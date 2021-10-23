Не получается забеременеть: алгоритм действий

Если вы не беременеете, это не значит, что проблема нерешаемая.
Отсутствие желанной беременности на протяжении длительного времени ранит женщину и вызывает беспокойство: "может, со мной что-то не так?".
Что делать, если не удается забеременеть, когда и к какому врачу идти, рассказал акушер-гинеколог, репродуктолог в клинике ISIDA Бабенко Катерина.
Cогласно исследованиям, в течение года беременность наступает у 90% супружеских пар. У женщин до 36 лет есть год на зачатие ребенка. У женщин после 36 лет – 6 месяцев. Если по истечению 12 месяцев активной незащищенной половой жизни беременность не наступает, необходимо обратиться к репродуктологу. Под активной половой жизнью подразумевается два-три половых акта в неделю без использования контрацептивов.
Если беременность не наступает, исключаются возможные причины:
- непроходимость маточных труб – парного органа женской репродуктивной системы, где происходит оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом;
- гормональный дисбаланс в организме женщины, который может заключаться в:
ановуляции – созревшая яйцеклетка не выходит из фолликула яичника;
олигоовуляции – овуляция нерегулярная и происходит не в каждом менструальном цикле;
синдроме преждевременного истощения яичников – яичники раньше времени прекращают вырабатывать яйцеклетки, что приводит к нарушению овуляции и менструации;
- снижение овариального резерва – количества яйцеклеток;
- ухудшение генетического качества яйцеклеток после 36 лет;
- заболевания репродуктивных органов мужчины, которые нарушают процесс выработки сперматозоидов при:
плохом качестве спермы – в эякуляте низкая концентрация сперматозоидов, их двигательная активность невысокая, или количество здоровых форм сперматозоидов недостаточное для оплодотворения;
нарушении эякуляции;
- эндометриоз – распространение клеток внутреннего слоя матки эндометрия за пределы матки;
- иммунные нарушения, приводящие к бесплодию – наличие антиспермальных антител в организме мужчины или женщины;
- сочетанная форма бесплодия – нарушение работы репродуктивной системы наблюдается одновременно и у женщины, и у мужчины;
- нарушение функции щитовидной железы, которая регулирует репродуктивную функцию женщины и мужчины;
Существуют и другие причины бесплодия, и все они требуют лечения, если пара хочет забеременеть.
Алгоритм действий
Если на протяжении года вам не удалось забеременеть:
1. запишитесь на парную консультацию врача-репродуктолога;
2. пройдите комплексное обследование репродуктивной системы согласно индивидуальным рекомендациям;
3. продолжайте вести активную сексуальную жизнь – секс 2-3 раза в неделю без контрацептивов;
4. по возможности оградите себя от стрессовых ситуаций, минимизируйте общение с людьми, нарушающими ваше психоэмоциональное равновесие;
5. сбалансированно питайтесь, откажитесь от вредных привычек – курения, излишнего употребление алкоголя;
6. спите минимум 7 часов в сутки;
7. соблюдайте рекомендации и предписания врача;
8. разговаривайте со своим партнером – озвучивайте свои мысли, ощущения, страхи, поддерживайте друг друга;
9. не вините себя в том, что от вас не зависит – врожденные, приобретенные проблемы со здоровьем, возраст, излишняя эмоциональность на фоне стресса.
10. обратитесь к семейному доктору, чтобы исключить соматические заболевания, которые снижают фертильность. Это может быть диабет, метаболический синдром, заболевания щитовидной железы, непереносимость глютена.
При отсутствии беременности на протяжении года важно найти врача, которому вы сможете довериться, и не заниматься самолечением. Лечение и диагностика бесплодия – это ответственность репродуктолога.
В процессе зачатия ребенка постарайтесь прислушиваться к своему организму. О нарушениях работы женской репродуктивной системы свидетельствуют:
- боль, жжение при половом акте;
- нерегулярный менструальный цикл или его отсутствие дольше 2 месяцев;
- болезненная менструация;
- тянущие боли внизу живота в разные периоды менструального цикла;
- укорачивание или удлинение менструации;
- резкое увеличение или снижение веса;
- появление угревой сыпи, повышение жирности кожи.
Как и женщинам, так и мужчинам детородного возраста, которые планируют стать родителями, я советую ежегодно проходить чек-ап организма. Контролировать регулярность менструации, вес, состояние кожи, психологический комфорт.
Если вы не беременеете, это не значит, что проблема нерешаемая. Бесплодие – это временное или устойчивое нарушение репродуктивной функции. Для этого диагноза более характерен термин "состояние", а не "заболевание". Следуйте рекомендациям врача-репродуктолога, согласно плану лечения. Не привязывайте ожидаемую беременность к конкретному временному промежутку. Не давите на себя и на партнера.
При невозможности забеременеть естественным путем, например, при абсолютном трубном факторе бесплодия, рассмотрите вариант оплодотворения методом in-vitro.
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