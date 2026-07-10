Как эстроген влияет на мозг женщины: память после менопаузы

Как эстроген влияет на мозг женщины / © Credits

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Вопрос о памяти после менопаузы долгое время оставался сложным и даже несколько табуированным. Изменения концентрации внимания, эпизоды «забывчивости» или ощущение тумана в голове часто списывали на усталость или возраст.

Впрочем, новые научные данные показывают, что всё гораздо серьезнее. Исследователи предполагают, что женский мозг может быть особенно чувствителен к потере эстрогена — гормона, который играет важную роль в работе памяти и регуляции эмоций, об этом сообщило издание Women`s Health.

Согласно статистике, почти две трети людей с болезнью Альцгеймера в США — женщины, и большинство из них находятся в постменопаузе. Хотя раньше это объясняли большей продолжительностью жизни женщин, новые исследования раскрывают другой возможный механизм.

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Что обнаружили учёные

В исследовании, опубликованном в журнале Aging Cell, изучались молодые и пожилые самцы и самки мышей. Учёные обратили внимание на влияние потери эстрогена, старения и пола на внеклеточный матрикс (ECM) в мозге. Именно ECM — сеть молекул, которая заполняет пространство между клетками мозга и составляет около 20% его объёма. Она играет ключевую роль в формировании памяти, развитии мозга и коммуникации между нейронами.

Исследователи обнаружили, что снижение уровня эстрогена, возраст и женский пол связаны с нарушениями в работе этого матрикса в гиппокампе — области мозга, отвечающей за консолидацию памяти и связь эмоций с воспоминаниями.

Это первое исследование, в котором анализируется влияние потери эстрогена именно на внеклеточный матрикс. Однако важно учитывать, что это доклиническое исследование, проведенное на мышах, поэтому для подтверждения результатов необходимы дальнейшие исследования на людях.

Женский мозг реагирует на потерю эстрогена

Причина может крыться в самой биологии мозга, ведь в нём есть рецепторы эстрогена. Женский мозг на протяжении всей жизни использует эстроген в своей работе. Когда его уровень падает, это неизбежно влияет на его функционирование.

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Хотя у мужчин также присутствует эстроген, женский мозг в гораздо большей степени зависит от него. Эстроген поддерживает память и регулирует настроение, поэтому его снижение может ослаблять защитные механизмы мозга и повышать риск возрастных когнитивных изменений.

Снижение уровня эстрогена может приводить к нарушению функционирования внеклеточного матрикса, что, в свою очередь, влияет на когнитивные нарушения, характерные для болезни Альцгеймера. Именно дисфункция внеклеточного матрикса (ECM) может объяснять повышенную чувствительность женщин к потере эстрогена в процессе старения.

«Туман в голове»

Важно различать временные симптомы и серьезные когнитивные изменения. «Туман в голове», забывчивость и трудности с концентрацией внимания в период перименопаузы — часто являются временными и обратимыми состояниями, которые не являются признаком деменции. В то же время стойкое и значительное снижение когнитивных функций может быть связано с повышенным риском развития деменции в будущем.

Гормональная терапия

Вопрос гормональной заместительной терапии остается сложным и неоднозначным. Нельзя просто предположить, что прием эстрогена автоматически предотвращает деменцию. Некоторые эпидемиологические исследования демонстрируют улучшение памяти у женщин, принимающих эстроген после менопаузы, но на данный момент нет конкретных исследований, которые бы это подтверждали.

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Необходимы клинические исследования, чтобы четко понять преимущества, риски и оптимальные способы применения гормональной терапии для профилактики когнитивных нарушений, связанных с болезнью Альцгеймера.

Результаты исследования для женщин

Основная идея исследования — важная и даже несколько обнадеживающая: когнитивные изменения в период перименопаузы и менопаузы не являются «выдумкой». В то же время пока нет окончательного ответа на вопрос, поможет ли гормональная терапия именно мозгу. Однако для костей и сердечно-сосудистой системы её преимущества уже подтверждены.

Следует уделять внимание образу жизни, а именно: поддерживать здоровый вес, регулярно заниматься физической активностью, не курить и не злоупотреблять алкоголем, ведь эти факторы оказывают доказанное влияние на здоровье мозга. Что касается гормональной терапии, то этот вопрос следует обсуждать индивидуально с врачом.

Это исследование — ещё один шаг к пониманию того, насколько сильно гормоны влияют на мозг женщины. Оно не даёт окончательных ответов, но меняет само представление о том, что когнитивные изменения после менопаузы — это не выдумка и не «возрастная норма», а сложный биологический процесс, который учёные только начинают изучать.

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