».

Диссоциация, то есть отделение от собственных чувств, это способ предотвратить травмирование. Она обычно включается автоматически, но можно помочь себе и сознательно. Важно не допускать чувство вины. Это не потому, что со мной что-то не так, это не потому, что я осталась в городе, или вышла за водой, или хорошая, или молодая, или женщина, это все нужно отбросить сознательно. Виноват насильник, виноват оккупант. Вы пострадали, никакой вашей вины, ни в чем, никакой. Это не о вас, это о нем. А вы остаетесь тем человеком, что и были, это вас не запятнает, нет

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Если после изнасилования вас оставили в покое и прямая угроза вашей жизни отсутствует, попробуйте позаботиться о своем теле. По возможности это минимальные гигиенические процедуры, хотя бы влажными салфетками, если они есть. Обычно в этот момент женщины испытывают непреодолимое желание умыться, смыть с себя грязь события. В условиях оккупации это не всегда возможно. Не рискуйте жизнью ради ведра воды из простреливаемого колодца.

Если на половых органах остались травмы и вы чувствуете боль, то попробуйте использовать "дружественные" для слизистой антисептики: раствор соды (1 ч ложка на 0,5 литра воды), просто чистая вода, детские бесспиртовые влажные салфетки, тридерм мазь, левамеколь мазь, мазь триакутан, мазь бепантен, можно однократно использовать хлоргексидин (если хоть что-то из этого есть). Можно попробовать использовать крем для рук, если он тоже у вас есть.

Не используйте спиртовые антисептики или салфетки, перекись водорода, пантенол, растительное масло или другие масляные растворы. В первые сутки для увлажнения слизистой не используйте лубрикант, вдруг он у вас есть. Особенно лубриканты на водной основе, потому что они часто гиперосмолярны и могут вызвать еще большее раздражение и воспаление слизистой.

Если у вас в аптечке вдруг найдутся антисептические или антибактериальные свечи, проставьте их 5-6 дней. Но, при наличии травм слизистой, кровоточивости или гематом, желательно начинать ставить свечи через сутки, потому что будет очень больно. Особенно, если это свечи гексикона или свечи с бетадином. Подходит все: полижинакс, флуомизин, макмирор, далацин, тержинан, гравагин, свечи с метронидазолом, клотримазолом, поведение, синтомициновые свечи, метрогил вагинальный и прочее.

Если вы в репродуктивном возрасте и не имеете надежной контрацепции (не принимаете контрацептивные таблетки постоянно, нет внутриматочной спирали) то есть высокий риск получить нежелательную беременность. Особенно если у вас 6-16 день менструального цикла. К сожалению, такие средства, как спринцевание и глубокое протирание салфетками или бумагой, не эффективны как средства контрацепции. Если вдруг у вас дома или у доступных вам соседок есть в аптечке какие-либо гормональные контрацептивы, то можно попробовать такой способ как метод Юспе. Посмотрите состав контрацептива – на упаковке обычно написано: этинилэстрадиол доза может быть 0,02 мг, 0,025 мг, 0,03 мг, 0,035 мг и левоноргестрел (дроспиренон, диеногест). Для контрацептивного эффекта вам нужно принять 0,1 мг этинилэстрадиола (т.е. 5 табл по 0,02 мкг, 4 по 0,025 мкг, и 2 таблетки по 0,03 и 0,035 мкг) и не менее 0,5 мг левоноргестрела. Через 12 часов повторить ту же дозу.

Для наглядного примера. У вас или у соседки нашлись контрацептивные таблетки Джаз (содержат 0,02 мг этинилэстрадиола и 3 мг диеногеста). Для контрацептивной дозы 0,1 мг следует взять 5 активных таблеток из упаковки и выпить их одновременно. Через 12 часов выпить еще 5 таблеток.

Такая контрацепция максимально эффективна, если вы примете препарат в первые 24-72 часа после незащищенного контакта.

Как только сможете, обратитесь к врачу, для осмотра и возможного забора анализов на передающиеся половым путем инфекции. Сделайте это. Ваше тело захочет спрятаться в раковину. Ваша психика будет искать обвинения и разные пути оправдания извергов. Займите его заботой. Заботой о себе. Как только окажетесь в относительной безопасности.

Если под постом придут психологи и психотерапевты и напишут действенные психологические приемы и подсказки, или скажут, что я не права – я буду им очень благодарна. Потому что еще раз говорю, я не специалист по этой теме, я больше о последствиях (потом я внесу это в пост).

Ваша Доктор Наташа

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