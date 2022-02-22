На что указывает антимюллеров гормон и можно ли его повысить

На что указывает антимюллеров гормон и можно ли его повысить

Большинство современных украинок, следуя тенденциям западных стран, не стремятся рано заводить детей. Они планируют сначала получить образование, освоить профессию, найти хорошую работу, приобрести собственное жилье - словом, встать на ноги, а потом уже думать о беременности и детях. Однако на достижение этих планов уходят годы. И когда в 30-35 лет, а то и позже женщина созревает для материнства, нередко выясняется, что она не может иметь детей, потому что запас яйцеклеток уже иссяк. А ведь с годами количество яйцеклеток не увеличивается, а лишь уменьшается. Это серьезная проблема, и любая женщина должна об этом помнить.

Подробнее о репродуктивном потенциале женщины и о том, как его определить, рассказала Валентина Груба — гинеколог-эндокринолог высшей категории житомирской клиники " Частная медицинская практика Русланы Вовк ".

Что такое антимюллеров гормон?

У каждой женщины с рождения есть антимюллеров гормон (АМГ), который производится фолликулами яичника и показывает репродуктивный потенциал женщины. С годами он снижается. У женщин он отвечает исключительно за образование яйцеклеток и фертильность. Уровень АМГ говорит о запасе яйцеклеток в яичниках и возможности женщины зачать ребенка.

Какова норма АМГ в организме женщины?

У женщин репродуктивного возраста норма – от 1 до 2,5 нг/мл. Пик этого гормона приходится на 20–30 лет женщины. После 35 лет уровень АМГ и количество яйцеклеток снижается, а в период менопаузы снижается до 0. И не только в период менопаузы. Бывает и раннее понижение АМГ, что неожиданно для женщины и вовсе не соответствует ее возрасту. Существенное снижение показателя гормона – это настоящая трагедия, особенно если женщина еще не имеет детей и только планировала будущую беременность. Вот почему некоторые молодые женщины принимают решение заморозить свою яйцеклетку, чтобы обеспечить себе возможность родить ребенка впоследствии, когда пожелают, несмотря на возраст.

К примеру, в западных странах рекомендовано проверять уровень АМГ у девушек начиная с 12 лет. И если после 14 лет показатель гормона начинает снижаться, родителям рекомендуют заморозить яйцеклетку ребенка.

Можно ли повысить уровень гормона?

Каждая девочка рождается со своим запасом яйцеклеток и повысить его, к сожалению, невозможно. Нет таких медпрепаратов, чудодейственных трав и т.д.

Зачем нужно делать анализ крови на АМГ?

Антимюллеров гормон – это индикатор женской фертильности, а кроме того, он является показателем состояния женского здоровья. Ведь именно по нему врач может заключить о начале снижения в организме эстрогена, который очень важен для продления молодости и качества жизни каждой женщины.

Какие показы для проведения анализа на АМГ?

Если женщина при регулярной половой жизни не может забеременеть больше одного года – это повод для проведения анализа. Кроме того, такой анализ делают женщинам, которым уже больше 35 лет, чтобы проверить их способность забеременеть. И во время подготовки к ЭКО женщины обязательно сдают анализ на антимюллеров гормон, чтобы подтвердить способность стать мамой.

А если показатели выше нормы?

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Завышенные показатели гормона – это тоже нехорошо, они могут указывать на повышение уровня образования мужских половых гормонов, сложности с овуляцией или ее отсутствие, наличие опухолей в яичниках.

Заниженные показатели АМГ сигнализируют о понижении овариального резерва, то есть снижении вероятности женщины в дальнейшем родить ребенка. В таком случае, если у женщины в настоящее время нет возможности планировать малыша, врач обсуждает с ней вопрос сохранения яйцеклеток – отложенное материнство.

Можно ли заподозрить понижение гормона без специфического анализа на АМГ?

Нет, нельзя, потому что выработка гормона никак не связана с количеством других гормонов в организме, а также с качеством питания, образом жизни, наличием вредных привычек и т.д. То есть требуется только специальный анализ.

Низкий показатель АМГ указывает на скорый приход менопаузы?

Да, снижение АМГ – это достаточно достоверное свидетельство приближения менопаузы.

Какие правила проведения теста на АМГ?

Тест рекомендуется проводить на 2-4-й день менструального цикла. За три дня до обследования следует ограничить физические и эмоциональные нагрузки. До проведения анализа необходимо воздержаться от еды не менее чем за 12 часов.

Учитывая, что с годами антимюллеров гормон в организме только снижается, женщины должны об этом помнить, и так планировать свою жизнь, чтобы не опоздать исполнить свое главное предназначение — родить ребенка. Это действительно чудо – появление здорового малыша, который похож на родителей, но имеет свою особую судьбу. Чтобы почувствовать себя счастливой мамой, женщине до беременности нужно регулярно посещать врача-гинеколога, следить за своим здоровьем и уровнем антимюллерова гормона.

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