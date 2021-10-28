Лейомиома матки: причины, симптомы, лечение

У большинства женщин лейомиома проходит бессимптомно, поэтому, чтобы выявить заболевание, нужно регулярно посещать гинеколога. Следует помнить, что запущенная лейомиома матки может привести к серьезным последствиям, а своевременное выявление и правильное лечение позволит этого избежать.

О причинах возникновения заболевания лейомиомы матки, симптомах и методах лечения рассказал врач-гинеколог клиники CALM Тарас Войток.

Что нужно знать о лейомиоме

Лейомиома – это доброкачественная опухоль в виде узлов, состоящих из мышечных клеток миометрия (среднего слоя матки). Это заболевание является одним из наиболее распространенных в гинекологии.

Имея лейомиому, у женщины снижается вероятность забеременеть и выносить ребенка.

Причины появления болезни, группа риска

Теорий возникновения лейомиомы достаточно много. В основном это:

генетика (если заболевание было у кого-либо из членов семьи);

гормональные изменения.

Лейомиома встречается у женщин репродуктивного возраста – от начала менструации и до менопаузы. В основном от 18 до 54 лет. Самая распространенная возрастная группа риска – 32-42 года.

Симптомы лейомиомы, диагностика

Течение заболевания у большинства женщин проходит бессимптомно, поэтому выявить его можно только при ультразвуковом исследовании матки.

Если размер лейомиоматозного узла увеличивается, то могут появляться следующие симптомы:

кровотечения;

тянущие боли внизу живота;

частые мочеиспускания;

проблемы с дефекацией.

Лечение и профилактика

Лечение происходит в зависимости от состояния пациентки, течения заболевания, количества узлов, их размеров, положения относительно полости матки.

Методы лечения:

Консервативные: медикаментозная терапия, эмболизация маточных сосудов, ФУЗ-абляция.

Такой вид лечения возможен, если размеры узлов невелики и рост медленный.

Оперативные: (ориентированные на сохранение матки):

Эти методы показаны при больших размерах лейомиомы, быстром темпе их роста и ярко выраженных симптомах. После удаления опухоли женщина сразу может беременеть.

Гистероскопия

Черезвлагалищное удаление подслизистого миоматозного узла (узлы, деформирующие полость матки. Они сопровождаются кровотечениями, даже с анемизацией пациентки, и выраженными тянущими болями внизу живота).

Операция выполняется при внутривенной анестезии, под которой пациентка находится до 40 минут. Через 2-3 часа после гистероскопии женщина может вернуться домой. Через сутки ей разрешается продлить активный образ жизни.

Лапароскопия

Удаление субсерозного (растущего в направлении брюшной полости) миоматозного узла зависит от репродуктивных планов женщины.

Используется внутривенная анестезия. Продолжительность операции до 2 часов. Через 3-4 часа пациентку выписывают.

Активное занятие спортом после лапароскопического метода разрешено через 20 дней.

Лапаротомия

Продолжительность операции зависит от размеров миоматозного узла и их количества: от 30-40 мин и до 4-5 часов. Анестезия общая – эндотрахеальный наркоз. Пациентка находится в больнице в течение суток. Восстановительный период длится 7-10 дней.

После лапаротомии заниматься спортом можно через 25-30 дней.

Тарас Войток

Усложнение

После оперативного лечения лейомиомы матки для пациентки обычно 100% благоприятные прогнозы. Но любая операция – это все равно риск.

Рецидив, профилактика

После консервативного или оперативного лечения достаточно высок процент женщин, у которых снова возникают лейомиоматозные узлы.

При появлении узла следует отслеживать его размер и темп роста, а также начать лечение, когда это возможно медикаментозно или другими консервативными методами.

У 2% женщин лейомиома может перерасти в злокачественную саркому. Она не подвергается ни лучевой терапии, ни химиотерапии. Саркома более злокачественное заболевание, чем рак. Большинство случаев заканчиваются летально.

Помните, что своевременное обследование у врача может предотвратить заболевание или поможет легче решить проблему и избежать осложнений!

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