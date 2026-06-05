Когда можно забеременеть: что нужно знать о фертильном окне и "безопасных днях"

Когда можно забеременеть / © Credits

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Менструальный цикл — не только о месячных, он является сложной системой гормональных изменений, которые ежемесячно готовят организм к возможной беременности, об этом рассказало издание Medical News Today.

В среднем цикл длится от 28 до 32 дней, хотя у многих женщин он может быть короче или длиннее. Первым днем цикла считается первый день менструации, которая обычно длится от трех до семи дней.

По данным Американского колледжа акушеров и гинекологов(ACOG), женщины с циклом продолжительностью от 26 до 32 дней чаще всего являются фертильными между 8-м и 19-м днем цикла. Именно в этот период шансы на зачатие самые высокие.

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Что такое овуляция

Овуляция — это момент, когда один из яичников высвобождает зрелую яйцеклетку. После этого она попадает в маточную трубу и остается жизнеспособной примерно 24 часа.

Если в это время сперматозоид достигает яйцеклетки и оплодотворяет ее, наступает беременность. Если нет, яйцеклетка разрушается и впоследствии выводится из организма во время следующей менструации.

В классическом 28-дневном цикле овуляция обычно происходит примерно за 14 дней до начала следующих месячных. Однако на практике этот день может смещаться даже у женщин с регулярным циклом.

Именно поэтому врачи говорят не об одном «дне Х», а о так называемом фертильном окне.

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Фертильное окно

Фертильным окном называют несколько дней до овуляции и сам день овуляции. Причина проста, сперматозоиды могут оставаться активными в женском организме до пяти суток. Поэтому зачатие возможно даже тогда, когда половой акт состоялся за несколько дней до выхода яйцеклетки. Например, если овуляция происходит на 14-й день цикла, беременность может наступить не только в этот день, но и в случае незащищенного секса на 9-13-й день цикла.

Вероятность зачатия начинает расти примерно с 8-го дня цикла, достигает максимума около 13-го дня, а затем постепенно снижается. Впрочем, врачи отмечают, что каждый организм индивидуален, поэтому календарные расчеты следует воспринимать лишь как ориентир.

Как понять, что приближается овуляция

Организм часто подает сигналы о приближении самого фертильного периода. Среди самых распространенных признаков:

легкие тянущие ощущения или спазмы внизу живота

прозрачные, слизистые выделения, похожие на яичный белок

незначительное повышение базальной температуры тела

усиление сексуального влечения

Стоит наблюдать за этими изменениями в течение нескольких месяцев, чтобы лучше понять особенности собственного цикла. Также определить овуляцию помогают специальные тесты на овуляцию или мониторы фертильности, которые анализируют уровень гормонов в моче и могут указать дни максимальной фертильности.

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«Безопасные дни»

Многие считают, что забеременеть во время менструации или сразу после нее невозможно. На самом деле это не совсем так. Хотя вероятность зачатия в эти дни ниже, она не равна нулю. Если овуляция произошла раньше или позже, чем ожидалось, а сперматозоиды остались жизнеспособными в организме, беременность все же может наступить.

Именно поэтому метод определения фертильности как способ контрацепции не считается максимально надежным. При типичном использовании его эффективность значительно ниже, чем у современных средств контрацепции.

Как повысить шансы на зачатие

Для пар, планирующих беременность, самым благоприятным временем для половых контактов считаются два-три дня до овуляции и сам день овуляции. Интимная близость в этот период может обеспечивать примерно 20-30% вероятности наступления беременности за один цикл. Также рекомендуется:

регулярная половая жизнь в течение всего месяца

отказаться от курения

ограничить употребление алкоголя

поддерживать здоровую массу тела

контролировать уровень стресса

своевременно лечить заболевания, которые могут влиять на репродуктивную функцию.

У женщин такими состояниями могут быть эндометриоз , синдром поликистозных яичников (СПКЯ), миома матки и гормональные нарушения.

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Что влияет на мужскую фертильность

Проблемы с зачатием не всегда связаны только с женским здоровьем. На мужскую фертильность могут влиять:

низкое количество сперматозоидов

недостаточная подвижность сперматозоидов

нарушение их формы и строения

Причинами могут быть гормональные сбои, травмы или инфекции яичек, предыдущие операции, онкологические заболевания и другие медицинские состояния. Именно поэтому современная репродуктивная медицина всегда рассматривает пару как единую систему, а не ищет причину только в одном партнере.

Влияние возраста на фертильность

С возрастом репродуктивная функция естественно меняется. У женщин постепенное снижение фертильности обычно начинается после 30 лет. После 40 лет шансы на зачатие в одном цикле могут снижаться примерно до 10%. Это связано как с уменьшением количества яйцеклеток, так и с изменением их качества. Кроме того, овуляция может становиться не такой регулярной.

Когда обращаться к врачу

Рекомендуется женщинам до 35 лет обращаться к врачу, если беременность не наступает после года регулярных попыток без контрацепции. После 35 лет консультацию стоит получить уже через шесть месяцев безрезультатного планирования.

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Также не стоит откладывать визит к специалисту при наличии нерегулярных менструаций, эндометриоза, СПКЯ, повторных выкидышей или других заболеваний, которые могут влиять на репродуктивное здоровье.

Несмотря на популярность календарных методов, человеческая фертильность значительно сложнее простых подсчетов дней в календаре. Овуляция может меняться от цикла к циклу, а на возможность зачатия влияют десятки факторов, от образа жизни до возраста и состояния здоровья обоих партнеров.

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