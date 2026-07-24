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- Гинекология
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Не стоит молчать: какие симптомы после родов могут свидетельствовать о пролапсе
Ощущение тяжести, недержание мочи и дискомфорт после родов не всегда являются нормой — эти симптомы могут свидетельствовать об ослаблении тазового дна и опущении органов малого таза.
О том, что такое пролапс органов малого таза, почему он может возникнуть после родов, на какие симптомы следует обратить внимание и какие методы коррекции существуют, рассказал акушер-гинеколог-хирург Константин Гончар.
После рождения ребенка многие женщины замечают изменения, о которых редко говорят вслух.
Ощущение тяжести внизу живота.
Дискомфорт после длительного пребывания на ногах.
Недержание мочи при смехе, кашле или занятиях спортом.
Иногда кажется, будто внутри что-то изменило свое положение.
Часто такие симптомы списывают на усталость, последствия родов или возраст. На самом деле они могут свидетельствовать о пролапсе органов малого таза.
Что это значит?
Пролапс — это состояние, при котором органы малого таза (матка, мочевой пузырь или прямая кишка) опускаются из-за ослабления структур тазового дна, которые обычно удерживают их в правильном положении.
Почему это происходит?
Во время беременности и родов мышцы и связки тазового дна подвергаются значительной нагрузке.
Кроме того, риск повышают:
многократные роды;
рождение крупного ребенка;
длительный период потуг;
разрывы промежности;
тяжелые физические нагрузки;
хронические запоры;
постоянный кашель;
наследственная слабость соединительной ткани;
гормональные изменения в период менопаузы.
На какие симптомы следует обратить внимание?
ощущение давления или тяжести в промежности;
дискомфорт в конце дня;
недержание мочи при физической нагрузке;
ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря или кишечника;
дискомфорт во время интимной жизни;
ощущение инородного тела во влагалище.
Хорошая новость заключается в том, что на ранних стадиях пролапс хорошо поддается коррекции без операции.
Что нужно сделать?
Во-первых — консультация гинеколога: нужно описать свои жалобы, прийти на осмотр и определить степень серьезности проблемы.
Во-вторых — физическая реабилитация тазового дна: упражнения Кегеля, плазмолифтинг, лазерная коррекция — конечно же, под контролем специалиста.
В-третьих — применение пессария в более сложных случаях.
В-четвертых — хирургическое лечение при выраженном пролапсе, а также с последующей реабилитацией.
Самое главное — не замалчивать проблему и не откладывать обращение к врачу. Чем раньше начать лечить симптомы, тем больше шансов сохранить качество жизни без ограничений.