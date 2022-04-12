Обострение воспалительных процессов на фоне стресса: что делать

Акушер-гинеколог Людмила Шупенюк рассказала, что делать в случае "молочницы".
Каждая женщина знает, насколько уязвима наша микрофлора, отвечающая за здоровье кишечника, влагалища, кожи и т.д. Стресс, нарушение гигиены, плохой сон, изменение питания в пользу простых углеводов (хлеб, сладости, картофель, каши) обычно могут привести к воспалительным процессам, обострению хронических инфекций, дискомфорту со стороны влагалища и мочеиспусканию. В подобной ситуации сейчас большинство женщин.
Результатом таких нарушений является кандидоз, известный как "молочница". Даже без дополнительных исследований и анализов женщина самостоятельно может легко установить диагноз.
К симптомам относятся:
- покраснение слизистых наружных половых органов и влагалища;
- зуд, изжога (особенно при мочеиспускании);
- обильные сыровидные выделения;
- реже болезненные мочеиспускания.
У женщин, которые уже сталкивались с такой проблемой, есть определенный опыт и алгоритм лечения. В то же время, если нашли кандидоз, как действовать?
1. Ограничить употребление углеводов.
2. Соблюдать правила интимной гигиены — при подмывании использовать настойками трав. Это может быть ромашка, календула или даже заварка чая, вода с пищевой содой.
3. Принимать препараты флуконазола (150, 200 однократно), если есть.
4. Использовать местные мази или свечи с клотримазолом, нистатином.
5. В случае обострения воспалительных процессов ситуация усложняется. Во-первых, необходимо понять, что дает боль внизу живота. Приложения (кишечник, почки, позвоночник) также могут быть причиной, но лечение будет совершенно разное.
О воспалении приложений может свидетельствовать:
- постоянная ноющая боль внизу живота, которая может усиливаться при физической нагрузке или изменении положения тела. Здесь нужно быть максимально осторожным. Не следует исключать вероятность аппендицита!
- возможное повышение температуры тела;
- наличие патологических выделений из влагалища, иногда с неприятным запахом;
- в отдельных случаях нарушение менструального цикла (кровомазание, кровотечения, задержка);
В подобных ситуациях рекомендуем обратиться к врачу. Если такой возможности нет, то как исключение, самолечение с использованием:
- препаратов метронидазолового ряда;
- антибиотиков широкого действия (доксициклиновый ряд или азитромицин);
- нестероидных противовоспалительных препаратов (могут быть в таблетках, порошках, ректальных свечах).
Обязательно перед началом самолечения прочтите инструкцию. Обратите внимание на противопоказания и возможные побочные эффекты. При первых признаках болезни не следует паниковать и принимать все сразу. Сначала следует проконсультироваться с врачом, хотя бы в онлайн формате.
Наши дорогие женщины, эти советы будут полезны в настоящее время войны. В мирное время у вас есть мы – профессиональные врачи. Мы обязательно все преодолеем. Берегите себя!
Больше советов ищите на странице акушерки-гинекологии Людмилы Шупенюк в Facebook.
Читайте также: