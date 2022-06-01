Нерегулярные месячные: причины и тактика лечения

Гормональные нарушения являются наиболее распространенной причиной нерегулярных менструаций у женщин.

Не каждая нерегулярная менструация должна сигнализировать о гормональных нарушениях или наличии в организме опасного заболевания. Иногда на нарушения менструального цикла могут влиять сильный стресс, недостаток сна, усталость, изменения веса, интенсивные физические нагрузки, изменение климата и даже банальный грипп. Однако, если женщина заметила подобные изменения, посетить гинеколога все-таки нужно.

Когда месячные считаются нерегулярными? Каковы причины нарушения менструального цикла и как проходит? Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, что делать, если менструальный период слишком короткий или слишком длинный.

Нарушение менструального цикла: причины и симптомы

Средняя продолжительность менструального цикла составляет 28 дней. В гинекологии нормальными считаются циклы, длина которых колеблется от 21-24 до 32-35 дней, но не более 38.

Нарушения менструального цикла проявляются первичным или вторичным отсутствием кровотечений, в другом варианте – нарушением продолжительности цикла. Нарушения менструального цикла возникают:

чаще всего в виде одно- или трехдневных кровотечений в середине цикла, связанных с периодическим снижением уровня эстрогенов в крови;

как длительные кровотечения различной степени интенсивности (от мажущих выделений, до обильных месячных).

Причинами нарушения менструального цикла, появления нерегулярных месячных, слишком коротких или длинных, могут стать следующие проблемы физиологического характера:

эндометрит (воспалительный процесс в слизистой матки). Отмечаются продолжительные менструальные кровотечения (например, коричневые мажущие выделения) и боль в нижней части живота;

эндометриоз (клетки, подобные эндометрию, разрастаются за пределами матки). Жалобы на скудные кровянистые выделения темного цвета перед менструацией, а также удлинение менструального цикла;

миома матки (доброкачественная неопластическая опухоль). Проявляется обильными и длительными менструациями;

воспаление придатков (яичников и маточных труб). Симптомы включают скудные кровотечения, не связанные с менструальным циклом, сопровождающиеся сильными болями внизу живота и крестцово-поясничной области и температурой 37-37,5;

рак шейки матки. Клиническая картина разнообразная, но может включать изменения характера месячных и их длительность, кровянистые выделения при менопаузе, вагинальные кровотечения.

Основной же причиной, при которой чаще всего наблюдается нарушение цикла, является гормональный сбой на фоне различных факторов. В таком случае рассматривается вопрос о назначение гормональных препаратов для восстановления нормальной менструации.

Наиболее частые симптомы нарушения менструального цикла:

удлинение цикла до 35-38 и более дней (если ранее был цикл короче);

менструации, которые чаще, чем каждые 21 день;

кровотечения или мажущие выделения между менструациями;

кровотечение, которое длится более 7 дней;

обильные кровотечения, которые требуют чрезмерно частой смены прокладок, менструальных чаш или тампонов из-за подтекания.

При вышеперечисленных симптомах необходимо обязательно проконсультироваться с гинекологом!

Диагностика нарушений менструального цикла

Чтобы поставить правильный диагноз – найти причину нерегулярных месячных, и затем начать адекватное лечение, гинеколог проводит беседу с пациенткой для выявления возможных причин развития данного явления. Диалог поможет врачу больше узнать о возможных триггерах нарушения, таких как: контрацепция, ожирение, ограничительные диеты, стрессы, слишком интенсивные тренировки, болезни и т.д.

Пациентка обязательно будет осмотрена гинекологом. Дополнительно могут быть выполнены УЗИ влагалища и мазок Папаниколау. В зависимости от предполагаемых причин нарушений врач может назначить гормональные анализы, включая уровни ФСГ и ЛГ, эстрадиола, пролактина, тестостерона или прогестерона.

Также врач назначит анализы, которые помогут определить, является ли причиной нерегулярной менструации заболевания щитовидной железы, почек, диабет или анемия.

Если при ультразвуковом исследовании выявляются анатомические изменения, такие как подозрение на гиперплазию эндометрия, полипы или миомы, женщину направят на диагностическую гистероскопию (эндоскопическое исследование структуры матки). Также могут направить на биопсию эндометрия или цервикальный скрининг.

Лечение нарушений менструального цикла

Лечение нарушений менструального цикла зависит от диагноза, который поставит врач на основании полученных результатов анализов. Ниже приведены общие примеры возможной терапии:

если нерегулярные менструации вызваны нарушением гормонального фона, доктор может рекомендовать пациентке использовать комбинированную гормональную контрацепцию, подкожные имплантаты или введение внутриматочной системы, содержащей синтетический прогестоген;

в случае гиперплазии эндометрия рекомендуется удаление патологического слоя слизистой оболочки, как правило, при помощи гистероскопии – малотравматичной операции;

когда нарушение цикла связано с синдромом поликистозных яичников, назначают консервативное лечение с применением гормональных препаратов или хирургическое вмешательство при неэффективности первого;

женщинам в пременопаузе с нарушениями менструального цикла назначают комбинированную гормональную контрацепцию. А женщинам в климактерическом периоде при отсутствии противопоказаний будет рекомендована заместительная гормональная терапия;

в том случае, когда нерегулярный менструальный цикл является причиной психических расстройств, например, депрессии или постоянного стресса, необходимо сотрудничество гинеколога и психотерапевта, которые примут решение о форме терапии;

при нерегулярном менструальном цикле на фоне гипертиреоза, который также сопровождается повышенной утомляемостью, сонливостью, нервозностью, врач назначает препараты, снижающие секрецию гормонов щитовидной железы.

К сожалению, многие женщины недооценивают симптомы нерегулярных месячных или просто списывают нарушение менструального цикла на результат активного ритма жизни, стрессов, перенесенных заболеваний и др. И хотя, как говорили ранее, наиболее распространенной причиной таких нарушений являются гормональные изменения, следует убедиться, что за этими отклонениями не стоят более серьезные заболевания.

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