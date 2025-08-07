Как уменьшить риск рака молочной железы: 8 рекомендаций по образу жизни

Молочные железы / © Credits

Реклама

Регулярные обследования и осознание симптомов рака молочной железыимеют решающее значение для раннего выявления. Маммограммы могут выявить аномалии до появления симптомов, увеличивая шансы на положительные результаты лечения.

Знание вашей семейной истории и личных факторов риска может помочь вам и вашему врачу создать персонализированный план профилактики. Это может включать более частые обследования, лекарства или даже профилактические операции.

Пока нет проверенного способа предотвращения рака молочной железы. Однако, вполне возможно уменьшить риск с помощью некоторых изменений в образе жизни.

Реклама

О том, что надо изменить в своей жизни, рассказывает НеаІтһІіпе. Ниже приведены восемь способов, как вы можете начать (или продолжить) снижать риск рака молочной железы.

Оставайтесь физически активными

Многие исследования показывают, что физическая активность может помочь снизить риск рака молочной железы. Она также может помочь вам поддерживать здоровый вес и укреплять мышцы и сердце, в целом улучшая ваше здоровье.

Старайтесь двигаться не менее 30 минут ежедневно. Взрослым рекомендуется еженедельно заниматься 150 минут умеренной аэробной активностью или 75 минут интенсивной аэробной активности.

Если вы еще не активны, вам не нужно сразу браться за длительные фитнес-тренировки. Вы можете начать с малого и постепенно переходить к более длительным и интенсивным занятиям. Часто простые упражнения, такие как ежедневные прогулки, могут помочь вам начать формировать здоровые фитнес-привычки.

Реклама

Поддерживайте здоровый вес

Ожирение увеличивает риск и может ухудшить результаты для людей, которым уже поставили диагноз рак молочной железы.

Достижение или поддержание умеренного веса — лучший способ уменьшить риски. Врач может помочь вам разработать план поддержания веса, который соответствует вашему текущему весу, здоровью и образу жизни. Многие люди могут достичь целей по весу, регулярно занимаясь физическими упражнениями и придерживаясь питательного плана питания.

Придерживайтесь здоровой диеты

Питательная диета может сделать больше, чем просто помочь вам поддерживать здоровый вес — она также может помочь снизить риск рака молочной железы.

Важно отдавать приоритет определенным продуктам, включая те, которые перечислены непосредственно ниже. Все они являются частью сбалансированного питания и могут иметь защитный и противораковый эффект при умеренном потреблении:

Реклама

фрукты и овощи, особенно ягоды и темная листовая зелень (например, капуста кале, брокколи);

цельнозерновые продукты;

полезные жиры (например, лосось, оливковое масло, авокадо, орехи, семена);

продукты с высоким содержанием клетчатки.

С другой стороны, исследования показывают, что определенные продукты могут быть связаны с повышенным риском рака молочной железы. Это может включать:

красное и обработанное мясо (например, колбасы);

ультраобработанные продукты (например, упакованные сладости, чипсы, белый хлеб);

продукты с высоким содержанием сахара, поскольку они связаны с повышенным риском ожирения.

Избегайте курения

Риск рака молочной железы возрастает, чем дольше и чем больше вы курите сигарет. Если вы курите и хотите получить помощь в отказе от курения, поговорите со своим врачом о вариантах отказа от курения.

Ограничьте потребление алкоголя

Связь между алкоголем и раком молочной железы все еще изучается, но это хорошо известный фактор риска для многих других видов рака.

Риск выше для людей, которые выпивают два-три напитка в день, чем для людей, которые не пьют. Однако даже один напиток в день связан с более высоким риском рака молочной железы.

Реклама

Вы можете попробовать ограничить количество алкогольных напитков, которые вы потребляете ежедневно, или полностью отказаться от алкоголя.

По возможности кормите грудью

Обзор исследованиясвязал грудное вскармливание с пониженным риском рака молочной железы, возможно, из-за гормональных, иммунологических и физиологических изменений, которые оно вызывает в организме.

