Кровотечение во время беременности: что делать

Кровотечение во время беременности: что делать

Кровотечение – это одно из самых опасных состояний во время беременности. Если возникает кровотечение, необходимо обратиться в ближайшее специализированное учреждение за медицинской помощью.

Важно помнить:

Если кровянистые выделения появляются на маленьком сроке (задержка до 1 месяца), у 50% женщин беременность будет развиваться без осложнений! Даже без медицинского вмешательства или приёма препаратов. Но кровяные выделения являются признаком опасности прерывания беременности. В случае, когда кровопотеря не превышает норму как во время обычной менструации, то можно не волноваться, это безопасно на малых сроках. Госпитализация не требуется. Однако не стоит отрицать внематочную беременность. Чтобы исключить такую вероятность, нужно своевременно сделать УЗИ.

2. Если к кровотечению присоединяется резкая слабость, боли, сопровождающиеся давлением на прямую кишку, учащенное сердцебиение, низкое давление, необходимо обратиться за медицинской помощью.

3. Чем больше срок беременности, тем больше опасность. Кровотечения на более поздних сроках могут увеличиваться.

4. Иногда кровомазание во время беременности может возникать при наличии полипа, эрозии, воспаления, варикоза. Эти кровотечения обычно не обильны и не нарушают общее состояние, в частности пульс, давление, слабость. Это безопасно для мамы и ребенка.

5. Если кровянистые выделения обильные, темно-красного цвета со сгустками, могут сопровождаться болями, учащенным сердцебиением, потерей сознания. В таком случае необходимо медицинское вмешательство.

6. Чтобы облегчить самочувствие к оказанию помощи, женщине необходимо занять горизонтальное положение, контролировать давление, использовать больше жидкости, использовать транексамову кислоту. Это безопасные препараты, которые можно использовать на любом сроке беременности.

Берегите себя!

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