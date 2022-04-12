Обострение воспалительных процессов на фоне стресса: что делать

Акушер-гинеколог Людмила Шупенюк рассказала, что делать в случае "молочницы".

Каждая женщина знает, насколько уязвима наша микрофлора, отвечающая за здоровье кишечника, влагалища, кожи и т.д. Стресс, нарушение гигиены, плохой сон, изменение питания в пользу простых углеводов (хлеб, сладости, картофель, каши) обычно могут привести к воспалительным процессам, обострению хронических инфекций, дискомфорту со стороны влагалища и мочеиспусканию. В подобной ситуации сейчас большинство женщин.

Результатом таких нарушений является кандидоз, известный как "молочница". Даже без дополнительных исследований и анализов женщина самостоятельно может легко установить диагноз.

К симптомам относятся:

покраснение слизистых наружных половых органов и влагалища;

зуд, изжога (особенно при мочеиспускании);

обильные сыровидные выделения;

реже болезненные мочеиспускания.

У женщин, которые уже сталкивались с такой проблемой, есть определенный опыт и алгоритм лечения. В то же время, если нашли кандидоз, как действовать?

1. Ограничить употребление углеводов.

2. Соблюдать правила интимной гигиены — при подмывании использовать настойками трав. Это может быть ромашка, календула или даже заварка чая, вода с пищевой содой.

3. Принимать препараты флуконазола (150, 200 однократно), если есть.

4. Использовать местные мази или свечи с клотримазолом, нистатином.

5. В случае обострения воспалительных процессов ситуация усложняется. Во-первых, необходимо понять, что дает боль внизу живота. Приложения (кишечник, почки, позвоночник) также могут быть причиной, но лечение будет совершенно разное.

О воспалении приложений может свидетельствовать:

постоянная ноющая боль внизу живота, которая может усиливаться при физической нагрузке или изменении положения тела. Здесь нужно быть максимально осторожным. Не следует исключать вероятность аппендицита!

возможное повышение температуры тела;

наличие патологических выделений из влагалища, иногда с неприятным запахом;

в отдельных случаях нарушение менструального цикла (кровомазание, кровотечения, задержка);

В подобных ситуациях рекомендуем обратиться к врачу. Если такой возможности нет, то как исключение, самолечение с использованием:

препаратов метронидазолового ряда;

антибиотиков широкого действия (доксициклиновый ряд или азитромицин);

нестероидных противовоспалительных препаратов (могут быть в таблетках, порошках, ректальных свечах).

Обязательно перед началом самолечения прочтите инструкцию. Обратите внимание на противопоказания и возможные побочные эффекты. При первых признаках болезни не следует паниковать и принимать все сразу. Сначала следует проконсультироваться с врачом, хотя бы в онлайн формате.

Наши дорогие женщины, эти советы будут полезны в настоящее время войны. В мирное время у вас есть мы – профессиональные врачи. Мы обязательно все преодолеем. Берегите себя!

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