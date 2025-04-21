Мучительная менструация: когда нужно пить обезболивающее / © www.credits

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Специально для страницы dialoghub_ua врач Наталья Лелюх рассказала, что боли во время менструации не нужно терпеть — современная медицина предлагает эффективные и безопасные способы борьбы с ним.

Почему возникает менструальная боль

Основной причиной боли во время месячных является повышенный уровень простагландинов — биологически активных веществ, стимулирующих сокращение матки. У молодых девушек и подростков эти вещества могут производиться в избыточном количестве, что приводит к спазмам, боли внизу живота, а иногда и к тошноте, головной боли и слабости.

Высокий уровень простагландинов активизирует болевые рецепторы, поэтому даже незначительное сокращение матки может вызвать сильную боль. Важно понимать: чем раньше начать действовать, тем легче будет контролировать симптомы.

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Почему не стоит терпеть боль

Существует популярное заблуждение: пить обезболивающее только тогда, когда боль станет невыносимой. Однако врач отмечает: терпеть боль — не геройство, а ошибка, которая может привести к хронической боли, нарушению работы нервной системы и снижению качества жизни.

По словам гинеколога Натальи Лелюх, обезболивающие следует принимать сразу после появления первых симптомов — легкого дискомфорта или первых кровянистых выделений. Это позволяет блокировать действие простагландинов еще до того, как боль наберет обороты.

Какие препараты помогают

Наиболее эффективными средствами являются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).

блокируют фермент циклооксигеназу, отвечающую за выработку простагландинов;

уменьшают воспаление;

оказывают обезболивающее и жаропонижающее действие.

Важно: не путать эти препараты с но-шпой (дротаверином), действующей на гладкую мускулатуру, но не влияющей на уровень простагландинов. В некоторых случаях комбинирование дротаверина с НПВП может дать лучший эффект, но это следует обсудить с врачом.

Как правильно принимать обезболивающие

Принимать по первым признакам боли.

Не превышать рекомендуемую дозу.

Принимать после еды во избежание раздражения желудка.

Если боль не исчезает в течение нескольких циклов — обязательно обратиться к гинекологу.

Альтернативные методы облегчения боли

Физическая активность. Хотя кажется нелогичным заниматься спортом во время боли, умеренные физические нагрузки улучшают кровообращение и снижают напряжение мышц, а это помогает снизить спазмы.

Электростимуляторы TENS. Современные устройства передают электрические импульсы через электроды, прикрепленные к коже на животике. Они блокируют передачу болевых сигналов в мозг и позволяют избегать или уменьшить потребность в лекарстве.

Дыхательная практика и релаксация. Глубокое дыхание, медитация, ароматерапия могут помочь снять мышечное напряжение и уменьшить чувство тревоги, часто сопровождающей сильные боли.

Когда нужно обратиться к врачу

Если боль настолько сильна, что мешает обучению, работе или сну, не снимается обезболивающими или сопровождается обильными кровотечениями, это может являться признаком эндометриоза, фибромиомы или других гинекологических заболеваний. В таких случаях важна своевременная консультация врача.

Менструальная боль — не приговор. Он подвергается контролю, особенно если действовать своевременно и правильно. Бережное отношение к своему телу и советы медицинских специалистов помогут пережить эти дни с комфортом и без лишних страданий.