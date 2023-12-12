Как подготовиться к беременности: советы врача

Тренд на осознанное родительство все больше набирает популярность в Украине. Средний возраст вынашивающей первенца женщины приближается сегодня к 30 годам, в то время как в начале нулевых женщины рожали, как правило, к 24 годам. Решение стать родителями зависит, в частности, и от социальных факторов, однако рост уровня осведомленности о контрацепции и сексуальном воспитании способствуют более основательному подходу к планированию беременности.

Аспирант кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии, врач-акушер-гинеколог медицинского центра Medical Plaza — Ольга Притуляк, поделилась советами о современных методах и подходах планирования такого процесса, как родительство.

Часто пациентки на приеме спрашивают: "С чего начать подготовку к материнству?" Безусловно, вынашивание ребенка – это задача женщины, однако беременность в целом является ответственностью обоих родителей, поэтому готовиться нужно вместе. Соблюдение определенных рекомендаций и коррекция образа жизни поможет не только зачать ребенка, но и предупредить развитие определенных осложнений в период беременности и родов.



Отказ от вредных привычек

Первым шагом к успешному планированию беременности является отказ от курения, в том числе электронные сигареты, и ограничение потребления алкоголя обоими партнерами. Негативное влияние этих привычек на репродуктивное здоровье уже доказано учеными, поэтому отказ от них становится необходимым перед зачатием.

Активный образ жизни и рациональное питание

Введение спорта в ежедневный ритуал и просмотр рациона питания семьи – ключевые элементы для достижения оптимального состояния здоровья перед беременностью. Недостаточная масса тела или, напротив, ожирение может влиять на возможность зачатия и нормальное течение беременности.

Нормализация сна

Исследования показывают, что засыпание к 23:00 способствует оптимальному восстановлению организма и обеспечивает необходимый отдых перед началом нового дня.

Регулярный секс

Попытки зачатия ребенка могут быть приятным процессом, если они происходят регулярно до 3 раз в неделю. Сексуальная активность способствует оптимизации репродуктивного здоровья.

Избегание перегрева и экологическая безопасность

Особое внимание следует уделять избеганию перегрева для мужчины и недопущению контакта с ядовитыми химическими веществами. Последние могут оказывать влияние на репродуктивную систему и здоровье будущего плода.

Прием фолиевой кислоты и медицинское обследование

Оба партнера должны начать прием фолиевой кислоты в дозировке 400 мкг в сутки как часть подготовки к беременности. Рекомендуется определить резус фактор, провести диагностику на возможное наличие антител к ВИЧ, гепатиту В и С, провести тест на выявление сифилиса, а также необходимо обследование на инфекции, передающиеся половым путем.

Вакцинация и обзоры

Оценка титра антител к TORCH-инфекциям и вакцинация при необходимости становятся важными частями подготовки. Регулярные визиты к гинекологу, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также ежегодный PAP-тест гарантируют максимальный контроль состояния здоровья женщины.

Гигиена полости рта

Не менее важной частью подготовки к беременности является посещение будущей мамой стоматолога и санация полости рта.

Все вышеперечисленные мероприятия являются составляющими современного подхода к планированию беременности, который учитывает как физическое, так и психологическое здоровье обоих родителей. Соблюдение этих советов обеспечит не только успешное зачатие и беременность, но и позволит сохранить здоровье в целом и лучше почувствовать счастливый период материнства и отцовства.

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