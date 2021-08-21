Как и когда мужчине начинать готовится к зачатию ребенка

Как и когда мужчине начинать готовится к зачатию ребенка

Планирование беременности – командная работа мужчины и женщины, позволяющая избежать неприятных неожиданностей в виде развивающихся заболеваний половых органов, плохого качества сперматозоидов и др.

О том, как и когда мужчине начинать готовится к зачатию ребенка физически и морально, рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог клиники ISIDA Мороз Инна Владимировна.

Физическая подготовка

Для зачатия ребенка нужны две здоровые половые клетки высокого качества – яйцеклетка и сперматозоид. Поэтому планирование беременности зависит от мужчины ровно наполовину.

Когда мужчина готов и хочет стать отцом, я советую минимум за три месяца до предполагаемого зачатия:

сократить потребление алкоголя до 2-3 бокалов вина в неделю;

соблюдать питьевой режим;

исключить из рациона питания фастфуд, сладости, жареную, жирную, пряную пищу.

Меню нужно обогатить продуктами, в составе которых присутствует клетчатка, полиненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты, белок, витамины А, С, Е. Это свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень, постные сорта мяса, рыба, яйца, бобовые, орехи, каши из цельнозерновых круп. Салаты из сезонных овощей, заправленные льняным, рапсовым, оливковым маслами;

заниматься йогой, фитнесом, плаваньем, ходьбой – любым видом физической активности в умеренном, комфортном ритме;

снизить уровень стресса;

наладить режим сна – спать минимум 7-8 часов в хорошо проветриваемой прохладной комнате;

посетить врача-репродуктолога или андролога, чтобы проверить показатели репродуктивного здоровья до зачатия ребенка.

Цикл выработки сперматозоидов от деления первоначальных клеток в яичках до попадания сперматозоидов в состав семенной жидкости длится минимум 60 дней, максимум – 90 дней. Именно поэтому я советую скорректировать образ жизни минимум за три месяца, чтобы повысить качество будущих сперматозоидов.

Также читайте Психологическое бесплодие: как и почему стресс мешает забеременеть

Женская половая клетка яйцеклетка имеет два защитных слоя. Для того, чтобы наступила беременность, мужские половые клетки сперматозоиды должны их растворить. В этом процессе участвует примерно 2 млн активных сперматозоидов. После растворения оболочек из этого количества клеток яйцеклетка выбирает один сперматозоид высокого качества, и происходит оплодотворение.

Визит к врачу-репродуктологу или андрологу нужен для того, чтобы исключить:

воспалительные заболевания – воспаление мочеиспускательного канала, мошонки, головки полового органа и др.;

инфекционные болезни, передающиеся половым путем – ВИЧ, гонорея, гепатит, сифилис, хламидия и др.;

развитие сопутствующих заболеваний внутренних органов или систем, которые могут влиять на образование сперматозоидов (сперматогенез).

Мужчине и женщине нужно обязательно пройти комплексное обследование пары, если беременность не наступает на протяжении 12 месяцев регулярной половой жизни без использования контрацептивов. После 35 лет – на протяжении 6 месяцев. Под регулярной половой жизнь подразумевается не меньше 2 половых актов в неделю.

Отсутствие беременности – не исключительно женская проблема, поскольку бесплодие бывает женское, мужское и сочетанное. Есть множество показаний при котором пара может воспользоваться вспомогательными репродуктивным технологиями, сэкономив ценное время и получить свою долгожданную беременность.

Психологическая подготовка

Я советую планировать беременность, когда оба партнера решили стать родителями по собственному желанию. Страх быть "плохим" отцом или не справиться – естественный и закономерный. Снизить градус нервного напряжения в этот период поможет общение с врачом-репродуктологом, андрологом, прочтение книг, посвященных внутриутробному развитию малыша и его развитию после рождения, посещение курсов по подготовке к родам. То есть полноценное вовлечение в процесс.

Также читайте 9 научно доказанных фактов о яйцеклетках, которые вы не знали

Современная женщина может забеременеть, выносить, родить и воспитать ребенка самостоятельно. Но если супруг или партнер, перекладывает ответственность за все процессы на женщину, с которой планирует ребенка, это называется отсутствие при присутствии.

В период беременности женщина уязвима, поскольку организм обеспечивает не только ее потребности, но внутриутробное развитие ребенка. Она страдает от токсикоза, отечности, колебания половых гормонов и вкусовых предпочтений, увеличения веса, болей в спине из-за повышения нагрузки на мышцы. Также, как и мужчина, женщина испытывает страх перед предстоящими родами. Поэтому присутствие чуткого, внимательного, понимающего партнера – это возможность разделять страхи с другим человеком и восстанавливать эмоциональный баланс.

Если мужчина не готов или не хочет становиться отцом, ему необходимо честно сказать об этом своей партнерше. Установки по типу "после родов все прояснится", "ребенок укрепит наши отношения", "своего буду любить" не работают. Потому что это приводит к однобокому воспитанию ребенка со стороны матери, формированию уз "мать-ребенок", вместо "мать-ребенок-отец" и разрушению отношений "женщина-мужчина".

Планирование беременности – добровольное изменение образа и ритма жизни, если в этом есть необходимость. Лечение существующих заболеваний. Обучение безопасному отцовству. Разделение обязанностей. Поддержка партнерши до и после родов. Отцовство – сложный путь, но, если вы готовы его пройти, я советую записаться к врачу и приступать к работе.

Читайте также: Родить ребенка и не сойти с ума: как избежать послеродовой депрессии

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку