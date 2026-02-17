Как облегчить менструальные спазмы / © Credits

Реклама

Менструальные спазмы возникают из-за сокращения матки — мышечного органа, который выбрасывает эндометрий — внутреннюю оболочку матки, во время менструации. Этот процесс стимулирует выделение простагландинов — химических веществ, которые вызывают боль и сокращения. Издание Cleveland Clinic собрало советы, которые действительно помогают.

Важно помнить, что это нормально испытывать дискомфорт, но при чрезмерной боли или других симптомах стоит обратиться к врачу.

Тепло помогает мышцам расслабиться

Если болит спина после тренировки, вы кладете грелку, здесь идея такая же и для менструальных спазмов. Грелка или специальные наклейки-термопакеты помогают уменьшить сокращение матки и облегчают боль.

Реклама

Легкая физическая активность

Тренировки во время менструации могут показаться последней вещью, которую хочется делать. Но движение стимулирует выделение эндорфинов — естественных обезболивающих и антистрессовых гормонов. Полезные виды активности:

прогулки

плавание

растяжка и йога

легкая кардио нагрузка

Теплые напитки

Чай, кофе без кофеина или тёплая вода с мёдом могут создавать ощущение комфорта. Научных доказательств их эффективности нет, но если это помогает вам лучше себя чувствовать, смело пейте.

Правильное питание

Некоторые продукты способствуют воспалению или повышают уровень эстрогена, а это может усиливать спазмы. Добавьте в рацион:

цельнозерновые продукты

зеленые листовые овощи

орехи и ягоды

яблоки

достаточно воды

Антиоксиданты уменьшают воспаление, а клетчатка помогает выводить лишний эстроген из организма.

Реклама

Безрецептурные лекарства

Противовоспалительные препараты блокируют простагландины и уменьшают сокращения матки. Если ибупрофен противопоказан, можно попробовать другие препараты.

Чего стоит избегать

БАДы и пищевые добавки часто не регулируются и могут вызывать нежелательные эффекты или взаимодействовать с лекарствами.

Например, зверобой может увеличить кровотечение.

Перед приемом любых добавок стоит посоветоваться с врачом.

Когда обратиться к врачу

Менструальные боли обычно длятся 2-3 дня с начала менструации. Если спазмы:

Начинаются раньше или длятся дольше

Сопровождаются сильным кровотечением, когда прокладку нужно менять чаще чем раз в два часа

Не снимаются обычными лекарствами

В таком случае стоит пройти обследование. Возможно, причина — эндометриоз или другие медицинские состояния.

Реклама

Менструальные спазмы — обычная вещь, но они не должны разрушать ваш день. Тепло, легкие упражнения, теплые напитки и правильное питание — проверенные способы облегчить боль. Если дискомфорт сильный или необычный, не стесняйтесь обратиться к врачу. Ваше здоровье и комфорт всегда на первом месте.