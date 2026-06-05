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- Гинекология
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Когда можно забеременеть: что нужно знать о фертильном окне и "безопасных днях"
«Безопасные дни», овуляция и фертильное окно — эти понятия знакомы многим женщинам, но вокруг них до сих пор существует немало мифов. Давайте разберемся, действительно ли невозможно забеременеть во время менструации, когда шансы на зачатие самые высокие и насколько можно доверять календарному методу.
Менструальный цикл — не только о месячных, он является сложной системой гормональных изменений, которые ежемесячно готовят организм к возможной беременности, об этом рассказало издание Medical News Today.
В среднем цикл длится от 28 до 32 дней, хотя у многих женщин он может быть короче или длиннее. Первым днем цикла считается первый день менструации, которая обычно длится от трех до семи дней.
По данным Американского колледжа акушеров и гинекологов(ACOG), женщины с циклом продолжительностью от 26 до 32 дней чаще всего являются фертильными между 8-м и 19-м днем цикла. Именно в этот период шансы на зачатие самые высокие.
Что такое овуляция
Овуляция — это момент, когда один из яичников высвобождает зрелую яйцеклетку. После этого она попадает в маточную трубу и остается жизнеспособной примерно 24 часа.
Если в это время сперматозоид достигает яйцеклетки и оплодотворяет ее, наступает беременность. Если нет, яйцеклетка разрушается и впоследствии выводится из организма во время следующей менструации.
В классическом 28-дневном цикле овуляция обычно происходит примерно за 14 дней до начала следующих месячных. Однако на практике этот день может смещаться даже у женщин с регулярным циклом.
Именно поэтому врачи говорят не об одном «дне Х», а о так называемом фертильном окне.
Фертильное окно
Фертильным окном называют несколько дней до овуляции и сам день овуляции. Причина проста, сперматозоиды могут оставаться активными в женском организме до пяти суток. Поэтому зачатие возможно даже тогда, когда половой акт состоялся за несколько дней до выхода яйцеклетки. Например, если овуляция происходит на 14-й день цикла, беременность может наступить не только в этот день, но и в случае незащищенного секса на 9-13-й день цикла.
Вероятность зачатия начинает расти примерно с 8-го дня цикла, достигает максимума около 13-го дня, а затем постепенно снижается. Впрочем, врачи отмечают, что каждый организм индивидуален, поэтому календарные расчеты следует воспринимать лишь как ориентир.
Как понять, что приближается овуляция
Организм часто подает сигналы о приближении самого фертильного периода. Среди самых распространенных признаков:
легкие тянущие ощущения или спазмы внизу живота
прозрачные, слизистые выделения, похожие на яичный белок
незначительное повышение базальной температуры тела
усиление сексуального влечения
Стоит наблюдать за этими изменениями в течение нескольких месяцев, чтобы лучше понять особенности собственного цикла. Также определить овуляцию помогают специальные тесты на овуляцию или мониторы фертильности, которые анализируют уровень гормонов в моче и могут указать дни максимальной фертильности.
«Безопасные дни»
Многие считают, что забеременеть во время менструации или сразу после нее невозможно. На самом деле это не совсем так. Хотя вероятность зачатия в эти дни ниже, она не равна нулю. Если овуляция произошла раньше или позже, чем ожидалось, а сперматозоиды остались жизнеспособными в организме, беременность все же может наступить.
Именно поэтому метод определения фертильности как способ контрацепции не считается максимально надежным. При типичном использовании его эффективность значительно ниже, чем у современных средств контрацепции.
Как повысить шансы на зачатие
Для пар, планирующих беременность, самым благоприятным временем для половых контактов считаются два-три дня до овуляции и сам день овуляции. Интимная близость в этот период может обеспечивать примерно 20-30% вероятности наступления беременности за один цикл. Также рекомендуется:
регулярная половая жизнь в течение всего месяца
отказаться от курения
ограничить употребление алкоголя
поддерживать здоровую массу тела
контролировать уровень стресса
своевременно лечить заболевания, которые могут влиять на репродуктивную функцию.
У женщин такими состояниями могут быть эндометриоз, синдром поликистозных яичников (СПКЯ), миома матки и гормональные нарушения.
Что влияет на мужскую фертильность
Проблемы с зачатием не всегда связаны только с женским здоровьем. На мужскую фертильность могут влиять:
низкое количество сперматозоидов
недостаточная подвижность сперматозоидов
нарушение их формы и строения
Причинами могут быть гормональные сбои, травмы или инфекции яичек, предыдущие операции, онкологические заболевания и другие медицинские состояния. Именно поэтому современная репродуктивная медицина всегда рассматривает пару как единую систему, а не ищет причину только в одном партнере.
Влияние возраста на фертильность
С возрастом репродуктивная функция естественно меняется. У женщин постепенное снижение фертильности обычно начинается после 30 лет. После 40 лет шансы на зачатие в одном цикле могут снижаться примерно до 10%. Это связано как с уменьшением количества яйцеклеток, так и с изменением их качества. Кроме того, овуляция может становиться не такой регулярной.
Когда обращаться к врачу
Рекомендуется женщинам до 35 лет обращаться к врачу, если беременность не наступает после года регулярных попыток без контрацепции. После 35 лет консультацию стоит получить уже через шесть месяцев безрезультатного планирования.
Также не стоит откладывать визит к специалисту при наличии нерегулярных менструаций, эндометриоза, СПКЯ, повторных выкидышей или других заболеваний, которые могут влиять на репродуктивное здоровье.
Несмотря на популярность календарных методов, человеческая фертильность значительно сложнее простых подсчетов дней в календаре. Овуляция может меняться от цикла к циклу, а на возможность зачатия влияют десятки факторов, от образа жизни до возраста и состояния здоровья обоих партнеров.