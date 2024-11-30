Менопауза: как защитить сердце в сложный период

Менопауза – естественный этап в жизни каждой женщины, сопровождающийся прекращением менструальных циклов. Однако изменения, происходящие в организме в этот период, могут иметь не только очевидные симптомы, как приливы или нарушения сна, но и значительно более глубокие, в частности влияние на сердечно-сосудистую систему.

Издание Medical News Today рассказало, что болезни сердца убивают больше женщин, чем все формы рака вместе взятые. Более того, риск сердечных заболеваний у женщин может существенно возрасти в перименопаузе (периоде, предшествующем менопаузе) и после нее.

Как меняется организм в период менопаузы

Менопауза – это завершение менструации, обычно наступающее в среднем в возрасте 52 лет. Она делится на несколько этапов:

Перименопауза: начинается за несколько лет до последней менструации, когда уровень гормонов начинает постепенно снижаться. Менопауза: подтверждается, если менструация отсутствует в течение 12 месяцев. Постменопауза: период после менопаузы, когда организм адаптируется к новому гормональному балансу.

В это время женщины могут сталкиваться с такими симптомами: приливы, ночная потливость, сухость влагалища, снижение либидо, ломкость ногтей, утончение волос, а также эмоциональные колебания. Все это – следствие снижения уровня эстрогена и прогестерона.

Роль эстрогена в защите сердца

Эстроген является естественным защитником сердечно-сосудистой системы женщин. До менопаузы благодаря высокому уровню этого гормона риск сердечных заболеваний у женщин значительно ниже, чем у мужчин. Но после падения уровня эстрогена ситуация меняется.

Эстроген выполняет несколько важных функций:

Расширяет кровеносные сосуды, способствует эластичности тканей.

Оказывает противовоспалительное действие, снижает риск образования атеросклеротических бляшек.

Помогает поддерживать нормальный уровень хорошего холестерина.

Когда уровень эстрогена снижается, риск сердечных заболеваний значительно возрастает.

Риски для сердца в период менопаузы

Снижение уровня эстрогена влияет на ряд сердечно-сосудистых показателей:

Повышение артериального давления.

Рост уровня "плохого" холестерина и накопление атеросклеротических бляшек.

Увеличение висцерального жира, что повышает риск воспаления и инсулинорезистентности.

Изменения частоты сердечных сокращений и вариабельности сердечного ритма.

У женщин, перенесших раннюю менопаузу (до 40 лет), риски сердечных заболеваний еще выше.

Как поддерживать здоровье сердца

Существует три основных подхода для минимизации риска сердечных заболеваний в период менопаузы:

Здоровый образ жизни

Физическая активность: регулярные тренировки укрепляют сердце и сосуды.

Сбалансированное питание: рекомендованная зеленая средиземноморская диета с рыбой, овощами, цельнозерновыми продуктами и минимумом животных жиров.

Отказ от вредных привычек: курение и чрезмерное употребление алкоголя повышают риски.

Заместительная гормональная терапия

Гормональная терапия, начатая в первые 10 лет после менопаузы, может снизить риск сердечных заболеваний. Трансдермальный эстроген (гели, пластыри) показал лучшие результаты, чем оральный, однако они требует внимательного подхода для снижения риска развития рака эндометрия.

Контроль состояния здоровья.

Регулярные обследования, контроль уровня холестерина, артериального давления и глюкозы помогут вовремя выявлять потенциальные риски.

Менопауза – сложный период, но в то же время возможность позаботиться о себе. Здоровый образ жизни, сбалансированное питание и своевременное обращение к врачу помогут сохранить здоровье сердца и улучшить качество жизни. Хотя риски сердечно-сосудистых заболеваний возрастают с наступлением менопаузы, своевременные меры позволяют успешно предотвращать их развитие.

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