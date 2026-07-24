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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гинекология
Количество просмотров
68
Время на прочтение
2 мин

Не стоит молчать: какие симптомы после родов могут свидетельствовать о пролапсе

Ощущение тяжести, недержание мочи и дискомфорт после родов не всегда являются нормой — эти симптомы могут свидетельствовать об ослаблении тазового дна и опущении органов малого таза.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Не стоит молчать: какие симптомы после родов могут свидетельствовать о пролапсе

© Credits

О том, что такое пролапс органов малого таза, почему он может возникнуть после родов, на какие симптомы следует обратить внимание и какие методы коррекции существуют, рассказал акушер-гинеколог-хирург Константин Гончар.

После рождения ребенка многие женщины замечают изменения, о которых редко говорят вслух.

  • Ощущение тяжести внизу живота.

  • Дискомфорт после длительного пребывания на ногах.

  • Недержание мочи при смехе, кашле или занятиях спортом.

  • Иногда кажется, будто внутри что-то изменило свое положение.

Часто такие симптомы списывают на усталость, последствия родов или возраст. На самом деле они могут свидетельствовать о пролапсе органов малого таза.

Что это значит?

Пролапс — это состояние, при котором органы малого таза (матка, мочевой пузырь или прямая кишка) опускаются из-за ослабления структур тазового дна, которые обычно удерживают их в правильном положении.

Почему это происходит?

Во время беременности и родов мышцы и связки тазового дна подвергаются значительной нагрузке.

Кроме того, риск повышают:

  • многократные роды;

  • рождение крупного ребенка;

  • длительный период потуг;

  • разрывы промежности;

  • тяжелые физические нагрузки;

  • хронические запоры;

  • постоянный кашель;

  • наследственная слабость соединительной ткани;

  • гормональные изменения в период менопаузы.

На какие симптомы следует обратить внимание?

  • ощущение давления или тяжести в промежности;

  • дискомфорт в конце дня;

  • недержание мочи при физической нагрузке;

  • ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря или кишечника;

  • дискомфорт во время интимной жизни;

  • ощущение инородного тела во влагалище.

Хорошая новость заключается в том, что на ранних стадиях пролапс хорошо поддается коррекции без операции.

Константин Гончар

Константин Гончар

Что нужно сделать?

Во-первых — консультация гинеколога: нужно описать свои жалобы, прийти на осмотр и определить степень серьезности проблемы.

Во-вторых — физическая реабилитация тазового дна: упражнения Кегеля, плазмолифтинг, лазерная коррекция — конечно же, под контролем специалиста.

В-третьих — применение пессария в более сложных случаях.

В-четвертых — хирургическое лечение при выраженном пролапсе, а также с последующей реабилитацией.

Самое главное — не замалчивать проблему и не откладывать обращение к врачу. Чем раньше начать лечить симптомы, тем больше шансов сохранить качество жизни без ограничений.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
68
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