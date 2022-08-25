Менструальная чаша: что нужно знать

Перед началом применения менструальной чаши нужно посетить гинеколога, чтобы исключить противопоказания и определить высоту шейки матки.

Первая менструальная чаша была запатентована еще в 1867 году. Но даже спустя более 150 лет немногие женщины готовы ее использовать. Тема обросла страшилками и мифами, от которых пора избавиться.

О безопасности менструальной чаши и правилах ее использования, рассказала врач акушер-гинеколог в кинике ISIDA Нежинская Юлия Николаевна.

Менструальная чаша, капа или колпачок – это гигиеническое средство, которое вводится во влагалище при менструации. Выполнена она из термопластичного эластомера. Благодаря гипоаллергенности и высокой эластичности, она легко вводится во влагалище и выводится из него.

Менструальная чаша не впитывает кровь, как прокладки или тампоны, а собирает ее – от 10 до 38 мл в зависимости от размера.

Размер имеет значение

Размер чаши зависит от объема менструальной крови, высоты шейки матки и состояния мышц влагалища.

Если у вас необильные месячные, низкая или средняя высота шейки матки и вы не рожали ребенка, вам подойдет мягкая менструальная чаша в размере S. При высокой шейке матки и обильных месячных – М или L. Определить высоту шейки матки быстро и безболезненно можно на консультации у акушера-гинеколога.

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После родов рекомендуется использовать чашу больше на размер, поскольку мышцы влагалища становятся менее эластичными. Но женщина может выполнять упражнения Кегеля, постепенно их укрепляя.

При обильных месячных и отсутствии родов, можно использовать чашу в размере S, но менять ее каждые 4 часа. Производители менструальных чаш советуют извлекать их раз в 12 часов. Я советую делать это каждые 6-8 часов.

Практика решает

Первые попытки установить чашу могут увенчаться разочарованием, и это нормально. Вам необходимо научиться правильно ее складывать и вводить. Лучше всего делать это стоя или сидя. Не вводите чашу впопыхах – расслабьте тазовые мышцы, примите удобное положение тела. После установки чаши я советую походить с ней, посидеть – понаблюдать за своими ощущениями. При наличии дискомфорта извлеките чашу, передохните и попробуйте еще раз. Правильно введенная менструальная чаша не трет и ничего не сдавливает внутри – она неощутима.

После нескольких использований процесс установки чаши будет занимать 1-2 минуты.

Безопасность и опасность менструальной чаши

Капа не повышает риск развития молочницы и цистита, не травмирует матку, не застревает в вагинальном канале. Каждая чаша имеет хвостик или кольцо, потянув за которые, вы сможете ее извлечь. Главное – расслабить мышцы тазового дна.

Также с менструальной чашей можно плавать и принимать ванну.

Достать переполненную чашу легче, чем полупустую. Единственный минус такой ситуации – протекание.

В 2015 году был зарегистрирован случай развития синдрома токсического шока (СТШ) у женщины, которая пользовалась менструальной чашей. То есть риск возникновения СТШ существует, но он невысокий. Шанс получить СТШ при использовании тампонов выше.

Экологичность

Менструальная чаша не накапливает неприятный запах, вмещает больше менструальной жидкости, чем прокладки или тампоны. Чаша – от 10 до 38 мл, тампон – от 5 до 15 мл. Также она экологичная – вы избавляетесь только от менструальной крови, повторно используя капу каждый месяц. А вот от прокладок и тампонов, которые разлагаются десятилетиями и то не до конца, – в ходе каждой менструации.

Одну менструальную чашу можно использовать около 10 лет.

Гигиеническая обработка

Новую менструальную чашу перед первым и каждым последующим использованием необходимо прокипятить. Первый раз на протяжении 15-20 минут, затем – на протяжении 2-3 минут.

После извлечения из влагалища чашу моют проточной водой комнатной температуры или холодной. В горячей воде кровь сворачивается. Для очищения можно использовать мягкое мыло без отдушек, средство для интимной гигиены или салфетки для очищения менструальной чаши.

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Особое внимание уделяйте вентиляционным отверстиям, расположенным на ободке чаши. Там не должна скапливаться кровь, ибо это приведет к размножению плохих (патогенных) микроорганизмов.

Хранить капу нужно в специальном мешочке или контейнере в сухом и прохладном месте. Например, в комоде.

Правила введения

В раскрытом виде чаша не поместиться во влагалище, поэтому ее необходимо сложить. Самый распространенный способ – С-форма: сплюсните чашу, а затем согните ее буквой "с" так, чтобы ее края соединились.

Второй вариант – бутон: загните внутрь один край чаши по направлению к центру, после плотно сожмите чашу с обеих сторон, чтобы согнутый край оказался зажатым внутри.

Вводить чашу лучше всего в ванной комнате, предварительно приняв гигиенический душ и вымыв руки с мылом. Чаша должна быть чистой.

Правила выведения

Выводить менструальную чашу необходимо неспешно и аккуратно. Удобнее всего это сделать в душе, но и в общественном туалете несложно.

Если вы пользуетесь чашей дома, можете повторно вводить одну и ту же чашу после гигиенической обработки. В общественном месте я советую пользоваться заранее подготовленной и чистой запасной чашей.

Противопоказания

Не рекомендуется пользоваться менструальной чашей:

в послеродовой период;

при молочнице, цистите и других воспалительных заболеваниях (сначала лечим болезни);

при эрозии шейки матки и дисплазии шейки матки;

после хирургического вмешательства на шейке матки;

при запущенных формах варикозной болезни;

при опущении стенок влагалища;

при онкологических заболеваниях;

при наличии дискомфорта после введения чаши.

Перед началом применения менструальной чаши я рекомендую посетить гинеколога, чтобы исключить противопоказания и определить высоту шейки матки. Так вам будет гораздо спокойнее и проще подобрать чашу.

Позаботьтесь о себе и своем женском здоровье!

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