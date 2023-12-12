Как подготовиться к беременности: советы врача

Тренд на осознанное родительство все больше набирает популярность в Украине. Средний возраст вынашивающей первенца женщины приближается сегодня к 30 годам, в то время как в начале нулевых женщины рожали, как правило, к 24 годам. Решение стать родителями зависит, в частности, и от социальных факторов, однако рост уровня осведомленности о контрацепции и сексуальном воспитании способствуют более основательному подходу к планированию беременности.
Аспирант кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии, врач-акушер-гинеколог медицинского центра Medical Plaza — Ольга Притуляк, поделилась советами о современных методах и подходах планирования такого процесса, как родительство.
Часто пациентки на приеме спрашивают: "С чего начать подготовку к материнству?" Безусловно, вынашивание ребенка – это задача женщины, однако беременность в целом является ответственностью обоих родителей, поэтому готовиться нужно вместе. Соблюдение определенных рекомендаций и коррекция образа жизни поможет не только зачать ребенка, но и предупредить развитие определенных осложнений в период беременности и родов.
Отказ от вредных привычек
Первым шагом к успешному планированию беременности является отказ от курения, в том числе электронные сигареты, и ограничение потребления алкоголя обоими партнерами. Негативное влияние этих привычек на репродуктивное здоровье уже доказано учеными, поэтому отказ от них становится необходимым перед зачатием.
Активный образ жизни и рациональное питание
Введение спорта в ежедневный ритуал и просмотр рациона питания семьи – ключевые элементы для достижения оптимального состояния здоровья перед беременностью. Недостаточная масса тела или, напротив, ожирение может влиять на возможность зачатия и нормальное течение беременности.
Нормализация сна
Исследования показывают, что засыпание к 23:00 способствует оптимальному восстановлению организма и обеспечивает необходимый отдых перед началом нового дня.
Регулярный секс
Попытки зачатия ребенка могут быть приятным процессом, если они происходят регулярно до 3 раз в неделю. Сексуальная активность способствует оптимизации репродуктивного здоровья.
Избегание перегрева и экологическая безопасность
Особое внимание следует уделять избеганию перегрева для мужчины и недопущению контакта с ядовитыми химическими веществами. Последние могут оказывать влияние на репродуктивную систему и здоровье будущего плода.
Прием фолиевой кислоты и медицинское обследование
Оба партнера должны начать прием фолиевой кислоты в дозировке 400 мкг в сутки как часть подготовки к беременности. Рекомендуется определить резус фактор, провести диагностику на возможное наличие антител к ВИЧ, гепатиту В и С, провести тест на выявление сифилиса, а также необходимо обследование на инфекции, передающиеся половым путем.
Вакцинация и обзоры
Оценка титра антител к TORCH-инфекциям и вакцинация при необходимости становятся важными частями подготовки. Регулярные визиты к гинекологу, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также ежегодный PAP-тест гарантируют максимальный контроль состояния здоровья женщины.
Гигиена полости рта
Не менее важной частью подготовки к беременности является посещение будущей мамой стоматолога и санация полости рта.
Все вышеперечисленные мероприятия являются составляющими современного подхода к планированию беременности, который учитывает как физическое, так и психологическое здоровье обоих родителей. Соблюдение этих советов обеспечит не только успешное зачатие и беременность, но и позволит сохранить здоровье в целом и лучше почувствовать счастливый период материнства и отцовства.
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