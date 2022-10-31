Менопауза: как отсрочить это состояние и помочь организму

Менопауза (климакс) – это естественная физиологическая перестройка организма женщины, а точнее процесс угасания репродуктивной функции из-за снижения работоспособности яичников и их гормонов. Период климакса у большинства женщин наступает после 45-50 лет.

Что влияет на начало менопаузы, возможно ли оттянуть этот процесс и что поможет жить полноценной жизнью? На эти и другие вопросы ответила гинеколог-эндокринолог, врач высшей категории клиники красоты и здоровья Grace Clinic Татьяна Шевчук.

Почему у кого-то менопауза наступает раньше, а у кого-то позже

Фертильность женщины, то есть способность ее организма к зачатию, связана с фолликулярным резервом яичников. Чем больше яйцеклеток и фолликулов (пузырьков, в которых "живут" яйцеклетки), тем яичники работают дольше, а менопауза наступает позже, и наоборот. У каждой женщины количество фолликулов заложено генетически, еще с эмбрионального периода – кто-то получает больший резерв, а кто-то меньший.

Есть ли "безлимитная карточка" на фолликулярный запас

Кроме генетики, на фолликулярный запас женщины влияют внешние факторы, например, токсическое воздействие (химиотерапия), механические и хирургические вмешательства на яичниках. Не следует забывать и о стрессе, который истощает яичники, ускоряет гибель яйцеклеток и наступление менопаузы, усиливает симптомы климакса и проявляется в снижении энергии и либидо, перепадах настроения, проблемах со сном, ухудшении памяти и задержке веса тела. Женщины – существа тонкой организации, поэтому многие из нас испытывают проблемы, связанные со стрессом или нарушением психологического паттерна, которые легко переходят на телесный уровень.

Где искать спасение своей женственности

Жизнь женщины делится на два принципиально разных по своей биологии периода – до и после менопаузы. До наступления климакса мы живем на фоне высокой концентрации половых гормонов, стимулирующих нашу активность, ментальные функции, жажду жизни и сексуальность. Иными словами – нашу молодость. А после наступления менопаузы наш гормональный фон уже совсем другой. Женщины находятся в состоянии дефицита половых стероидов. Как же быть энергичными, красивыми, сексуальными и реализованными? Благодаря программам антиэйджа, в основе которых лежит натуральная биоидентичная гормональная коррекция. Ведь все половые гормоны производятся в основном нашими яичниками.

Эстроген – главный женский стероид, отвечающий, прежде всего, за нашу красоту, упругость, тургор кожи и красивые волосы, настроение и женскую модель поведения, материнский инстинкт и водно-солевой обмен. Но, как ни странно, главным по количеству продукции в яичниках является вовсе не он, а тестостерон! Именно этот мужской гормон отвечает за жизненную силу, энергию, активность и харизму, когнитивные функции, физическую силу, либидо и подтянутое без отеков тело. Его продукция в 4 раза больше эстрадиола, а значит, этот гормон очень важен для женщин. Достаточное количество всех перечисленных гормонов в организме является женским эликсиром энергии и молодости.

Что делать, чтобы в период менопаузы наслаждаться жизнью и быть активной

Именно антиэйдж-терапия является современным комплексным решением по сохранению здоровья и молодости женщины. Поэтому я рекомендую принимать натуральные фитопрепараты и биоидентичные фитогормоны, например фитоэстрогены или фитотестостерон. Благодаря им можно до минимума свести симптомы менопаузального периода, поддерживая функциональную жизнь яичников. Именно поэтому направление антиэйдж-терапии больше развивают косметологи и гинекологи, ведь принцип такой терапии – это не о "выпить таблетку" или "сделать укол", а о комплексной работе с нашим организмом изнутри.

А возможно ли заранее предупредить менопаузу

Конечно. Перед приближением женщины к 45 годам следует проконсультироваться у гинеколога-эндокринолога, сдать необходимые тесты на гормоны и оценить свой эндокринный уровень. Если показатели указывают на первые симптомы менопаузы, возможно, даже неощутимые для самой женщины – самое время для простой антиэйдж-терапии. Благодаря ей можно продлить жизнь яичников. А значит, продлить свою молодость.

Татьяна Шевчук — гинеколог-эндокринолог, врач высшей категории / Фото: Grace Clinic

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