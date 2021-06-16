Материнский инстинкт с точки зрения науки

Быть мамой – большое счастье и большая ответственность, которую женщина осознанно берет на себя. Ведь от уровня ее готовности к материнству зависит физическое, психическое и эмоциональное здоровье ребенка, а в будущем – взрослого человека.

Почему нельзя рожать, "потому что часики тикают", для родителей или чтобы было кому подать стакан воды в старости, рассказал акушер-гинеколог, репродуктолог клиники ISIDA Инна Мороз.

В обществе ошибочно считается, что материнский инстинкт встроен в мозг каждой женщины. На самом деле женщина не имеет врожденной способности любить своего ребенка. Репродуктивная система женщины позволяет забеременеть, выносить, родить и выкормить ребенка, и это все под контролем половых гормонов. При этом ребенок с момента рождения привязан к матери.

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Во-первых, от нее зависит его физическое существование. Женщина должна вовремя кормить малыша, купать, менять ему памперсы. Во-вторых, развитие эмоционального интеллекта. Опыт общения с матерью влияет на формирование нейронных связей в мозгу ребенка, поведенческих реакций и ментальных моделей.

Ребенок рождается со встроенным умением считывать эмоции родителей. Каким образом это влияет на его развитие? Пример: ребенок потерял любимую игрушку и плачет, пытаясь привлечь внимание мамы. Ему нужна помощь. Но мама занята работой за компьютером, его плач ее раздражает. Она срывается, кричит, поскольку, например, эмоционально нестабильная. Ребенок чувствует страх и отвержение, и плачет еще сильнее, не понимая, что сделал неправильно. Если такие ситуации происходят каждый день из года в год, он на подсознательном уровне прекращает воспринимать мир как безопасное место, и правильно воспринимать самого себя. В мозгу выстраивается схема: "я плачу – мама злится – я плохой и не заслуживаю любви".

Когда мама эмоционально неустойчива или эмоционально холодная, эмоциональный интеллект ребенка развивается неправильно. В будущем уже взрослый человек не сможет отличить злость от раздраженности, разочарование от обиды, страх от тревоги. Будет плохо контролировать и обрабатывать негативные эмоции. Его нейронные связи в мозгу выстроятся определенным образом, основываясь на полученном опыте. Это значит, что, изучая отношение и поведение мамы в детстве, ребенок научится воспринимать свои эмоции, и эмоции окружающих в искаженном свете. Потому что там, где мама должна была успокоить и обнять, она кричала и злилась.

В 1987 году американский психолог Эдвард Троник вместе с коллегами провел эксперимент под названием "Застывшее лицо матери". Матерям 4-5 месячных детей предлагали некоторое время улыбаться ребенку, разговаривать с ним, поддерживать зрительный контакт. А затем резко развернуться и повернуться к малышу с каменным, безэмоциональным лицом. На видео видно, как сильно влияет смена эмоций на лице матери на эмоциональное состояние ребенка. Он пытается установить утраченный контакт, привлечь внимание мамы криками, хлопками в ладоши, хныканьем. Но в конце концов теряется и начинает плакать. На протяжении этих нескольких минут ребенок переживает реальный сильный стресс. Он посылал маме сигналы, которые она игнорировала, и не получил нужного отклика.

Безусловно, ни одна женщина в мире не может находиться в беспрерывном контакте со своим ребенком. Иногда взрослые кричат, плачут, хотят побыть в одиночестве, и это нормально. Но главное – восстанавливать контакт со своим ребенком, синхронизироваться. Потому что объятия, слова поддержки, мамина улыбка – это гарантия того, что все хорошо.

Когда женщина рожает ребенка, она учится его любить и заботиться о нем. Любить его по умолчанию она не умеет. А ребенок не может расти сам по себе. И даже если рядом будет любящий папа или заботливая бабушка, потребность в материнской любви не исчезнет. Напротив, с годами ее дефицит будет чувствоваться острее, чем в детстве.

Поэтому подход к материнству должен быть очень осознанным. Кто-то может быть готов к материнству в 23 года, а кто-то еще не готов и в 35. Поэтому и существуют понятия отложенное материнство и планирование беременности. Если женщина не готова родить ребенка сейчас, но переживает за репродуктивные возможности после 35-40 лет, она может заморозить яйцеклетки или эмбрионы сейчас. И запланировать беременность в будущем, когда будет готова стать мамой. Яйцеклетки/ эмбрионы замораживаются в жидком азоте и хранятся в специальных сосудах. Срок хранения – неограниченный. При этом многогодовое хранение не влияет на качество размороженных яйцеклеток/ эмбрионов. После разморозки их биологические функции восстанавливаются.

Отсутствие желания быть мамой в определенный промежуток времени – нормальное явление. Нельзя рожать ребенка с мыслью: "рожу, потом разберусь". Ребенок – живой, постоянно развивающийся человек, который полностью зависит от коммуникации с мамой.

У некоторых женщин после родов возникает послеродовая депрессия. Женщина по состоянию здоровья не способна заботиться о своем ребенке и находиться с ним в тесном телесно-эмоциональном контакте. Доказано, что это приводит к задержке речевого развития у ребенка, физическим, когнитивным и эмоциональным отклонениям. У новорожденного полностью развиты только примитивные области мозга, отвечающие за сосание, глотание, дыхание. Области, которые отвечают за распознавание эмоций, абстрактное мышление, поведенческие реакции, речь, развиваются на протяжении первых трех лет жизни. Поэтому чем дольше мама пребывает в депрессии, тем хуже это сказывается на общем развитии ребенка.

Если вы сейчас не испытываете материнский инстинкт – это нормально, потому что его не существует, он формируется во время беременности и после родов. Однако его отсутствие не может повлиять на ваше желание стать мамой тогда, когда вы будете готовы к этой роли и ответственности.

Будьте ответственны за свое будущее и за будущее своих детей!

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