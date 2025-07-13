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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гинекология
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Время на прочтение
3 мин

Овуляторная боль: симптомы, причины и лечение

Овуляторная боль — распространенное, но часто недооцененное явление женского здоровья. Многие женщины замечают легкий дискомфорт или резкую боль в нижней части живота примерно в середине менструального цикла, но не всегда связывают это с процессом овуляции.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Овуляторная боль

Овуляторная боль / © Credits

В своей статье издание Tua Saúde подробно рассказало о симптомах, причинах, методах диагностики и современных подходах к лечению овуляторной боли, чтобы вы лучше понимали свое тело и знали, когда стоит обратиться к врачу.

Овуляторная боль или миттельшмерц (от нем. «средняя боль») — это физиологический дискомфорт, который возникает, когда зрелый фолликул в яичнике разрывается и высвобождает яйцеклетку. Чаще всего она ощущается с одной стороны нижней части живота, в зависимости от того, какой яичник активен в текущем цикле.

Эта боль возникает примерно на 14-й день цикла, то есть в середине стандартного 28-дневного менструального периода.

Симптомы

  • Тупая или резкая боль с одной стороны живота (может отдавать в спину или ногу)

  • Ощущение тяжести внизу живота

  • Легкие кровянистые или розовые выделения

  • Иногда тошнота или головокружение при интенсивной боли

Боль длится от 3 до 12 часов, хотя у некоторых женщин может сохраняться до 2-3 суток.

Причины возникновения овуляторной боли

Когда фолликул разрывается, он может высвободить не только яйцеклетку, но и немного жидкости или крови, которая раздражает близлежащие ткани (например, брюшину). Также в это время маточные трубы сокращаются, способствуют продвижению яйцеклетки, а это также может вызвать неприятные ощущения.

Опасные сигналы

Иногда боль, похожая на овуляторную, может быть симптомом более серьезных заболеваний:

  • Эндометриоз. Заболевание, при котором эндометрий (внутренняя оболочка матки) растет за ее пределами. Характеризуется интенсивными болями в любое время цикла, нерегулярными месячными и бесплодием.

  • Синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Сопровождается хронической болью, нарушением менструального цикла, повышением уровня андрогенов, акне и избыточным оволосением.

  • Кисты яичников (дермоидные, эндометриомы, цистаденомы). Могут вызывать острую боль, особенно при их разрыве.

  • ИППП (хламидиоз, гонорея). Вызывают воспаление, которое поражает яичники и фаллопиевы трубы с характерной болью, лихорадкой, выделениями с неприятным запахом.

  • Внематочная беременность. Состояние, требующее немедленного вмешательства. Боль очень интенсивная, возникает на ранних сроках, иногда сопровождается кровотечением.

Как понять, что это овуляторная боль

Обратитесь к гинекологу. Диагноз устанавливается на основе:

  • анализа симптомов и времени их появления,

  • трансвагинального УЗИ,

  • исключения других патологий (эндометриоз, инфекции, кисты).

Лечение

В большинстве случаев овуляторная боль не требует специального лечения.

Помогает:

  • Теплая грелка на низ живота

  • Теплая ванна

  • Прием нестероидных противовоспалительных препаратов (ибупрофен, напроксен)

  • Оральные контрацептивы подавляют овуляцию и уменьшают боль

Когда обращаться к врачу

Если боль:

  • длится более 1-2 дней;

  • не проходит после обезболивающего;

  • сопровождается лихорадкой, тошнотой, кровотечением, странным цветом выделений или болью при мочеиспускании;

  • возникла впервые и очень интенсивная

Овуляторная боль — явление, с которым сталкивается немало женщин. В большинстве случаев это нормальный физиологический процесс, который не несет угрозы. В то же время важно быть внимательным к сигналам своего тела, чтобы вовремя распознать возможные проблемы.

Обращайтесь к врачу при любой необычной или сильной боли, ведь забота о себе начинается с осведомленности.

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