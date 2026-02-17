- Дата публикации
Как облегчить менструальные спазмы — советы, которые вам помогут
Менструальные боли — знакомая проблема для многих женщин, от спазмов в животе до отеков, раздражительности и общего дискомфорта. Хорошие новости заключаются в том, что существуют эффективные способы облегчить боль, не выходя из дома.
Менструальные спазмы возникают из-за сокращения матки — мышечного органа, который выбрасывает эндометрий — внутреннюю оболочку матки, во время менструации. Этот процесс стимулирует выделение простагландинов — химических веществ, которые вызывают боль и сокращения. Издание Cleveland Clinic собрало советы, которые действительно помогают.
Важно помнить, что это нормально испытывать дискомфорт, но при чрезмерной боли или других симптомах стоит обратиться к врачу.
Тепло помогает мышцам расслабиться
Если болит спина после тренировки, вы кладете грелку, здесь идея такая же и для менструальных спазмов. Грелка или специальные наклейки-термопакеты помогают уменьшить сокращение матки и облегчают боль.
Легкая физическая активность
Тренировки во время менструации могут показаться последней вещью, которую хочется делать. Но движение стимулирует выделение эндорфинов — естественных обезболивающих и антистрессовых гормонов. Полезные виды активности:
прогулки
плавание
растяжка и йога
легкая кардио нагрузка
Теплые напитки
Чай, кофе без кофеина или тёплая вода с мёдом могут создавать ощущение комфорта. Научных доказательств их эффективности нет, но если это помогает вам лучше себя чувствовать, смело пейте.
Правильное питание
Некоторые продукты способствуют воспалению или повышают уровень эстрогена, а это может усиливать спазмы. Добавьте в рацион:
цельнозерновые продукты
зеленые листовые овощи
орехи и ягоды
яблоки
достаточно воды
Антиоксиданты уменьшают воспаление, а клетчатка помогает выводить лишний эстроген из организма.
Безрецептурные лекарства
Противовоспалительные препараты блокируют простагландины и уменьшают сокращения матки. Если ибупрофен противопоказан, можно попробовать другие препараты.
Чего стоит избегать
БАДы и пищевые добавки часто не регулируются и могут вызывать нежелательные эффекты или взаимодействовать с лекарствами.
Например, зверобой может увеличить кровотечение.
Перед приемом любых добавок стоит посоветоваться с врачом.
Когда обратиться к врачу
Менструальные боли обычно длятся 2-3 дня с начала менструации. Если спазмы:
Начинаются раньше или длятся дольше
Сопровождаются сильным кровотечением, когда прокладку нужно менять чаще чем раз в два часа
Не снимаются обычными лекарствами
В таком случае стоит пройти обследование. Возможно, причина — эндометриоз или другие медицинские состояния.
Менструальные спазмы — обычная вещь, но они не должны разрушать ваш день. Тепло, легкие упражнения, теплые напитки и правильное питание — проверенные способы облегчить боль. Если дискомфорт сильный или необычный, не стесняйтесь обратиться к врачу. Ваше здоровье и комфорт всегда на первом месте.