Возможно, грудное вскармливание подходит не всем. Однако, если вы можете кормить грудью, это может уменьшить риск рака молочной железы.

С осторожностью принимайте противозачаточные средства и менопаузальную гормональную терапию (МГТ)

Некоторые исследованиясвязывают противозачаточные средства и МГТ с повышенным риском рака молочной железы. Но риск зависит от:

Реклама

лекарств или терапии, которые вы принимаете

когда вы их принимаете

продолжительности, в течение которой вы их принимаете

Во многих случаях преимущества противозачаточных средств или МГТ значительно перевешивают небольшое увеличение риска рака молочной железы.

Рекомендуется поговорить со своим врачом об этих вариантах лечения и вашем риске рака молочной железы. Если у вас высокий риск, он может порекомендовать другие варианты или уменьшить вашу дозу.

Регулярно проходите обследование на рак молочной железы

Соблюдение рекомендаций по регулярному обследованию — один из лучших способов уменьшить риск рака молочной железы и смертности.

Симптомы и когда обращаться к врачу

Знание симптомов рака молочной железы и проведение самообследования молочных желез — это другие способы управления риском.

Реклама

Знание признаков рака молочной железы позволяет вам следить за собой дома и сообщать о любых изменениях врачу, что может помочь выявить рак на ранних стадиях.

Часто нераковые заболевания могут вызывать симптомы, подобные симптомам рака молочной железы. Тем не менее, важно поговорить с врачом, если у вас возникнут какие-либо из них.

Ранняя диагностика рака молочной железы даст вам наибольший шанс на положительный результат лечения.

Кто больше всего рискует заболеть раком молочной железы

Существует несколько известных факторов риска развития рака молочной железы. Наличие нескольких факторов риска увеличивает риск развития рака молочной железы. Факторы риска, помимо тех, которые мы рассмотрели в этой статье, включают:

Реклама

возраст старше 50 лет;

наследственные изменения генов BRCA1 и BCRA2;

семейный анамнез рака молочной железы или яичников;

диагностированный рак молочной железы в прошлом;

плотная ткань молочной железы;

прохождение лучевой терапии в прошлом;

начало менструации до 12 лет;

начало менопаузы после 55 лет.

Может ли мелатонин помочь снизить риск развития рака молочной железы

Мелатонин — это добавка, наиболее известная как снотворное средство. Некоторые исследования связывают мелатонин со снижением риска развития рака молочной железы.

Однако эта связь не доказана, и требуются дополнительные исследования. Исследования могут выглядеть многообещающими, но нет достаточно доказательств, чтобы точно сказать, может ли он помочь снизить риск.

Плотная грудь и дополнительные исследования

Ультразвуковое исследование и магнитно-резонансная томография (МРТ) могут помочь выявить рак молочной железы у людей с плотной тканью молочной железы.

Пока нет официальной рекомендации по ежегодному ультразвуковому исследованию или МРТ в дополнение к маммографии для людей с плотной тканью молочной железы. Однако вы и ваш врач можете обсудить этот вариант.

Реклама

Это может быть хорошей идеей, особенно если у вас есть дополнительные факторы риска, такие как семейный анамнез рака молочной железы или яичников.

Заключение

Нет способа полностью предсказать или предотвратить рак молочной железы. Однако вы можете принять меры для снижения риска. К ним относятся изменения образа жизни, такие как активный образ жизни, поддержание умеренного веса, отказ от курения и сбалансированное питание. Профилактические меры, такие как ежегодные обследования и изучение семейного анамнеза, также могут помочь вам контролировать риск. Если у вас высокий риск рака молочной железы, вы и ваш врач можете обсудить варианты снижения риска. Для некоторых женщин хорошими вариантами являются лекарства или профилактическая хирургия. Ваш врач может помочь вам решить, что лучше всего для вас.