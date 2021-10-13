Киста молочной железы: как определяется, лечится и насколько опасна

У большинства женщин в молочных железах имеются кисты – доброкачественные образования, на ощупь напоминающие твердые округлые камешки. Когда женщины их нащупывают в груди, сразу пугаются и бегут к врачу, чтобы убедиться, что непонятное образование – действительно доброкачественное и не представляет опасности для жизни.

Определить вид новообразования может только специалист, а также назначить эффективное лечение. О том, насколько опасны (безопасны) кисты в молочных железах женщин и в каких случаях требуется провести пункцию, рассказал Вадим Чопик – врач - онколог-маммолог клиники "Специализированный маммологический центр" в Киеве.

Почему возникают кисты

Киста – это доброкачественное опухолевидное образование молочной железы, которое окружено капсулой с жидкостью внутри. Но это не опухоль! Женщинам нужно навсегда запомнить, что кисты не опасны и удалять их не нужно. А то ведь некоторые недобросовестные медики начинают пугать пациентов, мол, запустите кисту – дождетесь рака и тогда будем оперировать... Женщины начинают нервничать, изводиться, а стрессовая ситуация обычно провоцирует появление новых кист и рост имеющихся.

Итак, кисты возникают в первую очередь из-за дисгормонального нарушения, которое может возникнуть по разным причинам. Прежде всего из-за стрессовых ситуаций, которыми наша жизнь просто изобилует. Любая стрессовая ситуация может привести к нарушению соотношения гормонов в организме и как результат – образованию кисты.

Вот лишь один пример. Пациентка пришла на плановый осмотр, прошла УЗИ и маммографию. Никаких образований в груди не было выявлено. Перед уходом она с гордостью сообщила, что осуществилась ее давняя мечта – она идет покупать машину! А уже через четыре дня пациентка позвонила и с тревогой сообщила, что у нее в груди выскочила какая-то шишка. Оказалось, что женщина купила машину, но, когда выезжала из салона, случилось непредвиденное: новенькому авто случайно помяли бампер. Женщина так сильно перенервничала, что уже через день ощутила в груди новообразование. Пришла на прием к тому же врачу и выяснилось, что у нее киста величиной 4 сантиметра! Хотя всего четыре дня назад все было в полном порядке. Вот так на фоне стресса появляются кисты. Женщине сделали пункцию, и она ушла домой здоровая и успокоенная.

Следующая причина – наследственность. Если у женщин в вашем роду была фиброзно-кистозная мастопатия и кисты, то у вас, соответственно, существует такая предрасположенность.

Еще одна нередкая причина – это травмы молочных желез. Они провоцируют появление кист и других образований.

Как понять, что у вас киста

Кисты маленьких размеров до одного сантиметра прощупываются очень слабо. А если большой размер груди и кисты расположены в глубине молочной железы, то вряд ли у женщины получится самостоятельно нащупать даже двухсантиметровую кисту. Обнаружить образование, можно только используя инструментальные методы исследования: УЗИ или маммографию. Вот почему необходимо хотя бы раз в год проходить обследование, даже если ничего не беспокоит.

Что предпринять

Как правило кисты небольших размеров (до 1-1,5 сантиметра) только наблюдаются. То есть проводятся повторные исследования через 3-6 месяцев. Либо врач назначает консервативное лечение: мази, таблетки, капли. Все зависит от структуры кисты, а также от наличия воспалительного процесса в самой кисте.

Если киста больше 1,5 сантиметров (встречаются кисты 9 сантиметров и больше), то она может воспалиться. А воспаленная киста обычно дает о себе знать: возникает пекущая боль в месте локализации кисты, в этом месте краснеет кожа, может подняться температура, а могут воспалиться и лимфатические узлы. Речь идет о воспалительном процессе в организме, который требует немедленного лечения. Врачи в таких случаях прописывают курс противовоспалительной терапии и, возможно, антибиотикотерапии. Следующий этап лечения – пункция. Под контролем УЗИ выполняется тонкоигольная пункция, с помощью которой специалист забирает жидкость, которая скопилась внутри кисты. После такой процедуры можно говорить о том, что женщина здорова.

Однако очень часто женщины не соглашаются на пункцию, потому что очень этого боятся. Само слово "пункция" наводит на них ужас. Но бояться не следует. Благодаря современным технологиям процедура совершенно безболезненная и занимает около 15 минут. А перед тем, как врач принимает решение о проведении пункции, он проводит тщательное обследование. Современные УЗИ-аппараты очень информативны: они осуществляют эластографию (определяют показатели плотности того или иного образования), доплерографию (показатели кровоснабжения образования), позволяют точно определить наличие воспаления в кисте и так далее. И если после обследования на УЗИ и маммографе врач все-таки считает, что пациентке нужна пункция, ей лучше соглашаться. После манипуляции пациентка уходит домой практически здоровой.

Женщины должны четко понимать: кисты не перерождаются в рак! Ни большие, ни маленькие. Если у пациентки появились сомнения по поводу диагноза и назначенного лечения, желательно получить консультацию у нескольких врачей-маммологов. И тогда принимать решение о проведение пункции. Но если у пациентки явное воспаление, сильные боли в области кисты, то нужно действовать немедленно.

Не путать кисту с фиброаденомой

Еще важный момент. Если женщина нащупала в груди образование, похожее на шарик, – это необязательно киста. Кисту можно перепутать с фиброаденомой, которая также является доброкачественным образованием, но это уже опухоль. Она не пунктируется, а наблюдается врачами и, как правило, оперируется. Многие женщины рассказывают, что им вырезали кисту, но они ошибаются – вырезают не кисту, а фиброаденому.

В любом случае бояться не следует. Если в груди появилось некое образование, нужно проконсультироваться с врачом, пройти обследование и понять, какое именно образование у вас в молочной железе. Благодаря современному оборудованию и комплексному подходу диагноз можно поставить почти со 100%-ной точностью. Главное – вовремя обратиться за помощью.

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