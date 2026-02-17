ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гинекология
Количество просмотров
120
Время на прочтение
2 мин

Как облегчить менструальные спазмы — советы, которые вам помогут

Менструальные боли — знакомая проблема для многих женщин, от спазмов в животе до отеков, раздражительности и общего дискомфорта. Хорошие новости заключаются в том, что существуют эффективные способы облегчить боль, не выходя из дома.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как облегчить менструальные спазмы

Как облегчить менструальные спазмы / © Credits

Менструальные спазмы возникают из-за сокращения матки — мышечного органа, который выбрасывает эндометрий — внутреннюю оболочку матки, во время менструации. Этот процесс стимулирует выделение простагландинов — химических веществ, которые вызывают боль и сокращения. Издание Cleveland Clinic собрало советы, которые действительно помогают.

Важно помнить, что это нормально испытывать дискомфорт, но при чрезмерной боли или других симптомах стоит обратиться к врачу.

Тепло помогает мышцам расслабиться

Если болит спина после тренировки, вы кладете грелку, здесь идея такая же и для менструальных спазмов. Грелка или специальные наклейки-термопакеты помогают уменьшить сокращение матки и облегчают боль.

Легкая физическая активность

Тренировки во время менструации могут показаться последней вещью, которую хочется делать. Но движение стимулирует выделение эндорфинов — естественных обезболивающих и антистрессовых гормонов. Полезные виды активности:

  • прогулки

  • плавание

  • растяжка и йога

  • легкая кардио нагрузка

Теплые напитки

Чай, кофе без кофеина или тёплая вода с мёдом могут создавать ощущение комфорта. Научных доказательств их эффективности нет, но если это помогает вам лучше себя чувствовать, смело пейте.

Правильное питание

Некоторые продукты способствуют воспалению или повышают уровень эстрогена, а это может усиливать спазмы. Добавьте в рацион:

  • цельнозерновые продукты

  • зеленые листовые овощи

  • орехи и ягоды

  • яблоки

  • достаточно воды

Антиоксиданты уменьшают воспаление, а клетчатка помогает выводить лишний эстроген из организма.

Безрецептурные лекарства

Противовоспалительные препараты блокируют простагландины и уменьшают сокращения матки. Если ибупрофен противопоказан, можно попробовать другие препараты.

Чего стоит избегать

  • БАДы и пищевые добавки часто не регулируются и могут вызывать нежелательные эффекты или взаимодействовать с лекарствами.

  • Например, зверобой может увеличить кровотечение.

Перед приемом любых добавок стоит посоветоваться с врачом.

Когда обратиться к врачу

Менструальные боли обычно длятся 2-3 дня с начала менструации. Если спазмы:

  • Начинаются раньше или длятся дольше

  • Сопровождаются сильным кровотечением, когда прокладку нужно менять чаще чем раз в два часа

  • Не снимаются обычными лекарствами

В таком случае стоит пройти обследование. Возможно, причина — эндометриоз или другие медицинские состояния.

Менструальные спазмы — обычная вещь, но они не должны разрушать ваш день. Тепло, легкие упражнения, теплые напитки и правильное питание — проверенные способы облегчить боль. Если дискомфорт сильный или необычный, не стесняйтесь обратиться к врачу. Ваше здоровье и комфорт всегда на первом месте.

Дата публикации
Количество просмотров
120
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie