О чем говорит цвет вашей менструации

Цвет вашей менструальной крови может зависеть от того, насколько интенсивно ваше кровотечение, какой у вас день цикла и как долго кровь была в вашем теле.

На странице Onclinic вышло видео посвященное женской теме, а именно – менструации.

Розовый

Розовая кровь не редкость в начале или конце менструации. Такие выделения непосредственно перед менструацией – абсолютно нормальное явление, поскольку это свидетельствует о том, что приближаются месячные и кровь смешивается со слизистой шейки матки. Розовая кровь может быть признаком того, что у вас овуляция, поскольку цервикальная жидкость увеличивается во время овуляции и смешивается с кровью, придавая ей более светлый цвет. Этот вид кровянистых выделений обычно длится 1-2 дня. Но если вы замечаете розовые водянистые выделения между менструациями, это может указывать на такие проблемы как рак шейки матки, поэтому требуется консультация с врачом.

В некоторых случаях у женщин в перименопаузе может быть розовая менструальную кровь. Снижение уровня эстрогена в период перименопаузы может повлиять на объём и цвет вашей менструальной крови.

Черный

Хотя черная кровь может вызвать тревогу, на самом деле это лишь признак более старой крови, которая проходит через ваше тело. Обычно нет причин для беспокойства. Иногда она может быть несколько иной консистенции с комками, похожими на кофейную гущу. Это указывает на то, что ваши месячные, возможно, были поздними и их кислотность повысилась, но обычно это не проблема.

Зеленый/Серый

Если менструальная кровь серая, вам следует записаться к врачу, поскольку это может быть признаком выкидыша. Серый цвет может также сигнализировать о такой инфекции, как бактериальный вагиноз.

Оранжевый

Оранжевая менструальная кровь вместе с зудом, резким запахом или дискомфортом в вагинальной области может указывать на наличие инфекции, такой как бактериальный вагиноз или трихомониаз. В других случаях, если оранжевый цвет – единственный симптом, вероятно, это свидетельство того, что скоро начнутся месячные.

Фиолетовый

Кровь темно-фиолетового или синего цвета обычно свидетельствует о высоком уровне эстрогена. В такой крови часто могут быть сгустки и в организме она находилась дольше недели. Если высокий уровень эстрогена не лечить, он может привести к развитию эндометриоза, миомы или кисты яичников.

Темно-красный

Изменение цвета менструации с алого на темно-красное после первых дней это совершенно нормальное явление. В начале менструации слизистая матки отслаивается достаточно быстро, а затем процесс замедляется. Более темный цвет крови обычно свидетельствует о том, что эта кровь уже находится в вашем теле немного дольше и не так свежа. Иногда темно-красные выделения являются признаком подготовки тела к беременности или указывают на возможный выкидыш.

Ярко-красный

Многие женщины замечают, что в начале менструации их кровь имеет алый цвет. Это связано с сужением мышц матки, помогающих отталкивать ее слизистую. Так же как когда вы порезали палец или поцарапали колено, кровь выглядит алой, поскольку на нее не попал воздух, вызвавший ее окисление. Но если ваши выделения очень обильные и алые, это может быть признаком других проблем, таких как миома, полипы или кисты яичников. Если ваши месячные регулярно тяжелые и болезненные, следует обратиться к врачу.

Варианты цвета менструации могут варьироваться от алого до темно-коричневого или даже оранжевого, что также может быть нормой. Главное – следите, чтобы любые изменения цвета не сопровождались неприятным запахом и болью.

@onclinic.ua Разговоры о менструации могут быть цветными, и мы не только о красном! А вы знали, что менструация бывает разных цветов? От алого до темно-коричневого, а иногда даже оранжевого цвета! Да, это даже может быть в пределах нормы. Главное – следите, чтобы ваш «оранжевый флажок» не сопровождался неприятным запахом. Иначе это сигнал для похода к врачу. Пусть ваш цикл будет цветным, но всегда в пределах нормы! Не забудь переслать видео подружкам!‍♀️ ♬ оригинальный звук – Onclinic

Одного только цвета менструальной крови недостаточно, чтобы определить, является ли менструация "нормальной". Если вы чувствуете такие симптомы, как боль, зуд или нехарактерный запах, запишитесь к врачу.

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