Мифы беременных: акушер-гинеколог развенчивает шесть самых популярных

Ведущая 1+1 Наталья Островская готовится впервые стать мамой, а еще делает полезное дело и продолжает рассказывать о распространенных мифах и предрассудках во время беременности и делиться ценными рекомендациями от врачей в программе "Беременная в ТСН".

В новом выпуске Наталья поговорила о мифах, о которых каждая беременная женщина вероятно слышала неоднократно. Развенчивали эти мифы акушер-гинеколог Виктор Ошовский и гинеоклог Татьяна Пошивайло.

Ведущая Наталья Островская, акушер-гинеколог Виктор Ошовский и гинеколог Татьяна Пошивайло

Миф 1

Действительно ли ребенок женского пола "ворует" красоту матери

Это очень популярный миф, если вы были беременны, вероятно слышали, что женщина, которая выглядит не очень хорошо во время беременности, вероятно носит под сердцем именно девочку. Однако доктор Ошовский опроверг этот миф.

"По моему субъективному мнению беременная женщина является самым красивым существом во вселенной и именно этот период подчеркивает те черты, которые раньше были не заметны. Есть разные предрассудки, приятные и странные, я бы отнес это ко второму. Не надо дискредитировать внутриутробного обитателя такими скажем так подозрениями".

Татьяна Пошивайло тоже не подтвердила этот миф. "Как мама троих детей – двух сыновей и дочери, я тоже не подтверждаю на себе эту версию. Думаю этот предрассудок касается тех времен, когда возможно было недостаточное питание, чего-то не хватало организму женщины. Токсикоз возникает чаще у женщин, беременных девочками. Однако это очень индивидуально и не является массовым явлением.

Наталья Островская

Миф 2

По форме живота беременной можно определить пол ребенка

"Ленегды и народные мифы – это красиво, мы имеем право это знать, но это не должно быть в основе тех процессов, которые достаточно хорошо изучены. Нет, по форме живота мы не можем определить пол", — ответил врач Ошовский. Форма живота беременной зависит от многих факторов – телосложения, положения ребенка в утробе, количества околоплодной жидкости и даже формы матки женщины", - отмечает врач Ошовский.

Миф 3

УЗИ вредит ребенку

"В течение 30 лет использования УЗИ в мире у нас нет никаких практических или теоретических оснований думать о вреде этого метода. УЗИ нужно делать по показаниям, на хорошем оборудовании, у врача, который владеет методологией, это должно проводиться в правильные сроки – тогда проблем не будет", - рассказал господин Ошовский.

Наталья Островская / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Миф 4

Во время беременности нельзя вязать

Отвечая на этот вопрос Татьяна сказала, что раньше действительно запрещалось вязать, шить, потому что считалось, что ребенок запутается в пуповину. "Здесь срабатывает вера, если вы в это не верите, то так может произойти, а если нет, то нет". А вот врач Ошовский советует беременным обращаться по любым вопросам и в частности таким вот мифам, к своим врачам. "Я прошу своих пациенток пообещать мне, что если у них возникают какие-то вопросы, приходить с ними ко мне. Потому что, к сожалению, интернет является худшим источником информации о беременности, который в подавляющем большинстве случаев будет вредить, чем нести какую-либо пользу".

Наталья Островская

Миф 5

Нельзя стричь и окрашивать волосы

"По поводу окраски волос, то современные красители являются, как правило, достаточно безопасными. Тем не менее универсальным советом для всех девушек, которые находятся на этапе планирования беременности, с той точки, когда вы начинаете жить открыто половой жизнью, а ведь в каком-то цикле можете быть беременной, вы должны минимизировать все потенциальное влияние всех возможных химических факторов. Сюда входит и косметика, и бытовая химия. Это особенно важно на этапе эмбрионального периода – первые десять недель беременности. Поэтому подождать с окраской волос в этот период целесообразно", - говорит врач Ошовский.

Миф 6

Родить нужно до 30 лет

"Рожать нужно тогда, когда родители к этому готовы. Морально, психологически, материально и физиологически. С рождением ребенка все только начинается. И если родители не готовы, не имеют достаточного запаса любви, терпения, энергии, которая нужна для того, чтобы вырастить ребенка, можно очень сильно навредить. Если посмотреть с другой стороны, то действительно чем младшая женщина, тем больше мы ожидаем качества от ее яйцеклеток. Простыми словами девушке, которой 30 лет, ее яйцеклеткам 30 лет и 9 месяцев, а это значит, что весь опыт, положительный и отрицательный в течение жизни, отразился на этих клетках. После 35 лет существенно повышается шанс рождения детей с хромосомными аномалиями за счет поражения яйцеклеток, частота акушерских осложнений, как правило связанных с качеством плаценты, когда она закладывается, поэтому, чтобы выносить физиологическую беременность и родить естественным путем ребенка, желательно попасть в период 18-35 лет. Этот возраст имеет наименьшее количество известных факторов риска. Тем не менее и после 35 лет в большинстве случаев будут рождаться здоровые дети, но такие беременности требуют больше внимания", — рассказал врач Ошовский.

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