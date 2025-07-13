Овуляторная боль: симптомы, причины и лечение

Овуляторная боль / © Credits

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В своей статье издание Tua Saúde подробно рассказало о симптомах, причинах, методах диагностики и современных подходах к лечению овуляторной боли, чтобы вы лучше понимали свое тело и знали, когда стоит обратиться к врачу.

Овуляторная боль или миттельшмерц (от нем. «средняя боль») — это физиологический дискомфорт, который возникает, когда зрелый фолликул в яичнике разрывается и высвобождает яйцеклетку. Чаще всего она ощущается с одной стороны нижней части живота, в зависимости от того, какой яичник активен в текущем цикле.

Эта боль возникает примерно на 14-й день цикла, то есть в середине стандартного 28-дневного менструального периода.

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Симптомы

Тупая или резкая боль с одной стороны живота (может отдавать в спину или ногу)

Ощущение тяжести внизу живота

Легкие кровянистые или розовые выделения

Иногда тошнота или головокружение при интенсивной боли

Боль длится от 3 до 12 часов, хотя у некоторых женщин может сохраняться до 2-3 суток.

Причины возникновения овуляторной боли

Когда фолликул разрывается, он может высвободить не только яйцеклетку, но и немного жидкости или крови, которая раздражает близлежащие ткани (например, брюшину). Также в это время маточные трубы сокращаются, способствуют продвижению яйцеклетки, а это также может вызвать неприятные ощущения.

Опасные сигналы

Иногда боль, похожая на овуляторную, может быть симптомом более серьезных заболеваний:

Эндометриоз . Заболевание, при котором эндометрий (внутренняя оболочка матки) растет за ее пределами. Характеризуется интенсивными болями в любое время цикла, нерегулярными месячными и бесплодием.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Сопровождается хронической болью, нарушением менструального цикла, повышением уровня андрогенов, акне и избыточным оволосением.

Кисты яичников (дермоидные, эндометриомы, цистаденомы). Могут вызывать острую боль, особенно при их разрыве.

ИППП (хламидиоз, гонорея). Вызывают воспаление, которое поражает яичники и фаллопиевы трубы с характерной болью, лихорадкой, выделениями с неприятным запахом.

Внематочная беременность. Состояние, требующее немедленного вмешательства. Боль очень интенсивная, возникает на ранних сроках, иногда сопровождается кровотечением.

Как понять, что это овуляторная боль

Обратитесь к гинекологу. Диагноз устанавливается на основе:

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анализа симптомов и времени их появления,

трансвагинального УЗИ,

исключения других патологий (эндометриоз, инфекции, кисты).

Лечение

В большинстве случаев овуляторная боль не требует специального лечения.

Помогает:

Теплая грелка на низ живота

Теплая ванна

Прием нестероидных противовоспалительных препаратов (ибупрофен, напроксен)

Оральные контрацептивы подавляют овуляцию и уменьшают боль

Когда обращаться к врачу

Если боль:

длится более 1-2 дней;

не проходит после обезболивающего;

сопровождается лихорадкой, тошнотой, кровотечением, странным цветом выделений или болью при мочеиспускании;

возникла впервые и очень интенсивная

Овуляторная боль — явление, с которым сталкивается немало женщин. В большинстве случаев это нормальный физиологический процесс, который не несет угрозы. В то же время важно быть внимательным к сигналам своего тела, чтобы вовремя распознать возможные проблемы.

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Обращайтесь к врачу при любой необычной или сильной боли, ведь забота о себе начинается с осведомленности.