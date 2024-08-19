Как жара влияет на менструальный цикл и самочувствие женщины: рассказывает врач-гинеколог

Летом, когда планету накрывает экстремальная жара, мы чувствуем себя хуже из-за обезвоживания и теплового стресса, которые негативно влияют на работу организма и всех его систем. В частности, и репродуктивной.

Как жара влияет на менструальный цикл и как помочь организму охладиться, рассказал врач-гинеколог "Клиники Медиком" Матиишена Виктория Дмитриевна.

Воздействие теплового стресса на менструальный цикл

Жара – это большой стресс для нашего организма, задача которого – постоянно поддерживать температуру тела на уровне 36,7 градусов. Когда мы выходим на улицу в раскаленный летний день, кровь очень быстро нагревается. Следовательно, рецепторы в преоптической зоне гипоталамуса посылают кровеносной системе сигнал: "Нужно увеличить приток перегретой крови к поверхности кожи". А параллельно через поры выделяется пот. Таким образом организм лишается лишнего тепла – оно рассеивается.

Длительное пребывание на улице или в жарком помещении могут вызвать тепловой стресс. Это состояние, при котором организму сложно эффективно охлаждаться, ведь его способность рассеивать тепло самостоятельно ограничена. Тепловой стресс негативно влияет на разные системы, в частности на репродуктивную.

Есть сведения о том, что он нарушает гормональный баланс, от которого зависит менструальный цикл. В некоторых случаях это провоцирует аменорею – отсутствие менструации в течение 6 месяцев.

Менструальный цикл – циклические изменения в организме женщины, во время которой организм готовится к беременности. Если зачатие не происходит, начинается менструация. В жару организм быстро обезвоживается – человек может тратить до 3 литров жидкости в час. Обезвоживание увеличивает концентрацию простагландинов – химических веществ, которые отвечают за сокращение матки и увеличивают интенсивность менструальной боли.

Долговременный тепловой стресс может повлечь за собой нарушение фолликулогенеза, в частности, влиять на экспрессию генов, отвечающих за развитие и созревание яйцеклеток. Это может приводить к снижению качества фолликулов и меньшей вероятности успешного оплодотворения.

Научно доказано, что жара усугубляет негативные эмоции. В 2018 году ученые проанализировали данные 1,5 млн человек и пришли к выводу, что она связана с повышением раздражительности, тревожности и гнева. А также нарушает сон: если температура воздуха в спальне высока, организм не может быстро и качественно охладиться, потому что переживает тепловой стресс. Поэтому женщины, особенно те, которые имеют дисменорею (болезненные менструации), чувствуют себя хуже, чем в прохладные месяцы года. Хотя основная причина плохого самочувствия – гормональный дисбаланс, эндометриоз, воспалительные процессы или другие нарушения.

Советы по улучшению самочувствия в жару

К сожалению, сейчас из-за отключения света мы не можем пользоваться кондиционерами, которые помогают охлаждать организм. Однако можем:

пить достаточное количество воды – 2-3 л в день;

выходить по возможности на улицу утром и вечером, следя за индексом УФ-излучения;

носить свободную одежду из натуральных тканей и головные уборы с широкими полями;

принимать прохладный душ – таким образом мы охлаждаем тело;

опрыскивать себя водой – когда она испаряется, уносит из тела тепло;

пользоваться охлаждающим полотенцем, портативным вентилятором, который можно брать с собой в общественный транспорт. Или вентилятор с распылением воды – он поможет охладиться и увлажнить воздух;

есть сезонные фрукты, ягоды, овощи, зелень, легкие супы, салаты, ограничивая фастфуд, алкоголь, острые, соленые, жареные блюда;

засыпать до 23:00, спать 8 часов.

Нормальный, регулярный менструальный цикл требуется женщине не только для зачатия ребенка, но и для здоровья всего организма. К примеру, гормоны эстрогены, которые регулируют менструальный цикл, нормализуют уровень холестерина, укрепляют кости. Поддерживают работу сердца и сосудов – расширяют сосуды, благодаря чему температура тела снижается, в то время как прогестерон повышает температуру тела. При низком эстрогене развивается остеопороз – снижается плотность костной ткани, кости становятся хрупкими и ломкими. Развиваются инфекции мочевыводящих путей. Снижается либидо. Возникает бессонница, ухудшается состояние кожи и качество волос.

Если менструальный цикл стал нерегулярным, вы чувствуете раздражение, усталость, сонливость, а боль во время менструации стала более выраженной, я советую записаться на консультацию к гинекологу. Жара не всегда является основной причиной плохого самочувствия, но она "подсвечивает" нарушения, негативно влияющие на репродуктивное здоровье и здоровье всего организма.

Врач-гинеколог "Клиники Медиком" Матиишена Виктория Дмитриевна

Читайте также: