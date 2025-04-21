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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гинекология
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Время на прочтение
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Мучительная менструация: когда нужно пить обезболивающее

Менструация — это естественная часть женского цикла, однако для многих женщин и девушек она сопровождается сильной болью, дискомфортом и снижением качества жизни.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Мучительная менструация: когда нужно пить обезболивающее

Мучительная менструация: когда нужно пить обезболивающее / © www.credits

Специально для страницы dialoghub_ua врач Наталья Лелюх рассказала, что боли во время менструации не нужно терпеть — современная медицина предлагает эффективные и безопасные способы борьбы с ним.

Почему возникает менструальная боль

Основной причиной боли во время месячных является повышенный уровень простагландинов — биологически активных веществ, стимулирующих сокращение матки. У молодых девушек и подростков эти вещества могут производиться в избыточном количестве, что приводит к спазмам, боли внизу живота, а иногда и к тошноте, головной боли и слабости.

Высокий уровень простагландинов активизирует болевые рецепторы, поэтому даже незначительное сокращение матки может вызвать сильную боль. Важно понимать: чем раньше начать действовать, тем легче будет контролировать симптомы.

Почему не стоит терпеть боль

Существует популярное заблуждение: пить обезболивающее только тогда, когда боль станет невыносимой. Однако врач отмечает: терпеть боль — не геройство, а ошибка, которая может привести к хронической боли, нарушению работы нервной системы и снижению качества жизни.

По словам гинеколога Натальи Лелюх, обезболивающие следует принимать сразу после появления первых симптомов — легкого дискомфорта или первых кровянистых выделений. Это позволяет блокировать действие простагландинов еще до того, как боль наберет обороты.

Какие препараты помогают

Наиболее эффективными средствами являются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).

  • блокируют фермент циклооксигеназу, отвечающую за выработку простагландинов;

  • уменьшают воспаление;

  • оказывают обезболивающее и жаропонижающее действие.

Важно: не путать эти препараты с но-шпой (дротаверином), действующей на гладкую мускулатуру, но не влияющей на уровень простагландинов. В некоторых случаях комбинирование дротаверина с НПВП может дать лучший эффект, но это следует обсудить с врачом.

Как правильно принимать обезболивающие

  • Принимать по первым признакам боли.

  • Не превышать рекомендуемую дозу.

  • Принимать после еды во избежание раздражения желудка.

Если боль не исчезает в течение нескольких циклов — обязательно обратиться к гинекологу.

Альтернативные методы облегчения боли

  • Физическая активность. Хотя кажется нелогичным заниматься спортом во время боли, умеренные физические нагрузки улучшают кровообращение и снижают напряжение мышц, а это помогает снизить спазмы.

  • Электростимуляторы TENS. Современные устройства передают электрические импульсы через электроды, прикрепленные к коже на животике. Они блокируют передачу болевых сигналов в мозг и позволяют избегать или уменьшить потребность в лекарстве.

  • Дыхательная практика и релаксация. Глубокое дыхание, медитация, ароматерапия могут помочь снять мышечное напряжение и уменьшить чувство тревоги, часто сопровождающей сильные боли.

Когда нужно обратиться к врачу

Если боль настолько сильна, что мешает обучению, работе или сну, не снимается обезболивающими или сопровождается обильными кровотечениями, это может являться признаком эндометриоза, фибромиомы или других гинекологических заболеваний. В таких случаях важна своевременная консультация врача.

Менструальная боль — не приговор. Он подвергается контролю, особенно если действовать своевременно и правильно. Бережное отношение к своему телу и советы медицинских специалистов помогут пережить эти дни с комфортом и без лишних страданий.

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