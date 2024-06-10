Как правильно пользоваться тампонами и почему их не стоит бояться: советы акушера-ганеколога

Многие девушки боятся пользоваться тампонами, кто-то не знает, что с ними делаться, кто-то считает, что они опасны для организма, а кто-то говорит, что это очень больно. Так ли это на самом деле узнаем от акушера-ганеколога.

Тампоны — это небольшие цилиндры из абсорбирующего материала, которые женщины вставляют во влагалище для впитывания менструальной крови. Тампоны – популярное средство для контроля менструального цикла, поскольку они небольшие, незаметные и простые в использовании, а также позволяют комфортно заниматься спортом.

Врач Кашатин Жанна в одном из своих TikTok видео поделилась с читателями интересной и полезной информацией о тампонах и их использовании.

Многие избегают пользоваться тампонами по разным причинам, но иногда это едва ли не единственный вариант, когда речь идет об активном отдыхе, плавании или просто выборе одежды! Врач говорит, что не стоит ничего бояться, если придерживаться простых правил выбора и замены тампона.

Время смены тампона зависит от нескольких факторов:

День цикла;

Интенсивность менструаций;

Уровень влагопоглощения выбранных тампонов.

Что к чему:

Первые два дня менструаций самые сложные и обильные, поэтому рекомендуется менять тампоны каждые 2-4 часа. Итак, лучше выбирать более влагопоглощающие варианты, чтобы избежать протеканий.

С середины цикла можно оставлять тампон на 4-6 часов, как и в конце цикла. Опять же, все индивидуально, стоит варьировать тампоны с разным влагопоглощением, чтобы те идеально вам подходили.

Во время плавания нужно менять тампоны почаще. Влага насыщает тампон не только изнутри, но и частично снаружи. Поэтому обязательно его нужно менять после купания. Если несколько раз заходить в воду с одним и тем же тампоном, возрастет риск занесения инфекции в мочеполовые пути, с этим надо быть очень осторожными.

Как поставить тампон с аппликатором:

Выберите подходящий размер тампона;

Найдите удобное положение, например, присев на корточки, сидя на унитазе или стоя, приподняв одну ногу;

Зажмите тампон посредине большим и средним пальцами. Нить должна быть направлена вниз;

Другой рукой разведите складки кожи, которые называются половыми губами, на отверстии влагалища;

Осторожно вставьте тампон и аппликатор во влагалище, направляя его в сторону спины;

Нажмите на аппликатор, пока тампон не войдет полностью. Вся длина белой картонной трубки или цветного пластика должна быть внутри влагалища;

Снимите аппликатор, держась за его основание и осторожно вытяните его;

Проверьте, чтобы веревка была снаружи.

Убедитесь, что тампон не вызывает боли или дискомфорта. Если вы чувствуете, что что-то не так, достаньте его и попробуйте снова с новым тампоном.

Как правильно пользоваться тампонами / Фото: Credits

Как поставить тампон без аппликатора:

Выберите подходящий размер тампона;

Держите тампон посредине большим и средним пальцами. Нить тампона должна быть направлена вниз;

Другой рукой разведите половые губы в месте открытия влагалища;

Аккуратно вставьте тампон во влагалище указательным пальцем, направляя его к спине. Помните, что веревка должна быть снаружи;

Продолжайте осторожно нажимать на тампон, пока основа указательного пальца не достигнет вагинального отверстия.

Как достать тампон:

Тампон нужно вынуть, осторожно потянув за нить, пока весь он полностью не выйдет из влагалища. Лучше не дергать и не тянуть под углом, поскольку это может вызвать дискомфорт.

Помните:

Не используйте тампоны между менструациями или для неменструальных выделений;

Всегда доставайте тампон в конце менструации;

Не смывайте использованный тампон в унитаз.

Советы:

Если ввод болезненный, попробуйте использовать тампон меньшего размера или тампон с пластиковым аппликатором;

Если вы не можете поставить тампон, попробуйте расслабиться. Страх и напряжение сковывают мышцы.

#нарушение менструального цикла #задержкамесячных #консультациягинекологаонлайн #оперативное лечение #ведение беременности #лазерное омоложение влагалища @dr_kashatin Девушек, точно знаю, что многие избегают пользования тампонами по разным причинам. Но иногда это едва ли не единственный вариант, когда речь идет об активном отдыхе, купании или просто выборе одежды! Не стоит ничего бояться, если соблюдать простые правила выбора и замены тампона. Время смены тампона зависит от нескольких факторов: день цикла критических дней интенсивность менструаций уровень влагопоглощения выбранных тампонов ☝️Первые два дня менструаций самые сложные и обильные, поэтому рекомендуется менять тампоны каждые 2-4 часа. Здесь лучше выбирать более влагопоглощающие варианты, чтобы избежать протеканий. ✌️С середины цикла можно оставлять тампон на 4-6 часов, как и в конце цикла. Опять же, все индивидуально, стоит варьировать тампоны с разным влагопоглощением, чтобы те идеально подходили. ПРИ КУПАНИ меняем тампоны чаще. Влага насыщает тампон не только изнутри, но и частично снаружи. ОБЯЗАТЕЛЬНО после купания заменяем. Если несколько раз заходить в воду, выходить и снова заходить с одним и тем же тампоном, возрастет риск занесения инфекции в мочеполовые пути, будьте осторожны! Берегите себя! #акушергинеколог‍⚕️

Тампоны – безопасный и удобный способ поглощения менструальных выделений. Они бывают разных размеров и типов, поэтому важно подобрать подходящий вашей физиологии.

Его введение должно быть осторожным и медленным, а правильно введенный тампон не должен вызывать боли или дискомфорт. Если вы пытались использовать тампоны несколько раз и чувствуете боль или дискомфорт, обратитесь к врачу за консультацией.

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