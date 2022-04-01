Нарушение менструального цикла во время войны

Акушер-гинеколог Людмила Шупенюк рассказала, что делать, если от стресса у вас сбился менструальный цикл.

Нормальный менструальный цикл – это показатель фертильного здоровья женщины, то есть возможность забеременеть. Во время стресса репродуктивная функция женщины страдает. В этот период по замыслу природы размножение не является жизненным, по сравнению с другими инстинктами. Потому задержка менструации считается обычным явлением. Скорее всего, это физиологическая реакция гормонов, что не связано с болезнями.

Если есть задержка, можно выполнить следующие шаги:

сделать тест на беременность, в случае его вероятности;

в случае боли по возможности сделать УЗД;

в случае, когда задержка достигает месяца, все равно не следует привлекать медицинское лечение или применять методы для вызывания менструации.

Организм может по-разному реагировать на стресс, например, кровотечениями и длительной менструацией.

В таких случаях рекомендуем:

сделать УЗД, если есть возможность;

принять кровоостанавливающие препараты траниксамовой кислоты, кальция (в течение 3-5 дней);

желательно подключить препараты для борьбы с анемией;

можно добавить препараты, которые поправляют состояние сосудистой стенки (венотоники);

ограничить физические нагрузки (не носить тяжелое по возможности).

Подобные нарушения у женщин могут возникать даже на фоне приема гормональных контрацептивов. Не стоит прекращать их прием, а если пропустили, сразу восстановите график. В случае обильных кровянистых выделений можно принимать таблетки даже дважды в день с перерывом в 12 часов.

Милые женщины, берегите себя. Старайтесь избегать стресса и держать эмоциональное состояние в равновесии. За нами – победа. Обязательно придет мирное время на полноценное восстановление!

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