Когда боль не норма: первые сигналы эндометриоза, которые легко пропустить

Эндометриоз — это заболевание, которое поражает примерно каждую десятую женщину репродуктивного возраста, но часто остается недиагностированным годами, об этом рассказало издание Women`s Health Magazine

Эндометриоз — это состояние, когда клетки эндометрия, ткани, которая выстилает полость матки, начинают разрастаться за ее пределами, например, на яичниках, маточных трубах, брюшине, иногда даже на кишечнике или мочевом пузыре.

Такие клетки реагируют на гормональные изменения во время цикла, они кровоточат, вызывают воспаление, образуют спайки и кисты. Это может провоцировать сильную боль, проблемы с фертильностью и другие осложнения.

К сожалению, универсального лечения пока не существует, но современная медицина предлагает методы, которые помогают контролировать симптомы и улучшать качество жизни.

Основные признаки эндометриоза

Боль начинается раньше и длится дольше. Обычные менструальные спазмы появляются за день-два до месячных и исчезают с их завершением. При эндометриозе боль может возникать за неделю до менструации и продолжаться даже после нее. Интенсивность тоже различается, от тянущих ощущений до невыносимой боли, которая мешает работать или учиться.

Проблемы с пищеварением и мочевым пузырем . Часто эндометриоз маскируется под синдром раздраженного кишечника или цистит. Женщины жалуются на диарею, запоры, вздутие или боль во время мочеиспускания. Если вы долго лечите «желудочные» или «урологические» проблемы без улучшения, стоит провериться у гинеколога.

Боль во время секса. Если во время глубокой пенетрации возникает острый дискомфорт, это может свидетельствовать об эндометриозе в области связок, которые поддерживают матку. Не стесняйтесь рассказывать врачу о боли во время половой жизни, это важный диагностический сигнал.

Боль в пояснице и животе . Эндометриальные очаги могут располагаться на задней или передней стенке тазовой полости. В таком случае боль отдает в спину или нижнюю часть живота. Иногда она настолько похожа на симптомы радикулита или гастрита, что женщины обращаются к неврологам или гастроэнтерологам вместо гинеколога.

Трудности с зачатием. До 50% женщин с эндометриозом сталкиваются с бесплодием. Спайки и кисты могут блокировать маточные трубы или изменять анатомию органов малого таза и затруднять зачатие. Иногда проблемы с беременностью становятся единственным признаком заболевания.

Как диагностируют и лечат эндометриоз

Лапароскопия — «золотой стандарт» диагностики, ведь только во время операции можно точно увидеть и подтвердить наличие очагов.

Медикаментозное лечение: гормональные препараты, например, противозачаточные таблетки, внутриматочные системы, агонисты гонадотропин-рилизинг гормона, помогают снизить активность болезни.

Обезболивающие уменьшают симптомы, но не лечат саму причину.

Хирургическое удаление очагов может улучшить фертильность и снизить боль, особенно в сложных случаях.

Когда обращаться к врачу

Если боль во время менструаций становится невыносимой и привычные обезболивающие не помогают.

Если есть проблемы с пищеварением или мочевым пузырем, которые не объясняются другими диагнозами.

Если возникает боль во время секса.

Если вы тщетно пытаетесь забеременеть более года.

Эндометриоз — это не «обычные женские боли», а серьезное хроническое заболевание, которое может влиять на качество жизни и фертильность. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем эффективнее будет лечение и тем легче контролировать симптомы.

Помните, что норма — это когда менструация не мешает жить. Если вы вынуждены отказываться от работы, учебы или личных дел из-за боли — это сигнал для обследования.