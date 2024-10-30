Как гормональная терапия в перименопаузе может помочь замедлить старение

Гормональная терапия – это метод, который может сыграть решающую роль в замедлении процессов старения у женщин в период перименопаузы.

Издание MedicalNewsToday рассказало, что начало гормональной терапии в период перименопаузы может не только снизить темпы старения, но и оказать положительное влияние на общее состояние здоровья женщин в постменопаузальный период. Гормональная терапия может оказать длительные положительное влияние, а также снизить риск смертности.

Что такое перименопауза

Перименопауза – это естественный жизненный этап женщины, когда организм готовится к прекращению репродуктивной функции. Обычно перименопауза начинается у женщин в возрасте от 48 до 51 года и может занять несколько лет до наступления менопаузы. В настоящее время организм вырабатывает эстроген в менее стабильных количествах, что может вызвать такие симптомы, как сухость влагалища, вазомоторные симптомы, например приливы, а также нерегулярные менструации.

Воздействие гормональной терапии на процесс старения

Гормональная терапия в перименопаузе помогает поддерживать нормальный уровень эстрогена, что положительно влияет на различные системы организма, предотвращая ряд возрастных изменений. Женщины, начавшие ее в этом периоде, стареют медленнее, чем те, кто отказался от этой терапии. Она способна притормаживать так называемое фенотипическое старение, что проявляется в сохранении здоровья и функций организма.

Что такое фенотипическое старение

Фенотипическое старение отличается от хронологического. Хронологический возраст – это просто количество лет, которые вы прожили, тогда как фенотипическое старение отражает состояние организма, зависящее от многих биологических факторов. Это старение определяется разными маркерами в теле, которые оценивают, насколько организм изношен. Гормональная терапия помогает сохранить эти маркеры на более молодом уровне, что поддерживает здоровье организма в период постменопаузы.

Польза гормональной терапии для здоровья

Поддержка костей. Она помогает кальцию продолжать поступать в кости, что уменьшает риск остеопороза и других проблем со скелетом, в частности переломов и хрупкости костей, распространенных в старшем возрасте.

Она помогает кальцию продолжать поступать в кости, что уменьшает риск остеопороза и других проблем со скелетом, в частности переломов и хрупкости костей, распространенных в старшем возрасте. Улучшение состояния кожи. Эстрогеновые рецепторы на коже поддерживают выработку коллагена, что способствует упругости и молодости кожи, уменьшают морщины и другие проявления старения.

Эстрогеновые рецепторы на коже поддерживают выработку коллагена, что способствует упругости и молодости кожи, уменьшают морщины и другие проявления старения. Поддержка слизистой. Эстроген сохраняет нормальное состояние слизистой влагалища, что важно для здоровья женщины.

Риски

После менопаузы гормональная терапия переходит в стадию заместительной гормональной терапии, которая должна продолжить поддержание уровня эстрогена. Тем не менее, у такой терапии есть свои риски: она может повысить вероятность инсультов, некоторых видов рака и проблем с сердцем. Поэтому женщинам рекомендовано проходить регулярное обследование: тесты на липиды, маммографию и контролировать уровень гормонов в крови.

В период перименопаузы подобная терапия может стать важным шагом для сохранения здоровья и молодости. Благодаря стабилизации уровня эстрогена, она позволяет предотвратить чрезмерное старение, может обеспечить женщинам возможность сохранить здоровый вид и бодрость.

Перед началом приема гормональной терапии крайне важно обратиться к врачу, чтобы оценить состояние здоровья, индивидуальные потребности и возможные риски, и использовать ее только по его предписанию.

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