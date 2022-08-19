Что форма груди может рассказать о вашем здоровье

Вы помните, когда последний раз рассматривали свою грудь в зеркале? Если окажется, что вы уже разменяли четвертый десяток, но свою грудь последний раз видели в старшей школе, или разменяли пятый, но запомнили свою грудь периода грудного вскармливания младшего ребенка, стоит вернуться к зеркалу. Мы вам расскажем зачем.

Грудь у всех разная, и это нормально, каждая грудь имеют свою уникальную форму и размер. Тем не менее есть некоторые стандартные формы, которые могут помочь вам узнать больше о своем здоровье.

The Sun назвал 7 самых распространенных форм груди и рассказал, как они могут охарактеризовать ваше здоровье, самочувствие, образ жизни и на какие возможные проблемы указывают.

Грудь в форме капли

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Если у вас каплевидная грудь, то она, скорее всего, будет круглой, а нижняя часть будет немного полнее верхней.

Грудь в форме капли - это популярный запрос от женщин, желающих сделать операцию по увеличению груди, так как считается, что это максимально естественная и совершенная форма женской груди.

Удлиненная грудь

Удлиненная грудь обычно узкая – с направленными вниз сосками.

Иногда грудь вытягивается с возрастом, что естественно. Важно, чтобы с возрастом вы следили за своей грудью на предмет любых изменений. Если вы постоянно сутулитесь, это повлияет на вашу грудь, так как гравитационное притяжение ускорит проблему обвисания груди.

Вы на самом деле этого не чувствуете, но натяжение растягивают связки Купера (тонкие волокна, которые проходят через грудь и соединяют глубинные слои тканей). Благодаря Куперовым связкам поддерживается форма и упругость груди, растяжение этих связок портит ее форму.

Поэтому для профилактики провисания груди стоит следить за осанкой и носить бюстгальтер.

Грудь круглой формы

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Если у вас круглая грудь, то она имеет одинаковую полноту сверху и снизу. Женщины с круглой грудью обычно имеют большие молочные железы. Большая круглая грудь - предмет женской гордости и в то же время источник проблем со здоровьем.

В исследовании, опубликованном в Open Orthopedics Journal, говорится о том, что боль в плече и шее, связанная с грудью, возникает в результате изменения центра тяжести, а большая или тяжелая грудь может привести к постоянному напряжению средних и нижних волокон грудной клетки, трапециевидной мышцы и связанных с ней групп мышц.

Женщины с большой грудью также испытывают боли в спине и шее из-за веса, который они несет грудь. Кроме того, многие женщины с большой грудью с трудом находят для себя бюстгальтер подходящего размера.

Увеличение размера груди и способ ношения бюстгальтера могут иметь биомеханические последствия для грудного отдела позвоночника и окружающей мускулатуры.

Форма колокола

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Если у вас грудь в форме колокола, то она будет более круглой внизу. Эксперты говорят, что это может способствовать появлению сыпи. Грудь будет тереться о кожу живота, вызывая трение, влажность и опрелости.

Иногда под грудью может формироваться потовая сыпь, вызванная грибковым заболеванием. В кожной складке она будет красной или красновато-коричневой, раздраженной и зудящей, потрескавшейся и воспаленной.

Атлетическая грудь

Если у вас более спортивная форма груди, то, скорее всего, она небольшого размера. Это может быть признаком того, что вы регулярно занимаетесь спортом или тренируетесь, что имеет такие преимущества, как поддержание веса и лучшее качество сна.

Если у вас спортивная грудь, то, скорее всего, она широкая, с большим количеством мышц и меньшим количеством грудной ткани.

Асимметричная грудь

У людей с асимметричной грудью обычно одна больше другой. Это может быть связано с рядом вещей, таких как травма, половое созревание и гормональные изменения. Беременность — еще одно состояние, которое может вызвать асимметричное изменение размера вашей груди.

Еще одно заболевание включает атипичную гиперплазию протоков, которая возникает, когда молочные протоки в груди чрезмерно разрастаются. Состояние не является раком, но исследования показали, что оно может увеличить риск заболевания в будущем.

Продолговатая грудь

Если у вас продолговатая грудь, то она обычно имеют одинаковую форму от основания груди до соска.

Часто женщины с такой формой груди стремятся скорректировать ее форму до более округлой и часто испытывают по этому поводу стресс. Хотя это совсем не повод для беспокойства, потому что любая форма груди неповторима и прекрасна.

Главное, следить за ее состоянием и своим здоровьем. Большинство случаев рака молочной железы обнаруживают у женщин в возрасте 50 лет и старше. Поэтому в этот период нельзя пропускать профилактические осмотры и диагностические процедуры.

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