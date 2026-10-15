Могут ли исчезнуть месячные из-за стресса: рассказывает гинеколог

Могут ли месячные прекратиться из-за стресса? / © Credits

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Задержка менструации после напряженного периода — ситуация, с которой сталкиваются многие женщины. Эмоциональное истощение, тревога и длительный стресс действительно могут влиять на гормональную систему, регулирующую цикл. Однако не каждую задержку стоит списывать на переживания, иногда за ней стоят другие причины, требующие внимания, об этом рассказала гинеколог Неля Малиновская.

Стресс влияет на менструальный цикл

Сильный или длительный стресс может нарушать работу гормональной системы, регулирующей овуляцию. Вследствие этого овуляция может наступить позже, чем обычно, или временно не наступить вовсе. В результате менструация задерживается, а иногда может отсутствовать в течение определенного времени.

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Однако стресс — лишь одна из возможных причин нарушения цикла. На него также могут влиять:

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беременность

значительные изменения массы тела

чрезмерные физические нагрузки

синдром поликистозных яичников

нарушения функции щитовидной железы и другие состояния

Что делать, если месячные не начались вовремя

Первый шаг при задержке — исключить беременность, если она возможна. Если тест отрицательный, но менструация не начинается, цикл продолжает нарушаться или месячные отсутствуют, стоит обратиться к гинекологу. Не следует автоматически списывать все изменения на стресс, даже если в последнее время было много поводов для волнения.

Да, стресс действительно может влиять на менструальный цикл и вызывать задержку или временное отсутствие месячных. Однако важно не игнорировать изменения и не заниматься самодиагностикой. Если цикл нарушился, лучше выяснить причину вместе с врачом, а не ждать, пока всё пройдет само собой.

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