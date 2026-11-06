Менструация стала слишком обильной: тревожные признаки, которые нельзя игнорировать

Месячные стали слишком обильными / © Credits

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Менструальный цикл может изменяться под воздействием различных факторов, а интенсивность кровотечения не обязательно одинакова каждый месяц. Однако есть симптомы, которые не стоит списывать на стресс, усталость или гормональные колебания.

Гинеколог Анна Патей обратила внимание на три так называемых «красных флага», которые могут свидетельствовать об аномальном маточном кровотечении. Важно знать о них, чтобы вовремя обратиться к врачу и не откладывать заботу о собственном здоровье.

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Прокладку или тампон приходится менять каждый час

Если менструация стала настолько обильной, что вам приходится полностью менять промокшую прокладку или тампон каждый час в течение нескольких часов подряд, это повод для беспокойства.

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Очень важно обратить внимание на ситуацию, если раньше менструации были значительно более скудными, а теперь кровопотеря заметно увеличилась. Кроме того, чрезмерное кровотечение может приводить к дефициту железа и анемии, которые сопровождаются слабостью, усталостью, головокружением и одышкой.

Появились необычно крупные сгустки крови

Небольшие сгустки во время менструации могут быть нормальным явлением. Однако если их стало значительно больше, они заметно увеличились или раньше такого не наблюдалось, стоит обратить на это внимание.

Должно насторожить сочетание крупных сгустков с очень обильным кровотечением, мешающим вести привычный образ жизни. Поэтому не пытайтесь самостоятельно определить причину, ориентируясь только на вид выделений. Обратитесь к врачу, чтобы он оценил симптомы, особенности цикла и, при необходимости, назначил дополнительные обследования.

Кровавые выделения появляются между месячными или после секса

Если кровотечение возникает вне обычного периода менструации или после полового акта, это также повод записаться на прием к гинекологу. Причины могут быть различными:

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гормональные изменения

полипы эндометрия

изменения шейки матки

инфекции и другие состояния.

Иногда такие выделения не свидетельствуют о серьезной проблеме, однако выяснить это можно только после медицинского обследования. Если существует вероятность беременности, об этом также следует сообщить врачу, ведь кровотечение во время беременности требует особого внимания.

Почему возникает аномальное маточное кровотечение

Причин может быть немало, в том числе:

гормональные нарушения

полипы эндометрия или миомы матки

нарушения свертываемости крови

некоторые лекарства и средства контрацепции

изменения, связанные с беременностью

другие гинекологические состояния

Именно поэтому не стоит самостоятельно ставить себе диагноз или ждать, пока симптомы исчезнут. В зависимости от ситуации врач может порекомендовать сдать анализы крови, сделать тест на беременность, пройти УЗИ или другие обследования.

Менструация не должна превращаться в испытание, которое приходится терпеть каждый месяц. Если кровотечение стало необычно обильным, появились крупные сгустки или кровянистые выделения между месячными или после секса, не откладывайте консультацию у гинеколога.

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