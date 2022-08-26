Миома матки: симптомы, причины, лечение

Миому матки диагностируют у 60-65% женщин. Заболевание может нарушать менструальный цикл, приводить к маточным кровотечениям, бесплодию или невынашиванию беременности.

О том, необходимо ли миому матки лечить и какими симптомами проявляется заболевание, рассказал врач гинеколог-эндокринолог, акушер-гинеколог в клинике R+ Medical Network Сапожак Инна.

Расположение миомы

Миома матки – это доброкачественная опухоль, которая располагается:

в теле матки;

на поверхности матки;

в шейке матки или перешейке;

в стенке матки;

между широкими связками матки.

Узел может быть один или несколько, разных размеров с разным расположение.

В чем опасность миомы?

Узлы, располагающиеся в матке, могут деформировать полость матки, мешая эмбриону прикрепиться к ее внутренней стенке. Также такой узел может мешать уже прикрепившемуся эмбриону развиваться – во время беременности узел растет вместе с маткой и постепенно уменьшает пространство для плода. Миоматозные узлы чувствительны к половым гормонам, в том числе к прогестерону, выработка которого при беременности увеличивается.

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У небеременной женщины подслизистая миома матки, находящаяся в полости матки, может "родиться", то есть выпасть из полости матки в шейку или во влагалище. При этом у женщины возникает сильная боль или маточное кровотечение. Наружный узел матки на тонкой ножке может перекрутиться и тоже вызвать выраженную боль внизу живота. В обоих случаях без хирургической помощи не обойтись.

Однако миома матки не всегда мешает женщине забеременеть, выносить и родить ребенка. Лечения не требуют небольшие миоматозные узлы, которые не деформируют полость матки, не вызывают боль или маточное кровотечение и не растут стремительно.

Признаки миомы матки

В 70% случаев миома матки развивается бессимптомно и обнаруживается случайно. Но иногда она проявляется следующими симптомами:

продолжительными месячными – 9 дней и дольше;

обильными менструальными выделениями – женщина меняет прокладку каждые 2 часа или просыпается ночью, чтобы сменить прокладку;

ноющими или тянущими болями внизу живота, отдающими в поясницу, крестец или в ноги;

учащенным мочеиспусканием;

запорами.

Если у вас появились такие симптомы, не откладывайте визит к гинекологу.

Лечение и профилактика миомы

Профилактика возникновения осложнений миомы матки заключается в ежегодном гинекологическом осмотре. Это позволит врачу понаблюдать за ростом узлов, назначить соответствующее гормональное дообследование или при необходимости их удалить.

Когда удаляют матку или миоматозный узел?

При наличии боли, менструальных кровотечений или других дискомфортных симптомов. Размер узла в такой ситуации не является решающим.

При невынашивании беременности, когда узел деформирует матку и мешает развитию эмбриона.

При размещении миоматозного узла в полости матки женщины, которая планирует беременность. Узел удаляют, чтобы избежать вероятной потери ребенка и снизить риск возникновения послеродового кровотечения.

При наличии быстрорастущей миомы, когда опухоль увеличивается на 4-5 недель за 1 год.

При наличии миомы матки на тонкой ножке – она может перекрутиться.

При сдавливании узлом рядом находящихся органов, поскольку опухоль нарушает их функцию. Например, если узел сдавливает прямую кишку, возникают запоры.

Существует много видов оперативного лечения. При органосохраняющей операции матка остается, удаляется только опухоль. Такая операция называется консервативная миомэктомия. В некоторых случаях проводится эмболизация маточных артерий. При эмболизации врач делает прокол бедренной артерии в верхней части бедра. Затем через этот прокол в сосуды, питающие миому, вводит эмболизирующий препарат. Это могут быть эмболы-шарики или гель, который блокирует движение крови в сосуде. Кровоток узла останавливается, и узел рассасывается. Операция проводится под местной анестезией. Эффективность эмболизации маточных артерий составляет 94-96%.

Удаление матки при миоме – гистерэктомия – показано при:

сильном опущении или выпадении матки;

при наличии множественных больших узлов;

при наличии сопутствующей патологии яичников и др.

Миома матки не рассасывается при приеме лекарственных трав, соблюдении диеты, применении массажа. Поэтому я советую не тратить время на методы лечения с недоказанной эффективностью и блокировать боль обезболивающими препаратами, которые не устраняют проблему.

Если у вас обнаружили миому матки, не расстраивайтесь. Главное – найти врача, которому вы сможете довериться. Метод лечения зависит от вашего возраста, состояния здоровья, количества узлов, их расположения. И выбирается в индивидуальном порядке лечащим врачом. При наличии таких симптомов миомы матки, как кровотечения, сильная боль, запоры, учащенное мочеиспускание, проводится операция. Только так можно устранить эти симптомы и повысить качество жизни женщины.

Не откладывайте визит к врачу и берегите себя!

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