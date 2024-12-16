Менопауза: как справиться с болью во влагалище

Это относительно распространенная проблема, о которой многим стыдно говорить, но вульвовагинальная атрофия, связанная с менопаузой, – состояние, с которым можно справиться.

Издание Stylist рассказало о причинах и возможном решении этой щекотливой проблемы.

Начало боли

У многих это состояние и симптомы начинаются где-то в 50 лет, когда вдруг начинает болеть влагалище. Все может начаться после того, как вы пережили перименопаузу с непредсказуемыми менструациями и перепадами настроения. Может быть так, что через год после последней менструации менопауза "вознаградит" вас потливыми ночами, приливами, покраснением лица и парализующей тревогой, даже если вы занимаетесь обычными делами. И когда кажется, что это конец, здоровье может подготовить новый неприятный сюрприз.

А потом наступает момент, когда вы не можете сесть из-за жгучей боли во влагалище. На вульве и внутренней части бедер также может ощущаться жжение. Многие женщины отказываются от джинсов в пользу леггинсов и испытывают максимальный дискомфорт во время сидения. И к сожалению, большому количеству женщин стыдно признаться близким по этой проблеме.

Что вызывает боль во влагалище

Исследуя собственные симптомы, скорее всего вы узнаете такой диагноз как вульвовагинальная атрофия. Потеря эстрогена при менопаузе вызывает ряд изменений в теле. Слизистая влагалища становится более тонкой, сухой и менее эластичной. Чувство жжения, дискомфорта и даже боли могут оказать серьезное влияние на качество жизни.

Оказівается до 70% женщин в период менопаузы, сталкиваются с подобными симптомами. Однако только 7% медицинских работников спрашивают об этих проблемах на консультациях. Не стоит стесняться врача и что-то от него скрывать, а сразу рассказывайте о том, что вызывает дискомфорт.

Почему об этом так мало говорят

Состояние часто называют "урогенитальной атрофией" или "мочеполовым синдромом менопаузы". Эти термины звучат сложно и научно, но мало кто из женщин слышит о них до появления симптомов. Наша культура также виновата в умалчивании этих проблем, ведь общество привыкло игнорировать этот период женской жизни.

Влияние на жизнь

У симптомов могут быть глубокие психологические последствия. Депрессия, тревога и снижение самооценки становятся спутниками многих женщин. Это может повлиять на отношения с партнерами, а также на возможность заниматься любимыми делами. Такие симптомы, как жжение или невозможность носить облегающую одежду, могут серьезно ограничить обычную жизнь.

Как справиться с влагалищной болью

Эстрогенные кремы. Кремы с эстрогеном для местного применения могут значительно улучшить состояние. За определенный период использования вы сможете снова носить джинсы и наслаждаться комфортом в повседневной жизни.

Высокотехнологичные методы лечения. Среди таких методов – O-Shot (инъекции плазмы, обогащенной тромбоцитами) или радиочастотный микронидлинг, которые стимулируют регенерацию тканей и усиливают кровообращение.

Травы для поддержания тканей. Рекомендуются корень алтея, красный клевер и бархатцы для увлажнения тканей. А травы, например ботвы овса и ромашка, помогают снизить уровень стресса.

Регулярная сексуальная активность. Секс может улучшить приток крови к тканям и помочь сберечь их эластичность. Для тех, кто сталкивается с болью, альтернативой могут стать расширители влагалища или консультации со специалистом.

Менопауза не должна означать потерю комфорта и качества жизни. Если вы сталкиваетесь с подобными симптомами, не стесняйтесь обращаться к врачу. Это состояние не должно оставлять вас с чувством безысходности. Помощь существует и женщинам не следует мириться с дискомфортом.

Открытый разговор об этих симптомах может изменить жизнь многих. Если вам некомфортно говорить об этом, помните, что вы не одиноки – миллионы женщин проходят через то же самое. Знайте, что вагинальная боль не должна стать вашей судьбой, её можно предотвратить.

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