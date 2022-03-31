Как действовать при угрозе прерывания беременности на маленьких сроках

Как действовать при угрозе прерывания беременности на маленьких сроках

Акушер-гинеколог Людмила Шупенюк рассказала, что делать при наличии кровянистых выделений, свидетельствующих об угрозе прерывания беременности.

Желаемая беременность – это состояние, на которое не должны влиять какие-либо внешние обстоятельства. Даже несмотря на то, что беременные женщины Украины оказались в сложных условиях войны.

Согласно статистике, до 70% случаев прерывания беременных приходится именно на ранний срок (до 12 недель). Признаком опасности является наличие кровянистых выделений. Могут быть убогие, умеренные или достаточно обильные выделения, а также наличие признаков отслоения хориона во время УЗИ.

Неприятные чувства ноющей боли внизу живота не являются признаком угрозы беременности. Матка – это мышечный орган, который сокращением реагирует на все: стресс, кофе, физическую нагрузку, секс, переполненный мочевой пузырь.

Снять боль можно несколькими способами:

устранить или ограничить фактор боли;

прилечь или присесть, отдохнуть;

принять валерьяну в таблетках, которая кроме успокаивающего имеет и спазмолитический эффект;

принять препараты магния.

В случае наличия кровянистых выделений, свидетельствующих об угрозе прерывания беременности, следует выполнить следующие действия:

1. Во-первых, важно убедиться, что беременность находится в матке с помощью УЗИ. Если в течение всего периода вы проводили исследование и знаете, что беременность в матке, тогда можно быть спокойной. Но если УЗИ не делали, то следует обратиться в стационар.

2. По возможности исключить факторы, влияющие на сокращение матки.

3. Принять успокаивающие препараты (валериана, пустырник, магний).

4. Можно использовать кровоостанавливающие медикаменты (препараты транексамовой кислоты, дицинон, этамзилат натрия).

5. При необходимости принимать препараты прогестерона. Учитывая стрессовые обстоятельства, которые могут влиять на выработку прогестерона и отсутствие возможности обследоваться, рекомендую добавить к лечению.

Конечно, любое кровотечение во время беременности может быть опасным. Поэтому если можете обратиться в медицинское учреждение, то обязательно сделайте это!

Учитывая войну, если такой возможности нет, помните: статистика свидетельствует, что 50% случаев даже в случае наличия угрозы и отсутствия лечения, женщины сохраняют нормально развивающуюся беременность и рожают здоровых детей.

Берегите себя и наше будущее!

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