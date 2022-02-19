Коронавирус и беременность: какие угрозы несет болезнь для женщины и будущего малыша

Высокая заболеваемость и смертность от коронавируса и очень заразный штамм "Омикрон" вызывают страх и постоянную обеспокоенность, особенно у беременных женщин. Они беспокоятся не только за себя, но и будущего малыша.

Женщины боятся заболеть, чтобы не навредить ребенку, а с другой стороны - боятся прививаться против коронавируса, хотя ВОЗ постоянно это рекомендует. Несмотря на то, что прививки делают беременным во всех развитых странах мира, многие украинки не могут решиться на вакцинацию, хотя понимают, что заболеть – еще опаснее. О том, как влияет коронавирусная инфекция на беременную женщину и ее будущее младенца, рассказала Людмила Шевчук — акушерк-гинеколог Житомирского медицинского центра "Медибор".

Последствия болезни у беременных непредсказуемы

Беременные женщины входят в группу высокого риска в связи с изменениями в организме, которые наступают из-за заражения коронавирусом. Это приводит к невынашиванию ребенка, преждевременным родам, преждевременному разрыву плодных оболочек, кровотечению. Частота госпитализаций беременных в стране увеличивается, особенно женщин 40 и более лет, у которых чаще бывает тяжелое течение заболевания и необходимость в реанимационных мерах. Определенную роль играет и то, что с возрастом у женщин больше хронических заболеваний, способствующих появлению осложнений при коронавирусе.

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Важно, на каком сроке беременности находится женщина. Наиболее опасно заболеть в начале и конце беременности, и трудно спрогнозировать, какие будут последствия болезни.

Как влияет коронавирус на самого ребенка?

Что касается будущего ребенка, то во время внутриутробного развития он полностью зависит от того, как работает организм матери. Если женщина, заболевшая коронавирусом, чувствует удушье, ей не хватает кислорода, то это может очень плохо влиять на ребенка. Нарушается внутриутробное кровообращение маточными артериями и артериями пуповины. Кислородное голодание ребенка очень влияет на кору головного мозга. Это может отразиться на дальнейшем развитии, в том числе на когнитивных функциях: речи, запоминании и чтении. То есть, ребенок может родиться без явных отклонений, но потом может отставать в своем развитии от других детей. Кроме того, ребенок будет плохо набирать вес, плохо есть, тревожно спать и так далее.

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Когда мать болеет, ребенок не получает достаточно витаминов, микроэлементов и кислорода, ведь женщина сама не хочет есть и пить и чувствует депрессию. Это не может не отразиться на состоянии плода.

Если беременная чувствует симптомы болезни, то...

Симптомы, возникающие при разных штаммах ковида, несколько отличаются. Но в целом они похожи и напоминают симптомы гриппа и ОРВИ: слабость, боли в мышцах, насморк, потоотделение, температура, лихорадка, диарея, кашель, удушье. Если штамм "Дельта" можно узнать по таким симптомам, как потеря вкуса и обоняния, то при "Омикроне" таких симптомов не зафиксировано. Ковид опасен своими осложнениями: воспалением легких, кислородной недостаточностью, тромбозом и другими, часто приводящими к летальным исходам. Поэтому при первых проявлениях болезни беременной женщине нужно сообщить о них семейному врачу и своему акушеру-гинекологу, которые назначат лечение и проведут необходимые исследования. Если течение болезни среднее и тяжелое, женщину сразу госпитализируют.

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Если течение болезни легкое или бессимптомное, необходима изоляция беременной в домашних условиях. При этом беременной желательно избегать сидящего образа жизни, нужно находить возможность подышать свежим воздухом. Очень важно принимать достаточный объем жидкости. При повышении температуры врач назначает подходящие препараты. Женщина постоянно следит за состоянием, частотой пульса, дыханием, АД. Она ведет дневник – так называемый чек-лист, куда записывает все показатели и каждый день передает врачу.

Как поддержать здоровье беременной?

Чтобы поддержать здоровье женщины и ее будущего малыша, врачи назначают препараты железа и фолиевой кислоты в определенных дозах на протяжении всей беременности. Усиливают нутритивную поддержку, т.е. витаминами Д, С, группы В и другими. Беременной выписывают магний, цинк, омега-3 жирные кислоты. Кроме того, в зависимости от состояния часто применяется гормональная терапия.

Обязательна психопрофилактика в период заболевания, даже если легкая и бессимптомная форма. Перинатальный психолог или психотерапевт проводят консультации в дистанционном режиме. Ведь тревога у беременных негативно влияет как на состояние женщины, так и на ход развития мозга плода и изменяет нейронные связи, отвечающие за исполнительные и высшие функции внутриутробно. Поэтому нужно учитывать не только соматическое состояние беременной, но и психологическое.

В сложный для беременной период рекомендуется проводить музыкотерапию (хорошо влияет именно на классическую музыку), делать дыхательные упражнения, заниматься йогой, читать книги и смотреть фильмы с положительным содержанием. Хорошо влияет также творческая деятельность, например, рисование. Что касается ароматерапии, то она противопоказана, потому что может вызвать аллергию.

Как не заболеть?

Основной профилактикой коронавируса для беременных является вакцинация. Международные эксперты, а также ведущие украинские специалисты подчеркивают, что вакцинация не вредна, а необходима для беременных. Ведь количество беременных женщин, умерших в Украине в результате коронавируса и не имевших прививок, приближается к сотне. Конечно, прививка не является 100%-ной гарантией, что беременная совсем не заболеет, но даже если привитая женщина подхватит инфекцию, то перенесет ее легко или совсем без симптомов.

Беременных вакцинируют мРНК- содержащими вакцинами "Пфайзер" и "Модерна". ВОЗ констатирует, что не выявлено никаких отклонений у вакцинированных беременных. Если вакцинация проведена в третьем триместре, то есть почти перед родами, то вакцина будет защищать и самого ребенка, получающего антитела от матери. А то, что вакцинация может плохо повлиять на ребенка, – это очередной миф. Женщине нужно бояться не прививки, а болезни, которая может принести много серьезных проблем.

Кроме вакцинации нужно применять все противоэпидемические меры: носить защитные маски, мыть руки, избегать скопления людей, дома постоянно проветривать помещение. И тогда очень высокие шансы не заболеть и родить здорового младенца.

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