Как предотвратить дрожжевые вагинальные инфекции, которые обостряются в холодное время года

Дрожжевые вагинальные инфекции в разгар зимы обостряются. Эксперты Woman`sWorld объясняют, почему это происходит и как остановить их на ранних стадиях.

В холодные месяцы люди склонны оставаться дома, часто с сухими системами отопления, и в более обтягивающей, менее дышащей одежде, которая задерживает тепло и влагу. Также играют роль несезонные факторы, включая употребление антибиотиков, гормональные изменения и даже изменения в рационе. Если вы одна из тех, кто обращается к врачу, чтобы остановить зуд, эксперты собрали для вас лучшие советы по профилактике.

Что такое дрожжевая инфекция

Каждая женщина имеет то, что ученые называют вагинальным микробиомом, своеобразной мини-экосистемой бактерий, грибков и других микробов, которые живут во влагалище и играют решающую роль в поддержании нашего здоровья. Дрожжевая инфекция возникает, когда происходит чрезмерное размножение Candida, грибка, который обычно существует во влагалище в небольших количествах. Она становится проблематичной, когда быстро размножается, нарушая баланс вагинального микробиома и вызывая неприятные симптомы, такие как зуд, жжение и густые выделения.

Если у вас есть или вы подозреваете дрожжевую инфекцию, обратитесь к врачу. Хотя само состояние относительно безвредно, симптомы могут пересекаться с более серьезными проблемами, а хронические инфекции могут сигнализировать об основном заболевании, таком как диабет 2 типа. Ваш врач может предложить лучшие варианты лечения, такие как рецепт на противогрибковый препарат.

Конечно, большинство из нас соглашается, что профилактика — лучшее лекарство, поэтому продолжайте читать советы по остановке зуда, прежде чем он начнется.

4 способа, одобренные врачами, предотвращения дрожжевых инфекций

Перейдите на хлопковое белье

Когда команда Университета Колорадо решила выяснить, существует ли связь между стрингами и дрожжевыми инфекциями, стринги были оправданы — по крайней мере те, что изготовлены из хлопка. Независимо от стиля трусиков, женщины, которые носили варианты из синтетической ткани, были более склонны к дрожжевым инфекциям. Теория заключается в том, что тепло и влага могут задерживаться в синтетическом материале, способствуя чрезмерному росту дрожжей.

Стоит отметить: есть также исследования, которые показывают, что женщины, которые часто носят колготки и тесную одежду, чаще болеют дрожжевыми инфекциями, что имеет смысл, поскольку тесная одежда также может задерживать тепло и влагу вокруг тела.

Рассмотрите пробиотики, пригодные для влагалища

Исследование Вашингтонского университета показало, что использование пробиотиков в дополнение к стандартному противогрибковому лечению дрожжей по рецепту снижает уровень рецидивов на 66 процентов.

Пробиотики могут помочь восстановить вагинальный микробиом полезными бактериями, главным образом штаммами Lactobacillus, которые контролируют рост дрожжей. Эти полезные бактерии производят молочную кислоту, которая поддерживает рН влагалища на оптимальном уровне, неблагоприятном для чрезмерного роста дрожжей. Они также производят антимикробные вещества, которые непосредственно подавляют дрожжи. Поговорите об этом со своим гинекологом, возможно вам назначат один из таких препаратов.

Ограничьте потребление сахара

Хотя употребление печенья или шоколадного батончика не будет иметь прямого влияния на ваш вагинальный микробиом, дрожжи питаются сахаром. Когда уровень сахара в крови часто повышается или остается хронически повышенным, дрожжи пируют.

Простая стратегия, которая поможет снизить уровень сахара независимо от того, что вы едите: старайтесь съесть несколько кусочков овощей и белка, прежде чем наслаждаться сладостями или рафинированными углеводами с высоким содержанием сахара, и избегайте употребления сахара или обработанных углеводов натощак. Если у вас преддиабет или диабет, ваше влагалище поблагодарит вас за сотрудничество с врачом, чтобы найти диету или другое лечение.

Выберите лучший лубрикант

Исследование 2013 года продемонстрировало более низкий риск дрожжевых инфекций при использовании лубрикантов на водной основе по сравнению с лубрикантами на масляной основе. Более новые исследования показали, что не все лубриканты на водной основе одинаковы. Поэтому ищите на этикетках надпись «низкая осмоляльность». Силиконовые лубриканты также имеют низкую осмоляность.

Суть профилактики дрожжевых инфекций

У нас есть много вариантов, когда дело доходит до предотвращения зуда и печени, вызванных чрезмерным ростом дрожжей. Если вы часто сталкиваетесь с этой ситуацией, обратитесь к врачу. Было обнаружено, что лечение рецептурным противогрибковым препаратом позволяет более 90 процентам женщин, которые рискуют рецидивировать, оставаться без дрожжевой инфекции!