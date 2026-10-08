Неожиданный эффект быстрого похудения: почему вульва может терять объём

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Об «Оземпиковом лице» — потере объёма и упругости лица после значительного похудения — говорят очень часто. Однако жировая ткань уменьшается не только на лице, животе или бедрах. Изменения могут затрагивать и наружные женские половые органы, об этом сообщило издание NewBeauty. Пластические хирурги и гинекологи отмечают, что женщины всё чаще обращаются к ним из-за изменений внешнего вида и ощущений в этой деликатной зоне после значительной потери веса.

Что такое «дефляция вульвы»

«Оземпиковая вульва » или «Оземпиковая вагина» — это не медицинские диагнозы, а популярные названия, которые получили распространение в социальных сетях. Ими описывают изменения вульвы, которые могут возникать после быстрого и значительного похудения.

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Речь идет, прежде всего, о потере объема мягких тканей в больших половых губах, а в меньшей степени — в лобковой области. Когда жировой ткани становится меньше, эти участки могут выглядеть более плоскими и менее упругими, или «впавшими». Кожа при этом также может терять эластичность и не успевать полностью сокращаться в соответствии с новыми контурами тела.

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Это может происходить во время приема GLP-1

Важно понимать, что препараты GLP-1 не воздействуют непосредственно на жировую ткань вульвы. Причина, скорее всего, кроется в самом процессе значительного похудения.Когда организм теряет много веса, жировые запасы уменьшаются практически по всему телу. Так же, как человек может заметить уменьшение объёма лица, груди, живота или ягодиц, изменения могут произойти и в интимной зоне.

Большие половые губы и лобковая область содержат жировую ткань, которая обеспечивает их объем. Когда эти жировые «подушки» уменьшаются, кожа, особенно если она утратила часть эластичности, может оставаться более дряблой. В результате эта зона выглядит менее упругой или дряблой.

Можно ли этого избежать

Полностью остановить потерю жира в конкретной части тела невозможно. Однако стоит обращать внимание на темп похудения.

Постепенное снижение веса дает коже больше времени для адаптации к новым очертаниям. Это касается не только вульвы, но и других зон, где после быстрого похудения может возникать избыток или дряблость кожи. Постепенные изменения также позволяют коллагену и эластину лучше приспосабливаться к новым параметрам тела.

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В то же время важно поддерживать общее здоровье вульвовагинальной зоны. Упражнения для тазового дна, в частности упражнения Кегеля, могут укреплять мышцы и улучшать поддержку тканей. Однако стоит помнить, что они не способны восстановить утраченный жировой объем.

Не менее важны достаточное потребление белка, сбалансированное питание и гидратация. Они помогают поддерживать состояние кожи и тканей в период изменения веса.

Если из-за гормональных колебаний возникают сухость или истончение чувствительных тканей, врач может порекомендовать местные увлажняющие средства или местную эстрогенную терапию при наличии соответствующих показаний.

Что делать, если изменения уже произошли

Тактика зависит от анатомии, степени потери объема, состояния кожи, общего состояния здоровья и того, какого результата хочет добиться человек. Универсального решения не существует, а оптимальным может быть комплексный подход.

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На ранних этапах, когда основной проблемой является потеря упругости, могут применяться малоинвазивные методы, направленные на улучшение качества кожи и стимуляцию выработки коллагена, например, фракционные лазерные процедуры, радиочастотный микронидлинг и другие технологии.

При выраженной дряблости могут применяться методы хирургической коррекции избыточной кожи, а также технологии, стимулирующие образование коллагена и эластина, такие как, внутривагинальные аппаратные процедуры и отдельные радиочастотные и плазменные технологии.

Еще одно направление — восстановление утраченного объема. Для этого могут использоваться собственный жир человека, донорские жировые ткани, биостимулирующие филлеры, а также определенные регенеративные методики, в частности PRP (плазма, обогащенная тромбоцитами) и терапии на основе факторов роста.

В некоторых случаях коррекцию объема и подтяжку тканей сочетают с другими процедурами, например, лабиопластикой, вагинальным омоложением или операциями, направленными на лечение легкого недержания мочи.

Потеря объёма вульвы после значительного похудения — это не выдумка социальных сетей, но и не специфический побочный эффект, непосредственно вызываемый препаратами GLP-1. Скорее всего, это одно из возможных последствий общей потери жировой ткани и изменения эластичности кожи. Если такие изменения вас беспокоят, не стоит стесняться говорить о них с врачом.

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