Лейомиома матки: причины, симптомы, лечение

У большинства женщин лейомиома проходит бессимптомно, поэтому, чтобы выявить заболевание, нужно регулярно посещать гинеколога. Следует помнить, что запущенная лейомиома матки может привести к серьезным последствиям, а своевременное выявление и правильное лечение позволит этого избежать.
О причинах возникновения заболевания лейомиомы матки, симптомах и методах лечения рассказал врач-гинеколог клиники CALM Тарас Войток.
Что нужно знать о лейомиоме
Лейомиома – это доброкачественная опухоль в виде узлов, состоящих из мышечных клеток миометрия (среднего слоя матки). Это заболевание является одним из наиболее распространенных в гинекологии.
Имея лейомиому, у женщины снижается вероятность забеременеть и выносить ребенка.
Причины появления болезни, группа риска
Теорий возникновения лейомиомы достаточно много. В основном это:
- генетика (если заболевание было у кого-либо из членов семьи);
- гормональные изменения.
Лейомиома встречается у женщин репродуктивного возраста – от начала менструации и до менопаузы. В основном от 18 до 54 лет. Самая распространенная возрастная группа риска – 32-42 года.
Симптомы лейомиомы, диагностика
Течение заболевания у большинства женщин проходит бессимптомно, поэтому выявить его можно только при ультразвуковом исследовании матки.
Если размер лейомиоматозного узла увеличивается, то могут появляться следующие симптомы:
- кровотечения;
- тянущие боли внизу живота;
- частые мочеиспускания;
- проблемы с дефекацией.
Лечение и профилактика
Лечение происходит в зависимости от состояния пациентки, течения заболевания, количества узлов, их размеров, положения относительно полости матки.
Методы лечения:
Консервативные: медикаментозная терапия, эмболизация маточных сосудов, ФУЗ-абляция.
Такой вид лечения возможен, если размеры узлов невелики и рост медленный.
Оперативные: (ориентированные на сохранение матки):
Эти методы показаны при больших размерах лейомиомы, быстром темпе их роста и ярко выраженных симптомах. После удаления опухоли женщина сразу может беременеть.
Гистероскопия
Черезвлагалищное удаление подслизистого миоматозного узла (узлы, деформирующие полость матки. Они сопровождаются кровотечениями, даже с анемизацией пациентки, и выраженными тянущими болями внизу живота).
Операция выполняется при внутривенной анестезии, под которой пациентка находится до 40 минут. Через 2-3 часа после гистероскопии женщина может вернуться домой. Через сутки ей разрешается продлить активный образ жизни.
Лапароскопия
Удаление субсерозного (растущего в направлении брюшной полости) миоматозного узла зависит от репродуктивных планов женщины.
Используется внутривенная анестезия. Продолжительность операции до 2 часов. Через 3-4 часа пациентку выписывают.
Активное занятие спортом после лапароскопического метода разрешено через 20 дней.
Лапаротомия
Продолжительность операции зависит от размеров миоматозного узла и их количества: от 30-40 мин и до 4-5 часов. Анестезия общая – эндотрахеальный наркоз. Пациентка находится в больнице в течение суток. Восстановительный период длится 7-10 дней.
После лапаротомии заниматься спортом можно через 25-30 дней.
Усложнение
После оперативного лечения лейомиомы матки для пациентки обычно 100% благоприятные прогнозы. Но любая операция – это все равно риск.
Рецидив, профилактика
После консервативного или оперативного лечения достаточно высок процент женщин, у которых снова возникают лейомиоматозные узлы.
При появлении узла следует отслеживать его размер и темп роста, а также начать лечение, когда это возможно медикаментозно или другими консервативными методами.
У 2% женщин лейомиома может перерасти в злокачественную саркому. Она не подвергается ни лучевой терапии, ни химиотерапии. Саркома более злокачественное заболевание, чем рак. Большинство случаев заканчиваются летально.
Помните, что своевременное обследование у врача может предотвратить заболевание или поможет легче решить проблему и избежать осложнений!
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