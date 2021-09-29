Секс, молочница, контрацепция, стресс: гинеколог рассказал о причинах цистита

Тот, кто болел циститом, никогда не забудет ужасное жжение, боли внизу живота и частое мочеиспускание. По статистике, хоть раз в жизни цистит переживали 60% взрослых женщин, а у 10% женщин цистит бывает каждый год. Одни женщины пытаются сами как-то преодолеть проблему, другие - идут к урологу

Но в подобной ситуации кроме консультации уролога очень важна помощь гинеколога. Почему? Об этом рассказал гинеколог высшей категории Руслана Волк — руководитель житомирской клиники "Частная медицинская практика Русланы Волк".

Почему у женщин цистит встречается чаще, чем у мужчин?

У женщин цистит встречается чаще, чем у мужчин, потому что мочеиспускательный канал у женщин шире и короче, чем у сильного пола, и инфекция легко может попасть в мочевой пузырь. В 70-90% случаев возбудителем острого цистита является кишечная палочка, в 5-15% — золотистый стафилококк. Может быть энтерококковая инфекция, протеус мирабилис, клебсиеллу. А бывает так, что цистит возникает без бактериальной инфекции, он называется интерстициальный цистит. В таком случае у женщин оказывается воспаление мочевого пузыря, а при сдаче анализов инфекции не выявляются.

Также читайте Цистит и мочекаменная болезнь: простые правила профилактики

Причиной возникновения цистита могут быть некоторые химические вещества, например, входящие в состав пены, бомб для ванн, гигиенических гелей и тому подобное. От них в уретре возникает реакция по типу аллергической, а затем развивается воспаление мочеиспускательного канала и мочевого пузыря.

Кроме того, воспаление мочевого пузыря может случиться из-за половой жизни, чаще в ее начале. Ведь происходит механическое раздражение уретры, изменение тонуса мышц тазового дна, застой крови в нижней трети уретры, что увеличивает риск ее травмы.

Когда необходимо менять метод контрацепции?

Гинекологи из своей практики знают, что после секса у женщин нередко возникают различные воспаления, в том числе 60% всех инфекций мочеполовых путей возникают именно после полового акта. При сексе чаще трех раз в неделю риск инфекции мочевых путей в три раза выше, чем если бы секса не было. Использование спермицидов (вагинальные таблетки или желе) для контрацепции тоже не лучший вариант: их активные компоненты уменьшают количество полезных лактобацилл и меняют pH влагалища, позволяя бактериям проникать в уретру. Поскольку спермициды известны как провоцирующие цистит, то для профилактики повторных воспалений может потребоваться изменение метода контрацепции. На приеме гинеколог также может определить расположение уретры и дать рекомендации, каких поз во время секса лучше избегать, чтобы не травмировать ее.

Почему цистит бывает за неделю до менструации?

Гинекологи отмечают, что значительную роль играет гормональный баланс: есть данные, что у 10-15% женщин цистит возникает за неделю до менструации. Из-за изменений уровня эстрогенов определенный вид лейкоцитов в мочевом пузыре высвобождает вещества, способствующие воспалению. Эстрогены влияют и на образование защитного слоя из мукополисахаридов на поверхности эпителия, который препятствует прикреплению бактерий. Мало эстрогенов — мало веществ для противодействия инфекции. Врач-гинеколог поможет пациентке достичь нормального уровня эстрогенов.

Цистит и молочница

Также читайте 7 повседневных привычек, которые приводят к молочнице

Еще один фактор риска — нарушение экосистемы влагалища. Например, прием антибиотиков может вызвать рост грибков и появление молочницы, а после использования противогрибковых препаратов снова сдвигается равновесие, и это может спровоцировать повторный цистит. Иногда его причиной становится грибок кандида, который вызывает молочницу.

Избегайте стресса

Кроме того, стресс повышает уязвимость к воспалению мочевого пузыря. Эмоциональное напряжение активирует выработку одного из гормонов гипоталамуса (кортиколиберина) и высвобождение биологически активных веществ, отвечающих за воспаления. Доказано, что стресс повышает склонность к воспалению мочевого пузыря.

Анатомические аномалии женщины способствуют возникновению цистита

Другой важный момент — врожденные анатомические аномалии. Если выход из уретры расположен низко, то есть близко ко влагалищу, во время секса уретра может зиять и становиться входными воротами для бактерий. Похожая ситуация бывает при повышенной подвижности уретры, когда она смещается во влагалище при определенных положениях тела. Наконец, на устойчивость к циститу влияет и наследственность. Мочевые пути изнутри выстланы слоем клеток, вырабатывающих защитные вещества (протеогликаны и гликозаминогликаны), которые мешают проникновению клеток. Если есть генетический дефект в синтезе этих веществ, то бактерии проникают в ткани быстрее и провоцируют воспаление.

Как лечиться?

При первой стадии инфекционного заболевания (неосложненном цистите) чаще всего назначают немедикаментозное лечение. Оно включает в себя соблюдение диеты с исключением соленой, копченой и острой пищи или фитотерапию. Если говорить о медикаментах, то основной группой лекарственных препаратов являются антибиотики. Врач подбирает препарат в зависимости от этиологии цистита и вашей переносимости и чувствительности к тому или иному действующему веществу. Также могут быть назначены противовоспалительные, обезболивающие или антисептические медикаменты.

Кроме антибиотиков врач может рекомендовать нормализовать тонус мышц тазового дна (для этого подойдут упражнения Кегеля) и определить уровень эстрогенов: если он будет низким, возможно, потребуется заместительная терапия.

Нужно знать, что самолечение может только ухудшить ситуацию, потому что без консультации врача пациентка не знает, в каких дозах принимать лекарства и сколько времени нужно на лечение, а если болезни не полностью вылечить, а только немного "прибить" лекарством, то она из острой формы перейдет в хроническую. Тогда болезнь будет периодически проявляться и раздражать женщину, но вылечить ее будет уже гораздо сложнее и дороже, чем в остром периоде.

Читайте также: Цистит : виды, осложнения лечение и профилактика

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку