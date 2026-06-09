Можно ли набрать вес после первого секса: рассказал гинеколог

Можно ли набрать вес после первого секса / © www.credits

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Первый сексуальный опыт — это не только новый этап в отношениях, но и серьезное событие для организма. Даже если эмоции положительные, тело воспринимает любые значительные изменения как адаптационный процесс. Именно поэтому после начала половой жизни некоторые женщины могут замечать колебания веса, отеки или изменения контуров тела.

По словам гинеколога Александра Попкова, это объясняется рядом физиологических процессов, которые могут совпадать во времени и влиять на самочувствие и внешний вид.

Гормоны

Любое значимое жизненное событие сопровождается гормональными изменениями. Первый сексуальный опыт не является исключением. Во время стресса, даже положительного, в организме повышается уровень кортизола. Этот гормон влияет на обмен веществ, аппетит и способность организма задерживать жидкость. У некоторых людей он также может способствовать временным изменениям в распределении жировой ткани, особенно в области живота и бедер.

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Важно понимать, что такие изменения не означают, что организм начал накапливать жир из-за самого факта сексуальной жизни. Чаще всего речь идет о кратковременной адаптации к новым условиям.

Контрацепция

Еще один момент, о котором часто забывают, — начало приема гормональных контрацептивов. Для многих женщин оно происходит именно после начала половой жизни.

Комбинированные оральные контрацептивы не вызывают значительного набора жировой массы у большинства женщин. Однако в начале приема возможны задержка жидкости, ощущение отечности и колебания аппетита. Именно эти факторы иногда создают впечатление резкого набора веса. В большинстве случаев организм адаптируется в течение нескольких месяцев.

Микробиом

Ученые все больше говорят о роли микробиома в регуляции обмена веществ. Интимная близость сопровождается обменом микроорганизмами между партнерами, а это может влиять на баланс микрофлоры.

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Хотя прямая связь между началом сексуальной жизни и набором веса через изменения микробиома еще изучается, все же состояние микрофлоры действительно связано с процессами метаболизма, пищеварения, даже регуляцией аппетита.

Сон

Иногда ответ оказывается проще, чем кажется. Новые отношения, эмоции, поздние разговоры до утра и изменение привычного режима могут влиять на качество и продолжительность сна.

Известно, что даже незначительное сокращение сна способно повышать уровень грелина — гормона, который стимулирует чувство голода. Одновременно снижается выработка лептина, который отвечает за ощущение сытости. В результате человек может чаще хотеть есть и бессознательно увеличивать калорийность рациона.

Именно поэтому у изменения веса после начала отношений иногда есть больше общего с новым образом жизни, чем с самим сексом.

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Небольшая прибавка веса после начала сексуальной жизни не является мифом, но и не стоит воспринимать ее как закономерность. Чаще всего это результат сочетания нескольких факторов. Главное — не спешить с жесткими диетами и не винить себя за несколько лишних килограммов. В большинстве случаев организм просто проходит период адаптации. А лучшее, что можно сделать для себя в это время, — дать телу возможность спокойно привыкнуть к изменениям и прислушиваться к его потребностям.

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