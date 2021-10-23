Не получается забеременеть: алгоритм действий

Если вы не беременеете, это не значит, что проблема нерешаемая.

Отсутствие желанной беременности на протяжении длительного времени ранит женщину и вызывает беспокойство: "может, со мной что-то не так?".

Что делать, если не удается забеременеть, когда и к какому врачу идти, рассказал акушер-гинеколог, репродуктолог в клинике ISIDA Бабенко Катерина.

Cогласно исследованиям, в течение года беременность наступает у 90% супружеских пар. У женщин до 36 лет есть год на зачатие ребенка. У женщин после 36 лет – 6 месяцев. Если по истечению 12 месяцев активной незащищенной половой жизни беременность не наступает, необходимо обратиться к репродуктологу. Под активной половой жизнью подразумевается два-три половых акта в неделю без использования контрацептивов.

Если беременность не наступает, исключаются возможные причины:

непроходимость маточных труб – парного органа женской репродуктивной системы, где происходит оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом;

гормональный дисбаланс в организме женщины, который может заключаться в:

ановуляции – созревшая яйцеклетка не выходит из фолликула яичника;

олигоовуляции – овуляция нерегулярная и происходит не в каждом менструальном цикле;

синдроме преждевременного истощения яичников – яичники раньше времени прекращают вырабатывать яйцеклетки, что приводит к нарушению овуляции и менструации;

снижение овариального резерва – количества яйцеклеток;

ухудшение генетического качества яйцеклеток после 36 лет;

заболевания репродуктивных органов мужчины, которые нарушают процесс выработки сперматозоидов при:

плохом качестве спермы – в эякуляте низкая концентрация сперматозоидов, их двигательная активность невысокая, или количество здоровых форм сперматозоидов недостаточное для оплодотворения;

нарушении эякуляции;

эндометриоз – распространение клеток внутреннего слоя матки эндометрия за пределы матки;

иммунные нарушения, приводящие к бесплодию – наличие антиспермальных антител в организме мужчины или женщины;

сочетанная форма бесплодия – нарушение работы репродуктивной системы наблюдается одновременно и у женщины, и у мужчины;

нарушение функции щитовидной железы, которая регулирует репродуктивную функцию женщины и мужчины;

Существуют и другие причины бесплодия, и все они требуют лечения, если пара хочет забеременеть.

Алгоритм действий

Если на протяжении года вам не удалось забеременеть:

1. запишитесь на парную консультацию врача-репродуктолога;

2. пройдите комплексное обследование репродуктивной системы согласно индивидуальным рекомендациям;

3. продолжайте вести активную сексуальную жизнь – секс 2-3 раза в неделю без контрацептивов;

4. по возможности оградите себя от стрессовых ситуаций, минимизируйте общение с людьми, нарушающими ваше психоэмоциональное равновесие;

5. сбалансированно питайтесь, откажитесь от вредных привычек – курения, излишнего употребление алкоголя;

6. спите минимум 7 часов в сутки;

7. соблюдайте рекомендации и предписания врача;

8. разговаривайте со своим партнером – озвучивайте свои мысли, ощущения, страхи, поддерживайте друг друга;

9. не вините себя в том, что от вас не зависит – врожденные, приобретенные проблемы со здоровьем, возраст, излишняя эмоциональность на фоне стресса.

10. обратитесь к семейному доктору, чтобы исключить соматические заболевания, которые снижают фертильность. Это может быть диабет, метаболический синдром, заболевания щитовидной железы, непереносимость глютена.

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При отсутствии беременности на протяжении года важно найти врача, которому вы сможете довериться, и не заниматься самолечением. Лечение и диагностика бесплодия – это ответственность репродуктолога.

В процессе зачатия ребенка постарайтесь прислушиваться к своему организму. О нарушениях работы женской репродуктивной системы свидетельствуют:

боль, жжение при половом акте;

нерегулярный менструальный цикл или его отсутствие дольше 2 месяцев;

болезненная менструация;

тянущие боли внизу живота в разные периоды менструального цикла;

укорачивание или удлинение менструации;

резкое увеличение или снижение веса;

появление угревой сыпи, повышение жирности кожи.

Как и женщинам, так и мужчинам детородного возраста, которые планируют стать родителями, я советую ежегодно проходить чек-ап организма. Контролировать регулярность менструации, вес, состояние кожи, психологический комфорт.

Если вы не беременеете, это не значит, что проблема нерешаемая. Бесплодие – это временное или устойчивое нарушение репродуктивной функции. Для этого диагноза более характерен термин "состояние", а не "заболевание". Следуйте рекомендациям врача-репродуктолога, согласно плану лечения. Не привязывайте ожидаемую беременность к конкретному временному промежутку. Не давите на себя и на партнера.

При невозможности забеременеть естественным путем, например, при абсолютном трубном факторе бесплодия, рассмотрите вариант оплодотворения методом in-vitro.

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