Какие обследования нужны женщине после 45 лет: менопауза без страха:
Менопауза больше не воспринимается лишь как «возрастной этап». Сегодня врачи говорят о ней как о важном периоде перезагрузки женского организма — момент, когда меняется гормональный фон, костная система, состояние сосудов, обмен веществ и даже риски серьезных заболеваний.
Современный подход к менопаузе — это не только борьба с приливами или бессонницей, а полноценная медицинская проверка, которая помогает предупредить остеопороз, тромбозы, сердечно-сосудистые проблемы и гормональные нарушения.
Онкохирург высшей категории и пластический хирург Оксана Гаращенко рассказала, что в период менопаузы женщина должна проходить комплексное обследование, а не фокусироваться только на симптомах.
Современная медицина постепенно меняет отношение к менопаузе. То, что годами замалчивалось или подавалось как «нормальные возрастные изменения», сегодня рассматривают как период, когда организм очень нуждается во внимании.
После 45-50 лет в женском теле начинаются масштабные изменения, например, снижается уровень эстрогена, меняется плотность костей, замедляется обмен веществ, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и меняется работа эндокринной системы.
И хотя многие женщины концентрируются только на внешних симптомах, таких как приливы, набор веса или изменения настроения, врачи отмечают, что самое важное в этот период часто происходит «тихо», без очевидных сигналов организма.
Чекап в менопаузе — обязателен
По словам Оксаны Гаращенко, женщина в период менопаузы должна проходить комплексное обследование, которое помогает оценить состояние костной системы, сосудов, гормонального фона, риски тромбозов и общее метаболическое состояние организма.
Менопауза — это не отдельная проблема, а период, когда меняется работа многих систем одновременно. Именно поэтому современное обследование включает не один анализ, а целый профилактический комплекс.
Кости. Одно из важнейших направлений обследования — состояние костной ткани. После снижения уровня эстрогена кости значительно быстрее начинают терять плотность. Это повышает риск остеопороза, трещин, компрессионных переломов и переломов шейки бедра. Именно переломы бедренных костей врачи считают одними из самых опасных последствий возрастных изменений у женщин.
Гормоны и эндокринная система. Еще один ключевой этап чекапа — оценка гормонального и эндокринного состояния. В менопаузе меняется работа щитовидной железы, репродуктивной системы, обмена глюкозы и жирового метаболизма. Именно поэтому врачи рекомендуют контролировать гормональные показатели, биохимические анализы крови, уровень сахара, липидный профиль и функцию печени и почек. Такие изменения часто влияют не только на самочувствие, но и на риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Сосуды. В период менопаузы возрастает риск варикоза, сосудистых изменений, нарушения кровообращения и тромбозов. Именно поэтому, по словам врача, необходимо обследовать сосуды и оценивать склонность организма к тромбообразованию. Это очень важно перед гормональной терапией, при избыточном весе, малоподвижном образе жизни и наличии сердечно-сосудистых факторов риска.
Менопауза больше не считается периодом «потери женственности». Наоборот — это этап, когда женщина может переосмыслить заботу о себе и поставить собственное здоровье в приоритет. Главная цель медицины сегодня — не просто лечить последствия, а помочь женщине пройти этот этап здорово, активно и без страха перед собственным возрастом.