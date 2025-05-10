Может ли эндометриоз стать причиной появления рака яичников / © Credits

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Одна из самых масштабных работ по этой теме, недавно опубликованная в журнале JAMA, поставила этот вопрос в центр обсуждения. Но не паникуйте и разберемся, что означают эти данные, как они влияют на реальную жизнь и что нужно знать каждой женщине.

Что показало исследование

У женщин с диагнозом эндометриоза значительно повышен риск развития рака яичников — в 9,7 раза выше, чем у тех, кто не имел этого диагноза. В случаях тяжелых форм заболевания — например, эндометриомы яичников или глубокого инфильтративного эндометриоза — риск был еще больше. В частности, существует связь с раком яичников I типа, который обычно развивается медленнее, но в то же время более сложна в диагностике на ранних стадиях.

Почему это не должно вызывать панику

Однако нельзя однозначно утверждать, что эндометриоз вызывает рак яичников. Речь идет только об ассоциации, а не о причинно-следственной связи. Средний риск рака яичников у женщин в течение жизни составляет около 1,2%. У женщин с тяжелым эндометриозом риск может возрасти до 4–11% в зависимости от формы заболевания. Главное, даже по самым высоким оценкам, вероятность остается достаточно низкой.

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Кто в зоне повышенного риска

Не любая женщина с эндометриозом попадает в группу риска. Особое внимание следует обратить тем, у кого:

Диагностированные эндометриомы яичников

Выявлен глубокий инфильтративный эндометриоз.

Есть генетическая предрасположенность к онкологии (например, мутации BRCA½)

Что делать женщинам с эндометриозом

Регулярные обследования : ежегодный осмотр у гинеколога, УЗИ органов малого таза и внимание к изменениям в цикле или самочувствии — ключ к раннему выявлению потенциальных проблем.

Профилактика и здоровый образ жизни:

Прием оральных контрацептивов (по рекомендации врача) может снизить риск рака яичников. Сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки Избегание курения Контроль веса

Генетическое консультирование: женщинам с семейной историей онкологии следует проконсультироваться с онкогинекологом или генетиком.

Оперативное лечение: в редких случаях, когда риск высок, могут рассматриваться профилактические вмешательства, например удаление яичников или маточных труб, но это очень индивидуальное решение.

Абсолютный риск остается небольшим даже среди женщин с эндометриозом. Да, он растет, но паниковать не стоит. Ключ — в осведомленности и активном подходе к своему здоровью.

Что важно помнить

Эндометриоз может быть связан с повышенным риском определенных типов рака яичников, но это не повод для паники.

Риск остается низким даже среди женщин с тяжелыми формами эндометриоза.

Внимание к собственному телу, регулярные визиты к врачу, здоровый образ жизни — лучшая защита.

Не игнорируйте симптомы: длительная боль в животе, вздутие, нерегулярные кровотечения или усталость — это сигнал к обращению к врачу.

Проинформированная женщина — это женщина, которая контролирует ситуацию. Заботьтесь о себе, ведь вы этого достойны.