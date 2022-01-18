Нырнуть в прорубь на Крещение: гинеколог объяснила, как не заработать воспаление органов малого таза

Нырнуть в прорубь на Крещение: гинеколог объяснила, как не заработать воспаление органов малого таза

На Крещение существует традиция окунаться в ледяную воду. Верующие думают, что во время ритуального купания лишаются грехов. Но с точки зрения гинекологии имеют возможность получить воспаление придатков, цистит, обострение хронических болезней.

О том, как подготовиться к погружению в прорубь, кому не стоит это делать и почему, рассказал врач - акушер-гинеколог в клинике ISIDA Нежинская Юлия Николаевна.

Показания и противопоказания

Окунаться в прорубь можно женщинам, которые в течение минимум 5-6 месяцев практиковали растирание мокрым полотенцем, обливались холодной водой, принимали контрастный душ. То есть закаляли организм и имеют крепкое здоровье.

Если вы предварительно не готовились к погружению, нырять в прорубь я не рекомендую. Во время ритуального купания в ледяной воде повышается уровень стресса. Организм увеличивает выработку тепла - ускоряется сердцебиение, повышается температура тела и артериальное давление, сужаются сосуды, усиливается циркуляция крови.

Также читайте Крещение: правила купания в проруби

На фоне холодового стресса иммунная система ослабевает, что способствует активизации условно-патогенных микроорганизмов, в том числе и в органах малого таза. Это повышает риск развития воспалительных процессов придатков и обострения хронических гинекологических болезней. Холод не является причиной развития воспалительных процессов, но он создает стрессовые условия, ослабляя защитные функции организма. К примеру, если женщина имела воспаление яичников, после погружения в холодную воду оно может обостриться.

Также кроме сосудов при переохлаждении самопроизвольно сокращаются мышцы. Поэтому от погружения в ледяную воду я советую воздержаться беременным женщинам - резкое сокращение мышц матки может привести к выкидышу. У женщин, которые уже родили малыша и кормят грудью, холодовой стресс может вызвать завершение лактации, лактостаз (застой молока), мастит (воспаление молочных желез).

Не рекомендую окунаться в прорубь женщинам, у которых сейчас менструация. Поскольку повышается риск инфицирования внутренних половых органов и происходит неконтролируемое сокращение мышц матки.

Отказаться от январского купания я советую людям, которые имеют:

сахарный диабет

недолеченное простудные заболевания;

сердечно-сосудистые болезни (резкое сужение сосудов может привести к инфаркту или инсульту);

хронические болезни дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы;

инфекционные заболевания;

судорожный синдром

температуру тела выше 37 градусов;

аллергию на холод.

Правила купания

Если вы все же собрались окунуться в прорубь, перед погружением я рекомендую:

сытно поесть, поскольку после купания организм тратить много энергии для того, чтобы вас согреть;

разогреть тело, выполнив несколько физических упражнений;

раздеваться снизу вверх, начиная с обуви;

не употреблять алкогольные напитки до погружения и после - холод сужает сосуды, чтобы быстрее согреть человека, алкоголь расширяет. Резкое расширение сосудов замедляет процесс нагревания организма, увеличивает нагрузку на сердце,

подготовить теплую одежду, большой банное полотенце, сменную обувь с нескользящей подошвой, чтобы в нем дойти до проруби (не босиком)

найти место для погружения, где в течение дня работают спасатели и медицинские работники. Не погружайтесь в малолюдных местах.

Не находитесь в воде более 60 секунд. После купания обязательно выпейте стакан горячего чая или какао и согрейтесь. Новичкам я советую погружаться в воду на 20-30 секунд до шеи.

Во время менструации используйте тампоны. Главное условие - чистый тампон к погружению, замена тампона после купания. Перед его заменой обработайте руки антисептиком.

Во время погружения в воду под воздействием холода в кровь выбрасываются такие гормоны, как эндорфины, адреналин, серотин. Благодаря этому улучшается настроение, человек испытывает радость и удовольствие. Но если вы имеете хронические гинекологические и другие заболевания, в течение года не посещали гинеколога и семейного врача, я рекомендую воздержаться от погружения в прорубь. Купание в ледяной воде - не игрушка, а серьезное решение, и оно должно быть сознательным и безопасным для вашего здоровья.

Читайте также: стоит нырять в прорубь: врач рассказал о негативных последствиях для здоровья